РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9360 посетителей онлайн
Новости Коалиция в поддержку Украины Коалиция желающих
499 7

Участие в силах сдерживания в Украине будет добровольным, – Мелони

мелоні

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что ключевой темой обсуждений на саммите в Париже стало "совершенствование обязательств по безопасности, вдохновленное статьей 5 Устава НАТО".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном заявлении итальянского правительства после завершения переговоров в столице Франции.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Система предусматривает усиление оборонных возможностей Украины и создание надежного механизма мониторинга возможного прекращения огня. По словам Мелони, декларация, принятая в Париже, подчеркивает добровольное участие стран в будущем размещении многонационального контингента и необходимость соблюдения национальных конституционных процедур перед оказанием помощи в случае нового нападения России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Париже создадут координационный центр США-Украина-"Коалиция решительных" для гарантий безопасности, - СМИ

Поддержка безопасности Украины

Цель новых инициатив заключается в укреплении суверенитета Украины через международную кооперацию. По словам итальянского премьера, "этот подход позволяет странам действовать совместно, сохраняя при этом собственные правовые рамки и принципы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подписана Декларация о намерениях по развертыванию в Украине многонациональных сил после войны, - Зеленский

Добровольное участие и контроль

Декларация подчеркивает, что каждое государство имеет право самостоятельно решать об участии в многонациональном контингенте. Система включает четкий механизм мониторинга, обеспечивающий прозрачность и контроль за выполнением обязательств.

  • Ранее президент Зеленский заявил, что присутствие войск Великобритании и Франции в Украине в рамках гарантий безопасности является обязательным.

Автор: 

Франция (3670) Джорджа Мелони (169) Коалиция желающих (112)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
За словами Мелоні, декларація, ухвалена в Парижі, підкреслює добровільну участь країн у майбутньому розміщенні багатонаціонального контингенту Джерело: https://censor.net/ua/n3594161
Короче тільки дибіл повірить єврокуколдам, далі на ці зборища можна взагалі не звертати уваги в новинах 🤬🤬🤬
показать весь комментарий
06.01.2026 23:22 Ответить
Тобто нікого не буде.
показать весь комментарий
06.01.2026 23:39 Ответить
Ну може хоч Мерц зі Стармером приїдуть, як "підписанти" цієї декларації...
показать весь комментарий
06.01.2026 23:43 Ответить
Є фундаментальна проблема, і зветься вона просто - ніхто за нас вмирати не буде. Ну вообще. Тому всі угоди вони так і пропишуть, щоб одразу злинять. Або не пропишуть, а просто злиняють.
показать весь комментарий
06.01.2026 23:46 Ответить
Приїдуть пару сотень охочих на західний кордон України і все..в ресторани будуть ходити.
показать весь комментарий
06.01.2026 23:54 Ответить
Це вирішується досить просто - зробіть оплату, як у кращих американських приватних військових компаній і від охочих відбою не буде.
показать весь комментарий
07.01.2026 00:04 Ответить
В умовний Ірак, Афганістан ці всі ,,охочі,, легко їдуть ,,захищати демократію,, Але Україна табу. Перевірте очко, сіньйори!
показать весь комментарий
07.01.2026 00:06 Ответить
 
 