Повоєнні гарантії безпеки для України: Бельгія зосередиться на забезпеченні повітряних та морських можливостей

Зустріч "Коаліції охочих" у Парижі була продуктивною та рішучою. Європейські союзники працюють над створенням системи гарантій безпеки для України у повоєнний період, узгоджуючи військові й політичні інструменти підтримки в межах міжнародного партнерства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер повідомив у соцмережі X.

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Роль Бельгії

За словами Вевера, разом із широкою коаліцією партнерів Бельгія візьме на себе свою частку міжнародних зусиль щодо збереження миру в Україні після завершення бойових дій.

"Наш внесок буде зосереджений, зокрема, на забезпеченні повітряних та морських можливостей, а також зусиллях у сфері навчання, де Бельгія може досягти відчутного та значущого результату", - зазначив він.

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Лідерство США

"Найважливіше те, що ці зусилля будуть підкріплені твердою американською підтримкою, а також моніторингом під керівництвом Америки, що забезпечить ефективне стримування та зробить довгострокову стабільність досяжною. Об'єднаний Захід може досягти результатів, які формують історію та забезпечать мир", - резюмує Вевер.

Що передувало?

Як повідомлялося, "Коаліція охочих" уклала Паризьку декларацію щодо гарантій безпеки для миру в Україні.

Нагадаємо, за результатами зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі президент України Володимир Зеленський підписав із лідерами Франції та Великої Британії Декларацію про наміри розгорнути в Україні багатонаціональний військовий контингент після досягнення припинення вогню.

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