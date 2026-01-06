Поддержка Украины и безопасность Черного моря – наш приоритет, – президент Румынии Дан

Румыния готова и в дальнейшем оказывать многомерную поддержку Украине и усиливать безопасность в Черноморском регионе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент Румынии Никушор Дан написал на платформе X после встречи "Коалиции желающих" в Париже с участием президента Украины Владимира Зеленского.

"Мы договорились о необходимости дальнейшей поддержки Украины и надежных гарантий безопасности, чтобы предотвратить новую войну в нашем регионе. Мирные переговоры вышли на критическую стадию, и наше единство и координация важны как никогда. Все участники "Коалиции желающих" решительно поддерживают усилия, возглавляемые США. Наша общая цель – достижение справедливого и прочного мира на основе уважения к международному праву", – написал Дан.

"Румыния готова выполнить свою часть работы путем продолжения многомерной поддержки Украины и усиления безопасности в Черном море", - отметил он.

Что предшествовало