Цензор.НЕТ
Новости Отношения Украины и Чехии
2 373 33

Бабиш заявил, что украинский посол "нарушил дипломатические обычаи", критикуя чешского спикера

Бабиш об украинском послу

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш раскритиковал действия посла Украины в Праге Василия Зварича после его реакции на заявления спикера Палаты депутатов Томио Окамуры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении агентства Ceske Noviny.

По словам чешского премьера, украинский дипломат якобы вышел за рамки дипломатического этикета, публично комментируя высказывания одного из высших должностных лиц Чешской Республики.

Реакция правительства Чехии

Андрей Бабиш заявил, что министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка в понедельник проведет встречу с послом Украины. Также он отметил, что президент Чехии Петр Павел может высказать свои оговорки относительно заявлений Окамуры непосредственно во время встречи высших конституционных должностных лиц, запланированной на 26 января.

"Он, скажем так, нарушил некоторые дипломатические обычаи. Ему нечего нас здесь учить. Он дипломат", – заявил Бабиш, комментируя позицию украинского посла.

Глава чешского правительства подчеркнул, что публичная оценка внутриполитических заявлений Чехии со стороны иностранных дипломатов является неуместной.

Спор вокруг заявлений Окамуры

  • Конфликт возник после новогодней речи спикера Палаты депутатов Томио Окамуры, в которой он резко раскритиковал предоставление военной помощи Украине, выступил против ее членства в Европейском Союзе и негативно высказался о руководстве украинского государства.
  • Эти заявления вызвали острую реакцию как в чешском политикуме, так и в Украине. 5 января МИД Украины пригласил на беседу временного поверенного Чехии из-за недопустимых, по мнению Киева, высказываний Окамуры.
  • Посол Украины в Праге Василий Зварич публично раскритиковал позицию спикера чешского парламента. В то же время министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка заявил, что не считает корректным, когда иностранный дипломат открыто оценивает заявления одного из ключевых конституционных должностных лиц страны.
  • В ответ глава МИД Украины Андрей Сибига отверг критику чешской стороны и встал на защиту украинского посла.

МИД (7171) Чехия (1873) Бабиш Андрей (57) Зварич Василий (41)
Топ комментарии
+16
Ну тоді нехай стефанчук вийде та скаже для українських ЗМІ що окамура-фашист.Чисто внутріполітична заява. І всякі хитрожопі бабаші нехай щось вяктуни спробують. Ти диви,яке падло.
05.01.2026 18:42 Ответить
+8
Не тобі із за кордону указувати українському народу що робити...Ти дуже схожий на того Окамуру.
05.01.2026 19:02 Ответить
+7
Фішка в тому що це правда, окамура - фашист. І притомні чехи то знають.. тобто в нашому випадку це була б просто констатація факту
05.01.2026 18:43 Ответить
Молитись на того Мумуру чи шо?
05.01.2026 18:40 Ответить
Окамурі треба вручити орден "Ярослава Мудрого" за правду, сказану для українського народу , який з незрозумілим для нормальної людини мазохізмом утримує на посту президента злодія, мародера і дебіла, якого давно б вигнали копняком під зад в будь-якій іншій державі світу. Окамура сказав правду і в результаті розворушив зелений гадючник.
05.01.2026 18:57 Ответить
Розворушив Міндіч - на якого вийшло НАБУ а Окамура? - геть не знаю за які чесноти чехи його так високо підняли
05.01.2026 19:02 Ответить
Не тобі із за кордону указувати українському народу що робити...Ти дуже схожий на того Окамуру.
05.01.2026 19:02 Ответить
Як можна вказувати з-за кордону "геніальному українському народу", який умудрився за тридцять років привести квітучу колись республіку з ядерною зброєю до повної розрухи?
показать весь комментарий
05.01.2026 19:13 Ответить
05.01.2026 19:24 Ответить
Ви не знаєте значення слова "хунта"? Крадії в Україні, на жаль, є, а хунти немає. Тому пан посол все правильно зробив.
показать весь комментарий
Це ж московські наративи щодо "дє ви билі 30 лєт".
05.01.2026 19:48 Ответить
Все , що вказує на те, що ти де-іл, це московські наративи?
05.01.2026 20:07 Ответить
Сколько лет мамалыжники избавлялись от ворюги и бандюка додона? *** мозги своим, "ля дорога".
05.01.2026 19:03 Ответить
гімна тому окамурі,
а не орден..
на нього відкрита кримінальна справа..

фашист окамура - адепт рузькава міра,...
та злодій..
яка може бути правда у московського фашисти,
яаий не згадує про маєток хла,...
і що той сере в чємоданчік..
05.01.2026 19:16 Ответить
орден сутулого можемо вручити.
а тобі орден Хероїчного Тисоплава - тільки не ******** ту більше, зйобік
05.01.2026 19:56 Ответить
Ти, Yuri I, звідкіля, невже зі Станіславщини? Тільки там живуть шалені навіжені довбо-би, такі , як ти.
05.01.2026 20:04 Ответить
Головне що не з придністровщини
05.01.2026 20:06 Ответить
Фішка в тому що це правда, окамура - фашист. І притомні чехи то знають.. тобто в нашому випадку це була б просто констатація факту
05.01.2026 18:43 Ответить
то чого чехи голосували за фашиста?
показать весь комментарий
05.01.2026 18:48 Ответить
А ось це дуже цікаве запитання
05.01.2026 19:06 Ответить
це Ярош..
там візитки всюди ..
05.01.2026 19:26 Ответить
В чого в нас голосували за зеленського?
Люди різні. І насправді чехи в більшості своїй ксенофоби, і майже всі - жорсткі націоналісти (але це непогано ).
До України там різне ставлення, більшості негативу маємо завдячувати заробітчанам, на ставбах і фабриках.
А де є робота на черно, там є кримінал, і решали...
05.01.2026 19:11 Ответить
роботу на чорно організовують адепти рузькава міра..
з України..
привикли папанятіям...
05.01.2026 19:30 Ответить
вони голосували за хла-рузьге мір,
та проти України..
пропаганда за московські гроші..
робить свою справу..
05.01.2026 19:19 Ответить
Окамура сказав те, про що думає Бабіш? Влада захищає "своїх", вважаючи, що Чехія допомагає Зеленському і його "кодлі, а не народу України? Так Бабіш з Окамурою - теж не "народ Чехії"...
05.01.2026 18:47 Ответить
1.Бабіш і Окамура такіж демокатично вибрані персони, як і Зеленьський, якого вибрали 73 відсотка, проголосувавших. Це є медичний факт.
2. Окамура і Бабіш є російські агєнти. Окамура отримав завдання- вкинути провокацію, якщо Українські можновладці будуть на провокацію відповідати не у форматі дипломатичних нот і протестів а будуть ПУБЛІЧНІ заяви у стилі " сам дурак", під цим приводим будемо намагатися зупинити "Чеську ініциативу із постачання снарядів" Україні.Заяву Бабіш з цього приводу вже зробив..
3. Поки що фсб виграє по очкам 0:1..
4. Є надія, що " мстю Зеленьського", вдасться зупинити і вибити аргументи з рук Бабіша і тому не вдасться виконати завдання по зупинці " Чеської ініциативи".
05.01.2026 19:57 Ответить
Ці "звичаї" якось регламентовано?
05.01.2026 18:51 Ответить
пнх кгбшное чудило
05.01.2026 19:05 Ответить
По роже - вылитый Урфин Джус.)))
05.01.2026 19:07 Ответить
А Бабіш в курсі, що ми вже понад мільйон москалів утилізували - і нам якось по×ер на дитячі комплекси якоїсь прокацапленої устілки.
05.01.2026 19:10 Ответить
Ну ще залишились поляки, а вони на підході - і буде зелена Україна лапу сосать.
05.01.2026 19:17 Ответить
Україна -це ж ви..
яка барва вам довподоби?
05.01.2026 19:21 Ответить
Шира правда. А треба було, для усунення ускладнень зробити зовсім небагато: дати копняк під зад одному хрипатому злодію, мародеру і дебілу.
05.01.2026 19:35 Ответить
і хто це зробить:
шарій?
05.01.2026 19:53 Ответить
молдовани
05.01.2026 19:59 Ответить
 
 