"Коаліція охочих" уклала Паризьку декларацію щодо гарантій безпеки для миру в Україні. ПОВНИЙ ТЕКСТ

Країни-члени "Коаліції охочих", Україна та США уклали спільну декларацію щодо гарантій безпеки для стабільного і тривалого миру після закінчення війни.

Текст документа оприлюднив Єлисейський палац за підсумками зустрічі Коаліції охочих за участі американської делегації у Парижі 6 січня, інформує Цензор.НЕТ.

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Тривалий мир для України

Учасники зустрічі наголосили на прихильності до справедливого і тривалого миру в Україні відповідно до принципів Статуту ООН і привітали досягнутий прогрес, зокрема в ході обговорень між американцями, українцями, європейськими та іншими партнерами.

Зокрема, Коаліція охочих чітко заявила, що здатність України захищати себе має вирішальне значення для забезпечення майбутньої безпеки та колективної євроатлантичної безпеки.

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"Ми підтвердили, що забезпечення суверенітету й тривалого миру в Україні має бути невід’ємною частиною мирної угоди і що будь-яке врегулювання має бути підкріплене надійними гарантіями безпеки для України", - йдеться у декларації.

Підписанти готові взяти на себе зобов'язання щодо системи політично та юридично зобов'язуючих гарантій, які будуть активовані після набрання чинності режимом припинення вогню, на додаток до двосторонніх угод про безпеку та відповідно до наших відповідних правових і конституційних домовленостей.

Які компоненти містить спільна декларація

Участь у запропонованому США механізмі моніторингу припинення вогню

Зазначається, що для цього буде створено систему безперервного та надійного моніторингу припинення вогню, включно з внесками від членів Коаліції охочих. Об'єднання буде представлено у спеціальній комісії, яка буде створена для розгляду будь-яких порушень, визначення відповідальності та встановлення заходів для виправлення ситуації.

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Підтримка Збройних Сил України

Коаліція охочих домовилася продовжувати надавати ЗСУ критично важливу довгострокову військову допомогу та озброєння для забезпечення їхньої стійкої боєздатності, оскільки вони залишатимуться першою лінією оборони та стримування.

Це охоплюватиме, але не обмежуватиметься зазначеним: довготермінові оборонні пакети; підтримку фінансування закупівлі зброї; продовження співпраці з Україною щодо її державного бюджету для фінансування українського війська; доступ до оборонних складів, які можуть надати швидку додаткову допомогу в разі майбутнього збройного нападу; надання практичної та технічної підтримки Україні в будівництві оборонних укріплень.

Багатонаціональні сили для України

Багатонаціональні сили для України, сформовані шляхом внесків країн-учасниць коаліції, для підтримки відновлення ЗСУ та стримування.

Підписанти декларації підтвердили, що ці заходи повинні бути суворо імплементовані на прохання України після того, як відбудеться надійне припинення бойових дій. Ці елементи будуть здійснюватися під керівництвом Європи, за участю також неєвропейських членів Коаліції та із запропонованою підтримкою США.

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Зобов'язання щодо надання підтримки Україні для відновлення миру у разі майбутнього нападу з боку РФ

Члени Коаліції охочих домовилися остаточно узгодити зобов'язання, що визначить підхід до надання підтримки Україні та відновлення миру й безпеки у разі майбутнього збройного нападу з боку Росії.

Ці зобов'язання можуть охоплювати використання військових можливостей, розвідувальної та логістичної підтримки, дипломатичних ініціатив, запровадження додаткових санкцій.

Зобов'язання поглиблювати довгострокове оборонне співробітництво з Україною

Підписанти домовилися продовжувати розвивати та поглиблювати взаємовигідну співпрацю з Україною у сфері оборони, включно з навчанням, спільним виробництвом в оборонній промисловості. Зокрема йдеться про використання відповідних європейських інструментів та співробітництво у сфері розвідки.

"Ми також вирішили створити координаційну групу США – Україна – Коаліція в оперативному штабі Коаліції в Парижі", - резюмується у Паризькій декларації.

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Нагадаємо, за результатами зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі президент України Володимир Зеленський підписав із лідерами Франції та Великої Британії Декларацію про наміри розгорнути в Україні багатонаціональний військовий контингент після досягнення припинення вогню.