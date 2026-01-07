Послевоенные гарантии безопасности для Украины: Бельгия сосредоточится на обеспечении воздушных и морских возможностей

Встреча "Коалиции желающих" в Париже была продуктивной и решительной. Европейские союзники работают над созданием системы гарантий безопасности для Украины в послевоенный период, согласовывая военные и политические инструменты поддержки в рамках международного партнерства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Бельгии Барт де Вевер сообщил в соцсети X.

Роль Бельгии

По словам Вевера, вместе с широкой коалицией партнеров Бельгия возьмет на себя свою долю международных усилий по сохранению мира в Украине после завершения боевых действий.

"Наш вклад будет сосредоточен, в частности, на обеспечении воздушных и морских возможностей, а также усилиях в сфере обучения, где Бельгия может достичь ощутимого и значимого результата", - отметил он.

Лидерство США

"Самое важное, что эти усилия будут подкреплены твердой американской поддержкой, а также мониторингом под руководством Америки, что обеспечит эффективное сдерживание и сделает долгосрочную стабильность достижимой. Объединенный Запад может достичь результатов, которые формируют историю и обеспечат мир", - резюмирует Вевер.

Что предшествовало?

Как сообщалось, "Коалиция желающих" заключила Парижскую декларацию о гарантиях безопасности для мира в Украине.

Напомним, по результатам встречи "Коалиции желающих" в Париже президент Украины Владимир Зеленский подписал с лидерами Франции и Великобритании Декларацию о намерениях развернуть в Украине многонациональный военный контингент после достижения прекращения огня.

