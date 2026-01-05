Глава МИД Чехии Мацинка встретился с послом Зваричем, который критиковал чешского спикера

В понедельник, 5 января, министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка встретился с послом Украины в Чешской Республике Василием Зваричем. Встреча состоялась вскоре после того, как Зварич раскритиковал антиукраинские заявления спикера Палаты депутатов Томио Окамуры.

Об этом сообщает издание Ceske Noviny.

Встреча прошла в серьезной атмосфере

По словам Мацинки, сегодняшняя встреча прошла в серьезной атмосфере.

Чешская сторона отметила, что это не было вызовом посла. Это мероприятие используется в дипломатии как форма протеста или выражение серьезной обеспокоенности принимающей страны в отношении государства, которое представляет посол.

Среди прочего Мацинка и Зварич обсудили настроения части чешского общества.

"Завтра я продолжу эту важную дискуссию во время телефонного разговора с моим украинским коллегой, министром Андреем Сибигой", - сообщил глава МИД Чехии.

Встреча дипломатов состоялась вскоре после того, как посол Зварич раскритиковал заявления спикера Палаты депутатов Томио Окамуры. Мацинка тогда заявил, что не считает правильным, чтобы посол иностранного государства публично оценивал заявления одного из высших конституционных чиновников.

Спор вокруг заявлений Окамуры

Конфликт возник после новогодней речи спикера Палаты депутатов Томио Окамуры, в которой он резко раскритиковал предоставление военной помощи Украине, выступил против ее членства в Европейском Союзе и негативно высказался о руководстве украинского государства.

Эти заявления вызвали острую реакцию как в чешском политикуме, так и в Украине. 5 января МИД Украины пригласил на беседу временного поверенного Чехии из-за недопустимых, по мнению Киева, высказываний Окамуры.

Посол Украины в Праге Василий Зварич публично раскритиковал позицию спикера чешского парламента. В то же время министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка заявил, что не считает корректным, когда иностранный дипломат открыто оценивает заявления одного из ключевых конституционных должностных лиц страны.

В ответ глава МИД Украины Андрей Сибига отверг критику чешской стороны и встал на защиту украинского посла.

