Новости Отношение чехов к войне в Украине
2 722 10

30 тысяч чехов подписали письмо с извинениями Украине

В Чехии извиняются за Окамуру: 30 тыс. подписей под открытым письмом

В Чехии 30 тыс. граждан подписали открытое письмо с извинениями за антиукраинские заявления спикера Палаты депутатов Томио Окамуры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает чешское издание iDNES.

Инициатором письма стал учитель и староста села Семневице Антонин Коларж, и оно адресовано послу Украины в Чехии Василию Зваричу.

Извинения за высказывания Окамуры

В письме Коларж отмечает, что слова Окамуры, критикующие Украину и ее руководство, противоречат фактам и принципам солидарности.

"Я чувствую необходимость извиниться перед вами за слова, сказанные Томио Окамурой, которые прямо противоречат фактам, историческому опыту и основным принципам человечности, солидарности и ответственности", - говорится в тексте.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Посла Зварича могут вызвать в МИД Чехии из-за реакции на антиукраинскую речь спикера Окамуры

Поддержка Украины и демократии

Коларж подчеркнул, что Окамура представляет лишь меньшинство общества, тогда как в Чехии многие люди испытывают солидарность с Украиной.

"Сегодня Украина не только защищает свою территорию. Она защищает сам принцип, что границы не могут быть изменены силой, а насилие не может отменять закон", — отметил он в письме, добавив, что поражение Украины стало бы поражением демократических ценностей.

Читайте также: Спикер парламента Чехии Окамура - против помощи Украине: "На наши деньги воры вокруг хунты Зеленского строят туалеты из золота"

Что предшествовало?

Впоследствии посол Украины в Чехии Василий Зварич назвал высказывания спикера нижней палаты чешского парламента в адрес Украины и украинцев "оскорбительными и полными ненависти". Дипломат выразил ожидание, что чешские власти и гражданское общество дадут заявлениям Окамуры "надлежащую оценку".

Украина (45300) Чехия (1873)
+10
3 мільйони якраз і вибрали довбой@бів типу цього окамури.
05.01.2026 09:27 Ответить
+9
А українцям б вартувало просити вибачення за зелене кодло...
05.01.2026 09:25 Ответить
+6
Якби було 3 мільйони, Окамура б зараз не у парламенті слиною бризкав, а на сільських ярмарках.
05.01.2026 09:29 Ответить
30 тисяч мало. Якби ж 3 мільони...
05.01.2026 09:23 Ответить
3 мільйони якраз і вибрали довбой@бів типу цього окамури.
05.01.2026 09:27 Ответить
ото ж бо
05.01.2026 09:45 Ответить
Якби було 3 мільйони, Окамура б зараз не у парламенті слиною бризкав, а на сільських ярмарках.
05.01.2026 09:29 Ответить
Психология и политология говорят, что на 1 вышедшего на митинг протеста приходится около 100, которые думают так же. И наверное 30к это ещё не вечер.
показать весь комментарий
05.01.2026 09:30 Ответить
Томіо Окамура на жаль зрадив своїх предків.
05.01.2026 09:24 Ответить
А українцям б вартувало просити вибачення за зелене кодло...
05.01.2026 09:25 Ответить
Томіо Окамура народився в Токіо, де жила його мати Гелена Окамурова (вроджена Голікова), яка переїхала до Японії в 1966 році після одруження із Мацуо Окамурою, проте більшу частину дитинства він провів у Чехословаччині. Його мати не впоралася із самотнім життям у Японії й повернулася з синами на батьківщину, коли Томіо було шість років.[6] Частину дитинства майбутній політик провів у дитбудинку в Маштьові біля Подборжан, де його цькували, через що він до 22 років заїкався.[7] Після початкової школи Окамура закінчив промислове хімічне училище.

Приблизно в 1982-1987 роках Томіо разом з братами вступив у нелегальний скаутський загін. Нині колишні керівник та члени загону критично сприймають його політичні погляди; речник організації "Юнак - чеський скаут" заявляє, що політичні дії Окамури суперечать скаутським цінностям.

Після закінчення школи поїхав до Японії, де працював збирачем сміття, а потім продавцем попкорну в кінотеатрі. Через відчуття дискримінації, Окамура вирішив повернутися до Праги.
У 2010 році він приєднався до туристичного агентства для плюшевих іграшок Toy Travelling у якості партнера (разом з колишньою міністеркою інформатики Чехії Даною Беровою), проте бізнес-план провалився. Окамура був викреслений з комерційного реєстру як партнер у 2011 році, сама компанія з 2017 року перебуває в стані ліквідації.

У 2013 році тижневик Reflex неодноразово вказував його як Пітоміо Окамуру (чеськ. Pitomio Okamura, гра слів: "pitomec" - "дурень" + "Tomio"), за що він подав до суду. У 2017 році Вищий суд Праги постановив, що використання цього прізвиська є допустимим, якщо воно стосується критики поглядів Томіо Окамури.
05.01.2026 09:31 Ответить
Нуууу.....
30к, це десь як мікрорайон на оболоні у Києві.
Потужно.
05.01.2026 09:56 Ответить
 
 