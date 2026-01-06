Фон дер Ляєн: Мета зустрічі в Парижі - гарантії безпеки для України
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що метою засідання "Коаліції охочих", яке відбувається у Парижі, є забезпечення України надійними гарантіями безпеки.
Про це вона написала у соціальній мережі X, передає Цензор.НЕТ.
За її словами, гарантії безпеки для України мають базуватися на кількох ключових елементах, зокрема на сильних Збройних силах України, здатних стримувати майбутні напади, багатонаціональних силах стримування, а також на зобов’язаннях партнерів підтримати Україну у разі нового нападу з боку Росії.
"Коаліція збирається сьогодні в Парижі. Наша мета чітка: надати Україні надійні гарантії безпеки", - написала фон дер Ляєн.
Вона також наголосила, що вступ України до Європейського Союзу стане не лише ключовою гарантією безпеки, а й центральним елементом пропозиції ЄС щодо довгострокового трансформаційного розвитку та процвітання України.
Що передувало?
- У Єлисейському палаці заявили, що 6 січня учасники "Коаліції охочих" обговорять п’ять ключових пунктів допомоги Україні.
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Керівники Генштабів учасників "Коаліції охочих" обговорили гарантії безпеки для України.
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Президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа для участі в засіданні "Коаліції охочих".
Що таке "Коаліція охочих"?
"Коаліція охочих" – це термін для позначення європейських країн, які підтримують Україну у війні з Росією, яка вторглася до країни 2022 року.
Наприкінці грудня президент України Володимир Зеленський повідомив, що зустріч лідерів країн "Коаліції охочих" відбудеться 6 січня 2026 року у Франції.
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Ага, ясно. Нє ну якщо так прям 😸. путін згоден? Чи то таке, дрібниці на голови українців