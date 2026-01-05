30 тисяч чехів підписали лист із вибаченнями Україні
У Чехії 30 тис. громадян підписали відкритий лист із вибаченнями за антиукраїнські заяви спікера Палати депутатів Томіо Окамури.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє чеське видання iDNES.
Ініціатором листа став учитель і староста села Семневіце Антонін Коларж та адресований він послу України в Чехії Василю Зваричу.
Вибачення за висловлювання Окамури
У листі Коларж зазначає, що слова Окамури, які критикують Україну та її керівництво, суперечать фактам і принципам солідарності.
"Я відчуваю потребу просити вибачення перед вами за слова, сказані Томіо Окамурою, які прямо суперечать фактам, історичному досвіду та основним принципам людяності, солідарності та відповідальності", — йдеться у тексті.
Підтримка України та демократії
Коларж підкреслив, що Окамура представляє лише меншість суспільства, тоді як у Чехії багато людей відчувають солідарність із Україною.
"Сьогодні Україна не лише захищає свою територію. Вона захищає сам принцип, що кордони не можуть бути змінені силою, а насильство не може скасовувати закон", - зазначив він у листі, додаючи, що поразка України стала б поразкою демократичних цінностей.
Що передувало?
- У новорічній промові Окамура виступив проти надання військової допомоги Україні, заявивши про "злодіїв навколо хунти Зеленського".
Згодом посол України в Чехії Василь Зварич назвав висловлення спікера нижньої палати чеського парламенту на адресу України та українців "образливими й сповненими ненависті". Дипломат висловив очікування, що чеська влада й громадянське суспільство нададуть заявам Окамури "належну оцінку".
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