Прем’єр Іспанії Санчес заявив про готовність брати участь у гарантіях безпеки для України

Іспанія, як країна, яка захищає міжнародний порядок, заснований на правилах, повинна бути частиною зусиль щодо гарантій безпеки для України,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес після зустрічі "Коаліції охочих".

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"Саме тому я хочу оголосити, що найближчими днями, наступного тижня, я зв'яжуся з більшістю парламентських груп у Палаті, щоб обговорити, який, на мою думку, внесок ми повинні зробити від Іспанії та яким має бути наш внесок, за умови досягнення миру, угоди про припинення вогню та узгодження припинення цього вторгнення", - сказав він.

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Очільник уряду зазначив, що лідери "Коаліції охочих" сьогодні змогли обговорити план гарантій безпеки для України, а також підтвердити готовність як Сполучених Штатів, так і всіх європейських союзників, а також тих, хто перебуває за межами Європи.

"І в цьому контексті я переконаний, що Іспанія має бути частиною цих зусиль, що Іспанія, як велика європейська країна, як демократія, повністю інтегрована в міжнародний порядок, яка захищає цей міжнародний порядок, заснований на правилах, має бути частиною рішення", - додав Санчес.

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Він також наголосив, що Іспанія з самого початку підтримувала вступ України до Європейського Союзу, і продовжуватиме допомагати як Україні, так і Європейській Комісії у досягненні цієї мети.

Саміт у Парижі та підсумкові домовленості

Зустріч "коаліції охочих" на рівні лідерів відбулася у вівторок, 6 січня, в Парижі. Під час переговорів учасники обговорювали узгодження спільної позиції України, Європейського Союзу та США, а також можливі формати безпекових механізмів після встановлення перемир’я.

За підсумками саміту Україна, Велика Британія та Франція підписали декларацію про наміри щодо розгортання сил на українській території. Документ розглядається як перший крок у напрямку можливого розміщення контингенту західних країн.

США заявили про суттєвий прогрес у переговорах щодо безпеки України в Парижі.