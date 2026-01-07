Бабіш назвав умову подальшої дії ініціативи з боєприпасів

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш після зустрічі "коаліції рішучих" у Парижі заявив, що ініціатива з постачання боєприпасів для України може бути продовжена за умови фінансування з боку інших держав.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному повідомленні уряду Чеської Республіки за підсумками переговорів.

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Глава чеського уряду наголосив, що ухвалив рішення не згортати проєкт після консультацій із партнерами по коаліції.

Чехія й надалі виконуватиме роль координатора, не залучаючи кошти власних громадян.

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Майбутнє "снарядної ініціативи"

За словами Бабіша, остаточні деталі він планує обговорити на засіданні Ради національної безпеки, однак загальне рішення вже ухвалене.

"Ми не скасовуватимемо ініціативу щодо боєприпасів. Проєкт буде продовжено, і Чеська Республіка виконуватиме роль координатора. Жодних коштів чеських громадян інвестовано не буде. Ініціатива має бути прозорою і вільною від корупції", – заявив прем’єр-міністр.

Він також нагадав, що раніше висловлював критичну позицію щодо цього механізму, однак згодом пом’якшив риторику, наголосивши на доцільності його реалізації на ширшому міжнародному рівні.

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Саміт у Парижі та гарантії безпеки

Бабіш назвав зустріч у Парижі "важливою та відмінною від попередніх". За його словами, вперше в центрі обговорень були питання миру, а не лише військової підтримки України.

Прем’єр звернув увагу на участь делегації США, зокрема двох ключових переговірників, а також на дискусії щодо гарантій безпеки після завершення бойових дій. При цьому він зазначив, що Чехія, як і низка інших країн, не розглядає можливість відправки своїх військових у межах миротворчої місії.

На думку Бабіша, значна частина гарантій безпеки має бути покладена на Сполучені Штати, що, за його словами, є необхідною умовою для досягнення тривалого миру.

Раніше ми писали, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів переговори з чеським колегою Петром Мацінкою, обговоривши двосторонні відносини та останні політичні події.

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