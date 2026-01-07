РУС
Новости Встреча коалиции желающих
524 14

Послевоенные гарантии безопасности для Украины: Бельгия сосредоточится на обеспечении воздушных и морских возможностей

коалиция желающих

Встреча "Коалиции желающих" в Париже была продуктивной и решительной. Европейские союзники работают над созданием системы гарантий безопасности для Украины в послевоенный период, согласовывая военные и политические инструменты поддержки в рамках международного партнерства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Бельгии Барт де Вевер сообщил в соцсети X.

Роль Бельгии

По словам Вевера, вместе с широкой коалицией партнеров Бельгия возьмет на себя свою долю международных усилий по сохранению мира в Украине после завершения боевых действий.

"Наш вклад будет сосредоточен, в частности, на обеспечении воздушных и морских возможностей, а также усилиях в сфере обучения, где Бельгия может достичь ощутимого и значимого результата", - отметил он.

Лидерство США

"Самое важное, что эти усилия будут подкреплены твердой американской поддержкой, а также мониторингом под руководством Америки, что обеспечит эффективное сдерживание и сделает долгосрочную стабильность достижимой. Объединенный Запад может достичь результатов, которые формируют историю и обеспечат мир", - резюмирует Вевер.

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, "Коалиция желающих" заключила Парижскую декларацию о гарантиях безопасности для мира в Украине.
  • Напомним, по результатам встречи "Коалиции желающих" в Париже президент Украины Владимир Зеленский подписал с лидерами Франции и Великобритании Декларацию о намерениях развернуть в Украине многонациональный военный контингент после достижения прекращения огня.

Топ комментарии
+4
це Коаліції хохочих , вони знущаються з нас поки кацапня бомбить нас
показать весь комментарий
07.01.2026 06:37 Ответить
+1
"населениє" оце все наслідки вашого "потужного вибору" в 2019 р.однак це ще не кінець,продовження вистави одного паяца -триває.....
показать весь комментарий
07.01.2026 06:32 Ответить
+1
Очікуваний набір херні. "Продуктивно та рішуче"- верещить де Вевер. Ага. Продуктивно та рішуче він може лише відсоток віджимати з кацапських грошей.
показать весь комментарий
07.01.2026 06:37 Ответить
🤡🤡🤡
показать весь комментарий
07.01.2026 06:26 Ответить
"населениє" оце все наслідки вашого "потужного вибору" в 2019 р.однак це ще не кінець,продовження вистави одного паяца -триває.....
показать весь комментарий
07.01.2026 06:32 Ответить
Забецана?
показать весь комментарий
07.01.2026 07:21 Ответить
FAFO

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 05.01.2026
А ти зафуцаний звідки вискочив?піди похмелись....
показать весь комментарий
07.01.2026 07:25 Ответить
це Коаліції хохочих , вони знущаються з нас поки кацапня бомбить нас
показать весь комментарий
07.01.2026 06:37 Ответить
Очікуваний набір херні. "Продуктивно та рішуче"- верещить де Вевер. Ага. Продуктивно та рішуче він може лише відсоток віджимати з кацапських грошей.
показать весь комментарий
07.01.2026 06:37 Ответить
Україна та Бельгія підписали угоду про безпеку 28 травня 2024 року, яка передбачає передачу країні 30 винищувачів Lockheed Martin F-16AM.
Однак передача відбудеться лише після навчання пілотів та завершення технічних процедур.

Бельгія зможе відправити F-16 до України в найкращому випадку у 2026 році.
показать весь комментарий
07.01.2026 06:38 Ответить
показать весь комментарий
07.01.2026 06:45 Ответить
Передача F-16 пов'язана з власним переходом Бельгії на F-35A Lightning II, за яким у 2018 році було замовлено 34 літаки для заміни старіючого парку F-16 MLU.
показать весь комментарий
07.01.2026 06:55 Ответить
США не поспішають поставляти F-35A
показать весь комментарий
07.01.2026 06:59 Ответить
Ну то все чудово, але коли війна закінчиться ? Що там різні центри, в своїх дослідженнях, говорять, що Україна хоче воювати вічно ?
показать весь комментарий
07.01.2026 07:09 Ответить
Для путіна війна вигідна - це можливість бути при владі поки не здохне.

Аналогічно і для Зеленського.
показать весь комментарий
07.01.2026 07:22 Ответить
DW
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц очікує гарантій від Зеленського, що молоді українські чоловіки будуть служити, а не виїжджати до Європи. Про це він сказав на пресконференції після зустрічі "коаліції охочих" у Парижі 6 січня.
Прем'єр Баварії Маркус Зедер того ж дня висловив подібну думку. За його словами, для забезпечення безпеки України пріоритет - залучення українських військових. "Перш ніж молодим німецьким чоловікам доведеться їхати в Україну, молодим українським чоловікам слід повернутися з Німеччини додому, щоб захищати свою країну", - сказав він.
показать весь комментарий
07.01.2026 08:00 Ответить
Коаліція безхребетних ссикунів.
показать весь комментарий
07.01.2026 09:12 Ответить
 
 