Послевоенные гарантии безопасности для Украины: Бельгия сосредоточится на обеспечении воздушных и морских возможностей
Встреча "Коалиции желающих" в Париже была продуктивной и решительной. Европейские союзники работают над созданием системы гарантий безопасности для Украины в послевоенный период, согласовывая военные и политические инструменты поддержки в рамках международного партнерства.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Бельгии Барт де Вевер сообщил в соцсети X.
Роль Бельгии
По словам Вевера, вместе с широкой коалицией партнеров Бельгия возьмет на себя свою долю международных усилий по сохранению мира в Украине после завершения боевых действий.
"Наш вклад будет сосредоточен, в частности, на обеспечении воздушных и морских возможностей, а также усилиях в сфере обучения, где Бельгия может достичь ощутимого и значимого результата", - отметил он.
Лидерство США
"Самое важное, что эти усилия будут подкреплены твердой американской поддержкой, а также мониторингом под руководством Америки, что обеспечит эффективное сдерживание и сделает долгосрочную стабильность достижимой. Объединенный Запад может достичь результатов, которые формируют историю и обеспечат мир", - резюмирует Вевер.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, "Коалиция желающих" заключила Парижскую декларацию о гарантиях безопасности для мира в Украине.
- Напомним, по результатам встречи "Коалиции желающих" в Париже президент Украины Владимир Зеленский подписал с лидерами Франции и Великобритании Декларацию о намерениях развернуть в Украине многонациональный военный контингент после достижения прекращения огня.
Однак передача відбудеться лише після навчання пілотів та завершення технічних процедур.
Бельгія зможе відправити F-16 до України в найкращому випадку у 2026 році.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц очікує гарантій від Зеленського, що молоді українські чоловіки будуть служити, а не виїжджати до Європи. Про це він сказав на пресконференції після зустрічі "коаліції охочих" у Парижі 6 січня.
Прем'єр Баварії Маркус Зедер того ж дня висловив подібну думку. За його словами, для забезпечення безпеки України пріоритет - залучення українських військових. "Перш ніж молодим німецьким чоловікам доведеться їхати в Україну, молодим українським чоловікам слід повернутися з Німеччини додому, щоб захищати свою країну", - сказав він.