"Коалиция желающих" заключила Парижскую декларацию о гарантиях безопасности для мира в Украине
Страны-члены "Коалиции желающих", Украина и США подписали совместную декларацию о гарантиях безопасности для стабильного и длительного мира после окончания войны.
Текст документа обнародовал Елисейский дворец по итогам встречи "Коалиции желающих" с участием американской делегации в Париже 6 января, информирует Цензор.НЕТ.
Долгосрочный мир для Украины
Участники встречи подчеркнули приверженность справедливому и длительному миру в Украине в соответствии с принципами Устава ООН и приветствовали достигнутый прогресс, в частности в ходе обсуждений между американцами, украинцами, европейскими и другими партнерами.
В частности, "Коалиция желающих" четко заявила, что способность Украины защищать себя имеет решающее значение для обеспечения будущей безопасности и коллективной евроатлантической безопасности.
"Мы подтвердили, что обеспечение суверенитета и длительного мира в Украине должно быть неотъемлемой частью мирного соглашения и что любое урегулирование должно быть подкреплено надежными гарантиями безопасности для Украины", – говорится в декларации.
Подписанты готовы взять на себя обязательства по системе политически и юридически обязывающих гарантий, которые будут активированы после вступления в силу режима прекращения огня, в дополнение к двусторонним соглашениям о безопасности и в соответствии с нашими соответствующими правовыми и конституционными договоренностями.
Какие компоненты содержит совместная декларация
Участие в предложенном США механизме мониторинга прекращения огня
Отмечается, что для этого будет создана система непрерывного и надежного мониторинга прекращения огня, включая вклады от членов "Коалиции желающих". Объединение будет представлено в специальной комиссии, которая будет создана для рассмотрения любых нарушений, определения ответственности и установления мер по исправлению ситуации.
Поддержка Вооруженных сил Украины
- "Коалиция желающих" договорилась продолжать предоставлять ВСУ критически важную долгосрочную военную помощь и вооружение для обеспечения их устойчивой боеспособности, поскольку они останутся первой линией обороны и сдерживания.
Это будет включать, но не ограничиваться указанным: долгосрочные оборонные пакеты; поддержку финансирования закупки оружия; продолжение сотрудничества с Украиной в отношении ее государственного бюджета для финансирования украинской армии; доступ к оборонным складам, которые могут предоставить быструю дополнительную помощь в случае будущего вооруженного нападения; предоставление практической и технической поддержки Украине в строительстве оборонных укреплений.
Многонациональные силы для Украины
- Многонациональные силы для Украины, сформированные путем взносов стран-участниц коалиции, для поддержки восстановления ВСУ и сдерживания.
Подписанты декларации подтвердили, что эти меры должны быть строго имплементированы по просьбе Украины после того, как произойдет надежное прекращение боевых действий. Эти элементы будут осуществляться под руководством Европы, с участием также неевропейских членов Коалиции и с предложенной поддержкой США.
Обязательства по оказанию поддержки Украине для восстановления мира в случае будущего нападения со стороны РФ
- Члены "Коалиции желающих" договорились окончательно согласовать обязательства, которые определят подход к оказанию поддержки Украине и восстановлению мира и безопасности в случае будущего вооруженного нападения со стороны России.
Эти обязательства могут охватывать использование военных возможностей, разведывательной и логистической поддержки, дипломатических инициатив, введение дополнительных санкций.
Обязательства углублять долгосрочное оборонное сотрудничество с Украиной
Подписанты договорились продолжать развивать и углублять взаимовыгодное сотрудничество с Украиной в сфере обороны, включая обучение, совместное производство в оборонной промышленности. В частности, речь идет об использовании соответствующих европейских инструментов и сотрудничестве в сфере разведки.
"Мы также решили создать координационную группу США – Украина – Коалиция в оперативном штабе Коалиции в Париже", – резюмируется в Парижской декларации.
Напомним, по результатам встречи "Коалиции желающих" в Париже президент Украины Владимир Зеленский подписал с лидерами Франции и Великобритании Декларацию о намерениях развернуть в Украине многонациональный военный контингент после достижения прекращения огня.
Бо Бубосян є оплескозалежний та жалюгідний нарцис. Він купу ресурсів витрачає на піар в світлі софітів..
Та ще й має титул ПОЦ . Потужний Оплот Цивілізації
!!!!!!!
Це щось Потужне??
Як "Мир" від Чемберлена на папірці?
Як Меморандум у Угорщині (м. Будапешт) . Як Конституція?
Вони
надрукують це з портретом Найвеличнішого. Тоді адепти БожоїРоси приймуть без запаречень. Як ікону
Бач скільки дій та дієслів!!!
Яких Потужностей Вам ще не вистачає ? )))))
Бач скільки дій та дієслів!!!
Яких Потужностей Вам ще не вистачає ? )))))
але закономірно це все
Ну тобто слово Меморандум написали по іншому
Завтра ще зберуться - на шарман. Похмелятись
І що за вираз - "охочі" - це типу, хоче їбатись - а цюнька ніяк не набубнявіє. Хоче - але не може.