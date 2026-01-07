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Новини Зустріч коаліції охочих
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Повоєнні гарантії безпеки для України: Бельгія зосередиться на забезпеченні повітряних та морських можливостей

коаліція охочих

Зустріч "Коаліції охочих" у Парижі була продуктивною та рішучою. Європейські союзники працюють над створенням системи гарантій безпеки для України у повоєнний період, узгоджуючи військові й політичні інструменти підтримки в межах міжнародного партнерства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер повідомив у соцмережі X.

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Роль Бельгії

За словами Вевера, разом із широкою коаліцією партнерів Бельгія візьме на себе свою частку міжнародних зусиль щодо збереження миру в Україні після завершення бойових дій.

"Наш внесок буде зосереджений, зокрема, на забезпеченні повітряних та морських можливостей, а також зусиллях у сфері навчання, де Бельгія може досягти відчутного та значущого результату", - зазначив він.

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Лідерство США

"Найважливіше те, що ці зусилля будуть підкріплені твердою американською підтримкою, а також моніторингом під керівництвом Америки, що забезпечить ефективне стримування та зробить довгострокову стабільність досяжною. Об'єднаний Захід може досягти результатів, які формують історію та забезпечать мир", - резюмує Вевер.

Що передувало?

  • Як повідомлялося, "Коаліція охочих" уклала Паризьку декларацію щодо гарантій безпеки для миру в Україні.
  • Нагадаємо, за результатами зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі президент України Володимир Зеленський підписав із лідерами Франції та Великої Британії Декларацію про наміри розгорнути в Україні багатонаціональний військовий контингент після досягнення припинення вогню.

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Бельгія (519) гарантії безпеки (468) Коаліція охочих (152)
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Топ коментарі
+4
це Коаліції хохочих , вони знущаються з нас поки кацапня бомбить нас
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07.01.2026 06:37 Відповісти
+2
Очікуваний набір херні. "Продуктивно та рішуче"- верещить де Вевер. Ага. Продуктивно та рішуче він може лише відсоток віджимати з кацапських грошей.
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07.01.2026 06:37 Відповісти
+1
"населениє" оце все наслідки вашого "потужного вибору" в 2019 р.однак це ще не кінець,продовження вистави одного паяца -триває.....
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07.01.2026 06:32 Відповісти

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