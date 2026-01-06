Участь у силах стримування в Україні буде добровільною, – Мелоні
Прем’єрка Італії Джорджія Мелоні заявила, що ключовою темою обговорень на саміті в Парижі стало "вдосконалення зобов'язань із безпеки, натхненне статтею 5 Уставу НАТО".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційній заяві італійського уряду після завершення переговорів у столиці Франції.
Система передбачає посилення оборонних можливостей України та створення надійного механізму моніторингу можливого припинення вогню. За словами Мелоні, декларація, ухвалена в Парижі, підкреслює добровільну участь країн у майбутньому розміщенні багатонаціонального контингенту та необхідність дотримання національних конституційних процедур перед наданням допомоги у разі нового нападу Росії.
Підтримка безпеки України
Мета нових ініціатив полягає у зміцненні суверенітету України через міжнародну кооперацію. За словами італійської прем’єрки, "цей підхід дозволяє країнам діяти спільно, зберігаючи при цьому власні правові рамки та принципи".
Добровільна участь та контроль
Декларація наголошує, що кожна держава має право самостійно вирішувати про участь у багатонаціональному контингенті. Система включає чіткий механізм моніторингу, що забезпечує прозорість і контроль за виконанням зобов’язань.
- Раніше президент Зеленський заявив, що присутність військ Великої Британії і Франції в Україні в межах гарантій безпеки є обов’язковою.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль