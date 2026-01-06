Участие в силах сдерживания в Украине будет добровольным, – Мелони
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что ключевой темой обсуждений на саммите в Париже стало "совершенствование обязательств по безопасности, вдохновленное статьей 5 Устава НАТО".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном заявлении итальянского правительства после завершения переговоров в столице Франции.
Система предусматривает усиление оборонных возможностей Украины и создание надежного механизма мониторинга возможного прекращения огня. По словам Мелони, декларация, принятая в Париже, подчеркивает добровольное участие стран в будущем размещении многонационального контингента и необходимость соблюдения национальных конституционных процедур перед оказанием помощи в случае нового нападения России.
Поддержка безопасности Украины
Цель новых инициатив заключается в укреплении суверенитета Украины через международную кооперацию. По словам итальянского премьера, "этот подход позволяет странам действовать совместно, сохраняя при этом собственные правовые рамки и принципы".
Добровольное участие и контроль
Декларация подчеркивает, что каждое государство имеет право самостоятельно решать об участии в многонациональном контингенте. Система включает четкий механизм мониторинга, обеспечивающий прозрачность и контроль за выполнением обязательств.
- Ранее президент Зеленский заявил, что присутствие войск Великобритании и Франции в Украине в рамках гарантий безопасности является обязательным.
