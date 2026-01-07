Премьер Испании Санчес заявил о готовности участвовать в гарантиях безопасности для Украины.
Испания, как страна, защищающая международный порядок, основанный на правилах, должна быть частью усилий по обеспечению безопасности Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес после встречи "Коалиции желающих".
"Именно поэтому я хочу объявить, что в ближайшие дни, на следующей неделе, я свяжусь с большинством парламентских групп в Палате, чтобы обсудить, какой, по моему мнению, вклад мы должны сделать от Испании и каким должен быть наш вклад, при условии достижения мира, соглашения о прекращении огня и согласования прекращения этого вторжения", - сказал он.
Глава правительства отметил, что лидеры "Коалиции желающих" сегодня смогли обсудить план гарантий безопасности для Украины, а также подтвердить готовность как Соединенных Штатов, так и всех европейских союзников, а также тех, кто находится за пределами Европы.
"И в этом контексте я убежден, что Испания должна быть частью этих усилий, что Испания, как большая европейская страна, как демократия, полностью интегрированная в международный порядок, которая защищает этот международный порядок, основанный на правилах, должна быть частью решения", - добавил Санчес.
Он также подчеркнул, что Испания с самого начала поддерживала вступление Украины в Европейский Союз и будет продолжать помогать как Украине, так и Европейской Комиссии в достижении этой цели.
Саммит в Париже и итоговые договоренности
Встреча "коалиции желающих" на уровне лидеров состоялась во вторник, 6 января, в Париже. В ходе переговоров участники обсуждали согласование общей позиции Украины, Европейского Союза и США, а также возможные форматы механизмов безопасности после установления перемирия.
По итогам саммита Украина, Великобритания и Франция подписали декларацию о намерениях по развертыванию сил на украинской территории. Документ рассматривается как первый шаг в направлении возможного размещения контингента западных стран.
США заявили о существенном прогрессе в переговорах по безопасности Украины в Париже.
