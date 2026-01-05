Бабіш заявив, що український посол "порушив дипломатичні звичаї", критикуючи чеського спікера

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш розкритикував дії посла України в Празі Василя Зварича після його реакції на заяви спікера Палати депутатів Томіо Окамури.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні агентства Ceske Noviny.

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За словами чеського прем’єра, український дипломат нібито вийшов за межі дипломатичного етикету, публічно коментуючи висловлювання одного з найвищих посадовців Чеської Республіки.

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Реакція уряду Чехії

Андрей Бабіш заявив, що міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка у понеділок проведе зустріч із послом України. Також він зазначив, що президент Чехії Петр Павел може висловити свої застереження щодо заяв Окамури безпосередньо під час зустрічі вищих конституційних посадовців, запланованої на 26 січня.

"Він, скажімо так, порушив деякі дипломатичні звичаї. Він не має чого нас тут вчити. Він дипломат", – заявив Бабіш, коментуючи позицію українського посла.

Глава чеського уряду підкреслив, що публічна оцінка внутрішньополітичних заяв Чехії з боку іноземних дипломатів є недоречною.

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Суперечка навколо заяв Окамури

Конфлікт виник після новорічної промови спікера Палати депутатів Томіо Окамури, у якій він різко розкритикував надання військової допомоги Україні, виступив проти її членства в Європейському Союзі та негативно висловився про керівництво української держави.

Ці заяви викликали гостру реакцію як у чеському політикумі, так і в Україні. 5 січня МЗС України запросило на розмову тимчасового повіреного Чехії через неприпустимі, на думку Києва, висловлювання Окамури.

Посол України в Празі Василь Зварич публічно розкритикував позицію спікера чеського парламенту. Водночас міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка заявив, що не вважає коректним, коли іноземний дипломат відкрито оцінює заяви одного з ключових конституційних посадовців країни.

У відповідь глава МЗС України Андрій Сибіга відкинув критику чеської сторони та став на захист українського посла.

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