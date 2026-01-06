РУС
"Коалиция желающих" заключила Парижскую декларацию о гарантиях безопасности для мира в Украине

Обнародовали текст декларации о гарантиях безопасности для мира в Украине

Страны-члены "Коалиции желающих", Украина и США подписали совместную декларацию о гарантиях безопасности для стабильного и длительного мира после окончания войны.

Текст документа обнародовал Елисейский дворец по итогам встречи "Коалиции желающих" с участием американской делегации в Париже 6 января, информирует Цензор.НЕТ.

Долгосрочный мир для Украины

Участники встречи подчеркнули приверженность справедливому и длительному миру в Украине в соответствии с принципами Устава ООН и приветствовали достигнутый прогресс, в частности в ходе обсуждений между американцами, украинцами, европейскими и другими партнерами.

В частности, "Коалиция желающих" четко заявила, что способность Украины защищать себя имеет решающее значение для обеспечения будущей безопасности и коллективной евроатлантической безопасности.

"Мы подтвердили, что обеспечение суверенитета и длительного мира в Украине должно быть неотъемлемой частью мирного соглашения и что любое урегулирование должно быть подкреплено надежными гарантиями безопасности для Украины", – говорится в декларации.

Подписанты готовы взять на себя обязательства по системе политически и юридически обязывающих гарантий, которые будут активированы после вступления в силу режима прекращения огня, в дополнение к двусторонним соглашениям о безопасности и в соответствии с нашими соответствующими правовыми и конституционными договоренностями.

Какие компоненты содержит совместная декларация

Участие в предложенном США механизме мониторинга прекращения огня

Отмечается, что для этого будет создана система непрерывного и надежного мониторинга прекращения огня, включая вклады от членов "Коалиции желающих". Объединение будет представлено в специальной комиссии, которая будет создана для рассмотрения любых нарушений, определения ответственности и установления мер по исправлению ситуации.

Поддержка Вооруженных сил Украины

  • "Коалиция желающих" договорилась продолжать предоставлять ВСУ критически важную долгосрочную военную помощь и вооружение для обеспечения их устойчивой боеспособности, поскольку они останутся первой линией обороны и сдерживания.

Это будет включать, но не ограничиваться указанным: долгосрочные оборонные пакеты; поддержку финансирования закупки оружия; продолжение сотрудничества с Украиной в отношении ее государственного бюджета для финансирования украинской армии; доступ к оборонным складам, которые могут предоставить быструю дополнительную помощь в случае будущего вооруженного нападения; предоставление практической и технической поддержки Украине в строительстве оборонных укреплений.

Многонациональные силы для Украины

  • Многонациональные силы для Украины, сформированные путем взносов стран-участниц коалиции, для поддержки восстановления ВСУ и сдерживания.

Подписанты декларации подтвердили, что эти меры должны быть строго имплементированы по просьбе Украины после того, как произойдет надежное прекращение боевых действий. Эти элементы будут осуществляться под руководством Европы, с участием также неевропейских членов Коалиции и с предложенной поддержкой США.

Обязательства по оказанию поддержки Украине для восстановления мира в случае будущего нападения со стороны РФ

  • Члены "Коалиции желающих" договорились окончательно согласовать обязательства, которые определят подход к оказанию поддержки Украине и восстановлению мира и безопасности в случае будущего вооруженного нападения со стороны России.

Эти обязательства могут охватывать использование военных возможностей, разведывательной и логистической поддержки, дипломатических инициатив, введение дополнительных санкций.

Обязательства углублять долгосрочное оборонное сотрудничество с Украиной

Подписанты договорились продолжать развивать и углублять взаимовыгодное сотрудничество с Украиной в сфере обороны, включая обучение, совместное производство в оборонной промышленности. В частности, речь идет об использовании соответствующих европейских инструментов и сотрудничестве в сфере разведки.

"Мы также решили создать координационную группу США – Украина – Коалиция в оперативном штабе Коалиции в Париже", – резюмируется в Парижской декларации.

Напомним, по результатам встречи "Коалиции желающих" в Париже президент Украины Владимир Зеленский подписал с лидерами Франции и Великобритании Декларацию о намерениях развернуть в Украине многонациональный военный контингент после достижения прекращения огня.

Автор: 

Топ комментарии
+3
Можна дупу підтерти цим папірцем
06.01.2026 23:50 Ответить
+2
спочатку всі разом підписують , а потім по одинці заперечують відправку своїх військових в Україну .
06.01.2026 23:47 Ответить
+1
"Після того, як відбудеться надійне припинення бойових дій." Як тількі буде "ненадійне припинення бойових дій", т.е. бурят Вася стрельне, вся коаліція озабочених голубих касок та просто голубих драпане додому. В принципі, таку оговорку було просто передбачити.
06.01.2026 23:50 Ответить
спеціальній комісії, яка буде створена для розгляду будь-яких порушень,
06.01.2026 23:47 Ответить
спочатку всі разом підписують , а потім по одинці заперечують відправку своїх військових в Україну .
06.01.2026 23:47 Ответить
Можна дупу підтерти цим папірцем
06.01.2026 23:50 Ответить
Мені здається ОП їм платить чи щедро пригощає!!
Бо Бубосян є оплескозалежний та жалюгідний нарцис. Він купу ресурсів витрачає на піар в світлі софітів..

Та ще й має титул ПОЦ . Потужний Оплот Цивілізації
06.01.2026 23:53 Ответить
"Після того, як відбудеться надійне припинення бойових дій." Як тількі буде "ненадійне припинення бойових дій", т.е. бурят Вася стрельне, вся коаліція озабочених голубих касок та просто голубих драпане додому. В принципі, таку оговорку було просто передбачити.
06.01.2026 23:50 Ответить
уклала Паризьку декларацію
!!!!!!!
Це щось Потужне??
Як "Мир" від Чемберлена на папірці?
Як Меморандум у Угорщині (м. Будапешт) . Як Конституція?
06.01.2026 23:51 Ответить
Та на фоні цього Будапештський виглядає " гранітом". На мою думку такого провального турне ще не було, тут навіть за вуха нічого для телемарафону притягнути.
показать весь комментарий
КАОЛІЦІЯ охочих з Європи та Британії, і коригувальників ************ буде вішати?????
показать весь комментарий
Не розумію претензій.Вам телепням ніхто нічим не зобов*язаний!
показать весь комментарий
Вони думають, що після Будапештської, хтось слову "декларація" повірить?
показать весь комментарий
Є певне тобто ноу-хау.
Вони
надрукують це з портретом Найвеличнішого. Тоді адепти БожоїРоси приймуть без запаречень. Як ікону
07.01.2026 00:01 Ответить
- Учасники зустрічі наголосили на прихильності до справедливого і тривалого миру
- і привітали досягнутий прогрес, зокрема в ході обговорень
- Зокрема, Коаліція охочих чітко заявила, що
- Ми підтвердили, що забезпечення суверенітету й тривалого миру в Україні має бути невід'ємною частиною мирної угоди

Бач скільки дій та дієслів!!!
Яких Потужностей Вам ще не вистачає ? )))))
06.01.2026 23:57 Ответить
Аброхамія з умеровим, хоть серед порядних людей посиділи, а то у ВРУ одні такі, як вони з моноШобли або кабміндічі з Урядового кварталу!!
показать весь комментарий
***** рже з того, що ви там ухвалили
показать весь комментарий
Як і очікувалося, уклади чергове "ні про що".
показать весь комментарий
- Учасники зустрічі наголосили на прихильності до справедливого і тривалого миру
- і привітали досягнутий прогрес, зокрема в ході обговорень
- Зокрема, Коаліція охочих чітко заявила, що
- Ми підтвердили, що забезпечення суверенітету й тривалого миру в Україні має бути невід'ємною частиною мирної угоди

Бач скільки дій та дієслів!!!
Яких Потужностей Вам ще не вистачає ? )))))
07.01.2026 00:03 Ответить
провал
але закономірно це все
07.01.2026 00:04 Ответить
Днкларацію про наміри..
Ну тобто слово Меморандум написали по іншому
07.01.2026 00:10 Ответить
Всьо. Шабаш! Все вже конкретно підписали. Сьорбнули винця, закусили канапе.
Завтра ще зберуться - на шарман. Похмелятись
І що за вираз - "охочі" - це типу, хоче їбатись - а цюнька ніяк не набубнявіє. Хоче - але не може.
07.01.2026 00:13 Ответить
 
 