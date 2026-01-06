Участие в силах сдерживания в Украине будет добровольным, – Мелони

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что ключевой темой обсуждений на саммите в Париже стало "совершенствование обязательств по безопасности, вдохновленное статьей 5 Устава НАТО".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном заявлении итальянского правительства после завершения переговоров в столице Франции.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Система предусматривает усиление оборонных возможностей Украины и создание надежного механизма мониторинга возможного прекращения огня. По словам Мелони, декларация, принятая в Париже, подчеркивает добровольное участие стран в будущем размещении многонационального контингента и необходимость соблюдения национальных конституционных процедур перед оказанием помощи в случае нового нападения России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Париже создадут координационный центр США-Украина-"Коалиция решительных" для гарантий безопасности, - СМИ

Поддержка безопасности Украины

Цель новых инициатив заключается в укреплении суверенитета Украины через международную кооперацию. По словам итальянского премьера, "этот подход позволяет странам действовать совместно, сохраняя при этом собственные правовые рамки и принципы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подписана Декларация о намерениях по развертыванию в Украине многонациональных сил после войны, - Зеленский

Добровольное участие и контроль

Декларация подчеркивает, что каждое государство имеет право самостоятельно решать об участии в многонациональном контингенте. Система включает четкий механизм мониторинга, обеспечивающий прозрачность и контроль за выполнением обязательств.