РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9216 посетителей онлайн
Новости Встреча коалиции желающих Ситуация в Черном море
127 2

Поддержка Украины и безопасность Черного моря – наш приоритет, – президент Румынии Дан

Никушор Дан об Украине и Румынии

Румыния готова и в дальнейшем оказывать многомерную поддержку Украине и усиливать безопасность в Черноморском регионе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент Румынии Никушор Дан написал на платформе X после встречи "Коалиции желающих" в Париже с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Мы договорились о необходимости дальнейшей поддержки Украины и надежных гарантий безопасности, чтобы предотвратить новую войну в нашем регионе. Мирные переговоры вышли на критическую стадию, и наше единство и координация важны как никогда. Все участники "Коалиции желающих" решительно поддерживают усилия, возглавляемые США. Наша общая цель – достижение справедливого и прочного мира на основе уважения к международному праву", – написал Дан.

Читайте также: Участие в силах сдерживания в Украине будет добровольным, – Мелони

"Румыния готова выполнить свою часть работы путем продолжения многомерной поддержки Украины и усиления безопасности в Черном море", - отметил он.

Что предшествовало

  • Во вторник, 6 января, в Париже была подписана декларация о намерениях по будущему развертыванию многонациональных сил в Украине. Документ завизировали украинский, французский и британский лидеры Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Кир Стармер.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время состоится подписание документов о гарантиях безопасности для Украины.

Автор: 

Румыния (1229) Черное море (1519) Дан Никушор (19)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дякуємо Румунію та її політиків, за підтримку і розуміння України, особливо, в часи кривавої війни московитів ****** проти України, з лютого 2014 року!!
показать весь комментарий
06.01.2026 23:34 Ответить
Наша спільна мета - досягнення справедливого і тривалого миру на основі поваги до міжнародного права

Тобто це нездійсненна мета... Цікаво, яким же чином Румунія буде "посилювати безпеку"? Вже не раз "шахеди" залітали на їх территорію і їх не збивали... Бо це ж, мабуть, порушення "міжнародного права"?
показать весь комментарий
06.01.2026 23:40 Ответить
 
 