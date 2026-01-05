30 тысяч чехов подписали письмо с извинениями Украине
В Чехии 30 тыс. граждан подписали открытое письмо с извинениями за антиукраинские заявления спикера Палаты депутатов Томио Окамуры.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает чешское издание iDNES.
Инициатором письма стал учитель и староста села Семневице Антонин Коларж, и оно адресовано послу Украины в Чехии Василию Зваричу.
Извинения за высказывания Окамуры
В письме Коларж отмечает, что слова Окамуры, критикующие Украину и ее руководство, противоречат фактам и принципам солидарности.
"Я чувствую необходимость извиниться перед вами за слова, сказанные Томио Окамурой, которые прямо противоречат фактам, историческому опыту и основным принципам человечности, солидарности и ответственности", - говорится в тексте.
Поддержка Украины и демократии
Коларж подчеркнул, что Окамура представляет лишь меньшинство общества, тогда как в Чехии многие люди испытывают солидарность с Украиной.
"Сегодня Украина не только защищает свою территорию. Она защищает сам принцип, что границы не могут быть изменены силой, а насилие не может отменять закон", — отметил он в письме, добавив, что поражение Украины стало бы поражением демократических ценностей.
Что предшествовало?
- В новогодней речи Окамура выступил против оказания военной помощи Украине, заявив о "ворах вокруг хунты Зеленского".
Впоследствии посол Украины в Чехии Василий Зварич назвал высказывания спикера нижней палаты чешского парламента в адрес Украины и украинцев "оскорбительными и полными ненависти". Дипломат выразил ожидание, что чешские власти и гражданское общество дадут заявлениям Окамуры "надлежащую оценку".
Приблизно в 1982-1987 роках Томіо разом з братами вступив у нелегальний скаутський загін. Нині колишні керівник та члени загону критично сприймають його політичні погляди; речник організації "Юнак - чеський скаут" заявляє, що політичні дії Окамури суперечать скаутським цінностям.
Після закінчення школи поїхав до Японії, де працював збирачем сміття, а потім продавцем попкорну в кінотеатрі. Через відчуття дискримінації, Окамура вирішив повернутися до Праги.
У 2010 році він приєднався до туристичного агентства для плюшевих іграшок Toy Travelling у якості партнера (разом з колишньою міністеркою інформатики Чехії Даною Беровою), проте бізнес-план провалився. Окамура був викреслений з комерційного реєстру як партнер у 2011 році, сама компанія з 2017 року перебуває в стані ліквідації.
У 2013 році тижневик Reflex неодноразово вказував його як Пітоміо Окамуру (чеськ. Pitomio Okamura, гра слів: "pitomec" - "дурень" + "Tomio"), за що він подав до суду. У 2017 році Вищий суд Праги постановив, що використання цього прізвиська є допустимим, якщо воно стосується критики поглядів Томіо Окамури.
30к, це десь як мікрорайон на оболоні у Києві.
Потужно.