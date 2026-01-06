Участь у силах стримування в Україні буде добровільною, – Мелоні

Прем’єрка Італії Джорджія Мелоні заявила, що ключовою темою обговорень на саміті в Парижі стало "вдосконалення зобов'язань із безпеки, натхненне статтею 5 Уставу НАТО".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційній заяві італійського уряду після завершення переговорів у столиці Франції.

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Система передбачає посилення оборонних можливостей України та створення надійного механізму моніторингу можливого припинення вогню. За словами Мелоні, декларація, ухвалена в Парижі, підкреслює добровільну участь країн у майбутньому розміщенні багатонаціонального контингенту та необхідність дотримання національних конституційних процедур перед наданням допомоги у разі нового нападу Росії.

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Підтримка безпеки України

Мета нових ініціатив полягає у зміцненні суверенітету України через міжнародну кооперацію. За словами італійської прем’єрки, "цей підхід дозволяє країнам діяти спільно, зберігаючи при цьому власні правові рамки та принципи".

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Добровільна участь та контроль

Декларація наголошує, що кожна держава має право самостійно вирішувати про участь у багатонаціональному контингенті. Система включає чіткий механізм моніторингу, що забезпечує прозорість і контроль за виконанням зобов’язань.