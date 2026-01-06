Фон дер Ляєн: Мета зустрічі в Парижі - гарантії безпеки для України

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що метою засідання "Коаліції охочих", яке відбувається у Парижі, є забезпечення України надійними гарантіями безпеки.

Про це вона написала у соціальній мережі X, передає Цензор.НЕТ.

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За її словами, гарантії безпеки для України мають базуватися на кількох ключових елементах, зокрема на сильних Збройних силах України, здатних стримувати майбутні напади, багатонаціональних силах стримування, а також на зобов’язаннях партнерів підтримати Україну у разі нового нападу з боку Росії.

"Коаліція збирається сьогодні в Парижі. Наша мета чітка: надати Україні надійні гарантії безпеки", - написала фон дер Ляєн.

Вона також наголосила, що вступ України до Європейського Союзу стане не лише ключовою гарантією безпеки, а й центральним елементом пропозиції ЄС щодо довгострокового трансформаційного розвитку та процвітання України.

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Що передувало?

У Єлисейському палаці заявили, що 6 січня учасники "Коаліції охочих" обговорять п’ять ключових пунктів допомоги Україні.

Керівники Генштабів учасників "Коаліції охочих" обговорили гарантії безпеки для України.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа для участі в засіданні "Коаліції охочих".

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Що таке "Коаліція охочих"?

"Коаліція охочих" – це термін для позначення європейських країн, які підтримують Україну у війні з Росією, яка вторглася до країни 2022 року.

Наприкінці грудня президент України Володимир Зеленський повідомив, що зустріч лідерів країн "Коаліції охочих" відбудеться 6 січня 2026 року у Франції.

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