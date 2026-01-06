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Підтримка України та безпека Чорного моря – наш пріоритет, - президент Румунії Дан

Нікушор Дан про Україну та Румунію

Румунія готова й надалі надавати багатовимірну підтримку Україні та посилювати безпеку в Чорноморському регіоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Президент Румунії Нікушор Дан написав на платформі X після зустрічі Коаліції охочих у Парижі за участю президента України Володимира Зеленського.

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"Ми домовилися про необхідність подальшої підтримки України та надійних гарантій безпеки, щоб запобігти новій війні в нашому регіоні. Мирні переговори вийшли на критичну стадію, і наша єдність та координація є важливішими ніж будь-коли. Усі учасники Коаліції охочих рішуче підтримують зусилля, очолювані США. Наша спільна мета – досягнення справедливого і тривалого миру на основі поваги до міжнародного права", - написав Дан.

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 Румунія готова виконати свою частину роботи шляхом продовження багатовимірної підтримки України та посилення безпеки в Чорному морі", - зауважив він.

Що передувало

  • У вівторок, 6 січня, у Парижі була підписана декларація про наміри щодо майбутнього розгортання багатонаціональних сил в Україні. Документ завізували український, французький та британський лідери Володимир Зеленський, Емманюель Макрон і Кір Стармер.
  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом відбудуться підписання документів щодо гарантій безпеки для України.

Автор: 

Румунія (1436) Чорне море (1721) Дан Нікушор (33)
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