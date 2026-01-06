РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11915 посетителей онлайн
Новости Гарантии безопасности для Украины Встреча коалиции желающих
470 13

Фон дер Ляйен: Цель встречи в Париже - гарантии безопасности для Украины

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что целью заседания "Коалиции желающих", которое проходит в Париже, является обеспечение Украины надежными гарантиями безопасности.

Об этом она написала в социальной сети X, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По ее словам, гарантии безопасности для Украины должны основываться на нескольких ключевых элементах, в частности на сильных Вооруженных силах Украины, способных сдерживать будущие нападения, многонациональных силах сдерживания, а также на обязательствах партнеров поддержать Украину в случае нового нападения со стороны России.

"Коалиция собирается сегодня в Париже. Наша цель четкая: предоставить Украине надежные гарантии безопасности", - написала фон дер Ляйен.

Она также подчеркнула, что вступление Украины в Европейский Союз станет не только ключевой гарантией безопасности, но и центральным элементом предложения ЕС по долгосрочному трансформационному развитию и процветанию Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина и союзники почти согласовали пакет документов для прекращения боевых действий, - Politico

Что предшествовало?

  • В Елисейском дворце заявили, что 6 января участники "Коалиции желающих" обсудят пять ключевых пунктов помощи Украине.

  • Руководители Генштабов участников "Коалиции желающих" обсудили гарантии безопасности для Украины.

  • Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж для участия в заседании "Коалиции желающих".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал ряд указов: Поклад стал первым заместителем главы СБУ

Что такое "Коалиция желающих"?

"Коалиция желающих" – это термин для обозначения европейских стран, которые поддерживают Украину в войне с Россией, вторгшейся в страну в 2022 году.

В конце декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что встреча лидеров стран "Коалиции желающих" состоится 6 января 2026 года во Франции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Туск: Встреча "Коалиции желающих" в Париже не принесет окончательного мира для Украины

Автор: 

Урсула фон дер Ляйен (697) Коалиция желающих (99)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Тактична ЯЗ на територіїї України = гарантія безпеки!!!
показать весь комментарий
06.01.2026 17:52 Ответить
+2
А на попередніх зустрічах що обговорювали? І що за папірці підписували з бєніною макакою, які бєніна макака в Україні рекламувала як безпекові угоди?
показать весь комментарий
06.01.2026 18:04 Ответить
+2
Черговий пшик.
показать весь комментарий
06.01.2026 18:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тактична ЯЗ на територіїї України = гарантія безпеки!!!
показать весь комментарий
06.01.2026 17:52 Ответить
у сирського батьки в москві живуть, ядерний удар не можливий
показать весь комментарий
06.01.2026 18:09 Ответить
Если бы у нас только начали производство ядерное оружие, лучшего подарка путину вы бы не придумали. Вы либо не понимаете что говорите, либо сознательно вкручиваете эту хрень.
показать весь комментарий
06.01.2026 18:16 Ответить
Пізно...
показать весь комментарий
06.01.2026 19:10 Ответить
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що метою засідання "Коаліції охочих", яке відбувається у Парижі, є забезпечення України надійними гарантіями безпеки. Джерело: https://censor.net/ua/n3594107
Ага, ясно. Нє ну якщо так прям 😸. путін згоден? Чи то таке, дрібниці на голови українців
показать весь комментарий
06.01.2026 17:53 Ответить
Вже зрозуміло,що охочі сцуть фізично на українській землі перебувати,ну хіба на парад,підготовку та спортзал.Хоч би з повітря прикривали і це вже було б супер.
показать весь комментарий
06.01.2026 17:56 Ответить
Пишіть ГАРАНТІЇ на зворотній стороні БУДАПЕШТСЬКОГО меморандуму щоб зекономити папір.
показать весь комментарий
06.01.2026 18:01 Ответить
не вийде - там вже розмазано...
показать весь комментарий
06.01.2026 18:51 Ответить
А на попередніх зустрічах що обговорювали? І що за папірці підписували з бєніною макакою, які бєніна макака в Україні рекламувала як безпекові угоди?
показать весь комментарий
06.01.2026 18:04 Ответить
Гарантії безпеки- це марення. Після Будапештського меморандуму навіть стаття 5 НАТО не дає ніякої гарантії. Ми це скоро побачимо на країнах Балтії
показать весь комментарий
06.01.2026 18:06 Ответить
Нажаль щодо Будапештського, Головна проблема документа полягала в термінології - англійський текст містив слово assurances (запевнення), а не guarantees (юридично зобов'язуючі гарантії), що не передбачало автоматичного вступу союзників у війну на боці України.
І там не тільки США, а й Британія, а пізніше Франції та Китай. Але всі скромно мовчать типу не при ділах, тільки на США кивають.
показать весь комментарий
06.01.2026 18:35 Ответить
Черговий пшик.
показать весь комментарий
06.01.2026 18:06 Ответить
Мета зустрічі в Парижі - гарантії безпеки для України(....А по3,14здіти в черговий раз хіба не можна???)
показать весь комментарий
06.01.2026 18:48 Ответить
 
 