Бабиш заявил, что украинский посол "нарушил дипломатические обычаи", критикуя чешского спикера
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш раскритиковал действия посла Украины в Праге Василия Зварича после его реакции на заявления спикера Палаты депутатов Томио Окамуры.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении агентства Ceske Noviny.
По словам чешского премьера, украинский дипломат якобы вышел за рамки дипломатического этикета, публично комментируя высказывания одного из высших должностных лиц Чешской Республики.
Реакция правительства Чехии
Андрей Бабиш заявил, что министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка в понедельник проведет встречу с послом Украины. Также он отметил, что президент Чехии Петр Павел может высказать свои оговорки относительно заявлений Окамуры непосредственно во время встречи высших конституционных должностных лиц, запланированной на 26 января.
"Он, скажем так, нарушил некоторые дипломатические обычаи. Ему нечего нас здесь учить. Он дипломат", – заявил Бабиш, комментируя позицию украинского посла.
Глава чешского правительства подчеркнул, что публичная оценка внутриполитических заявлений Чехии со стороны иностранных дипломатов является неуместной.
Спор вокруг заявлений Окамуры
- Конфликт возник после новогодней речи спикера Палаты депутатов Томио Окамуры, в которой он резко раскритиковал предоставление военной помощи Украине, выступил против ее членства в Европейском Союзе и негативно высказался о руководстве украинского государства.
- Эти заявления вызвали острую реакцию как в чешском политикуме, так и в Украине. 5 января МИД Украины пригласил на беседу временного поверенного Чехии из-за недопустимых, по мнению Киева, высказываний Окамуры.
- Посол Украины в Праге Василий Зварич публично раскритиковал позицию спикера чешского парламента. В то же время министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка заявил, что не считает корректным, когда иностранный дипломат открыто оценивает заявления одного из ключевых конституционных должностных лиц страны.
- В ответ глава МИД Украины Андрей Сибига отверг критику чешской стороны и встал на защиту украинского посла.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а не орден..
на нього відкрита кримінальна справа..
фашист окамура - адепт рузькава міра,...
та злодій..
яка може бути правда у московського фашисти,
яаий не згадує про маєток хла,...
і що той сере в чємоданчік..
а тобі орден Хероїчного Тисоплава - тільки не ******** ту більше, зйобік
там візитки всюди ..
Люди різні. І насправді чехи в більшості своїй ксенофоби, і майже всі - жорсткі націоналісти (але це непогано ).
До України там різне ставлення, більшості негативу маємо завдячувати заробітчанам, на ставбах і фабриках.
А де є робота на черно, там є кримінал, і решали...
з України..
привикли папанятіям...
та проти України..
пропаганда за московські гроші..
робить свою справу..
2. Окамура і Бабіш є російські агєнти. Окамура отримав завдання- вкинути провокацію, якщо Українські можновладці будуть на провокацію відповідати не у форматі дипломатичних нот і протестів а будуть ПУБЛІЧНІ заяви у стилі " сам дурак", під цим приводим будемо намагатися зупинити "Чеську ініциативу із постачання снарядів" Україні.Заяву Бабіш з цього приводу вже зробив..
3. Поки що фсб виграє по очкам 0:1..
4. Є надія, що " мстю Зеленьського", вдасться зупинити і вибити аргументи з рук Бабіша і тому не вдасться виконати завдання по зупинці " Чеської ініциативи".
яка барва вам довподоби?
шарій?