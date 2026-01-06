Фон дер Ляйен: Цель встречи в Париже - гарантии безопасности для Украины

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что целью заседания "Коалиции желающих", которое проходит в Париже, является обеспечение Украины надежными гарантиями безопасности.

По ее словам, гарантии безопасности для Украины должны основываться на нескольких ключевых элементах, в частности на сильных Вооруженных силах Украины, способных сдерживать будущие нападения, многонациональных силах сдерживания, а также на обязательствах партнеров поддержать Украину в случае нового нападения со стороны России.

"Коалиция собирается сегодня в Париже. Наша цель четкая: предоставить Украине надежные гарантии безопасности", - написала фон дер Ляйен.

Она также подчеркнула, что вступление Украины в Европейский Союз станет не только ключевой гарантией безопасности, но и центральным элементом предложения ЕС по долгосрочному трансформационному развитию и процветанию Украины.

Что предшествовало?

В Елисейском дворце заявили, что 6 января участники "Коалиции желающих" обсудят пять ключевых пунктов помощи Украине.

Руководители Генштабов участников "Коалиции желающих" обсудили гарантии безопасности для Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж для участия в заседании "Коалиции желающих".

Что такое "Коалиция желающих"?

"Коалиция желающих" – это термин для обозначения европейских стран, которые поддерживают Украину в войне с Россией, вторгшейся в страну в 2022 году.

В конце декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что встреча лидеров стран "Коалиции желающих" состоится 6 января 2026 года во Франции.

