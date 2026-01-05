30 тысяч чехов подписали письмо с извинениями Украине

В Чехии 30 тыс. граждан подписали открытое письмо с извинениями за антиукраинские заявления спикера Палаты депутатов Томио Окамуры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает чешское издание iDNES.

Инициатором письма стал учитель и староста села Семневице Антонин Коларж, и оно адресовано послу Украины в Чехии Василию Зваричу.

Извинения за высказывания Окамуры

В письме Коларж отмечает, что слова Окамуры, критикующие Украину и ее руководство, противоречат фактам и принципам солидарности.

"Я чувствую необходимость извиниться перед вами за слова, сказанные Томио Окамурой, которые прямо противоречат фактам, историческому опыту и основным принципам человечности, солидарности и ответственности", - говорится в тексте.

Поддержка Украины и демократии

Коларж подчеркнул, что Окамура представляет лишь меньшинство общества, тогда как в Чехии многие люди испытывают солидарность с Украиной.

"Сегодня Украина не только защищает свою территорию. Она защищает сам принцип, что границы не могут быть изменены силой, а насилие не может отменять закон", — отметил он в письме, добавив, что поражение Украины стало бы поражением демократических ценностей.

Что предшествовало?

В новогодней речи Окамура выступил против оказания военной помощи Украине, заявив о "ворах вокруг хунты Зеленского".

Впоследствии посол Украины в Чехии Василий Зварич назвал высказывания спикера нижней палаты чешского парламента в адрес Украины и украинцев "оскорбительными и полными ненависти". Дипломат выразил ожидание, что чешские власти и гражданское общество дадут заявлениям Окамуры "надлежащую оценку".