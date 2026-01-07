РУС
Размещение канадских войск в Украине пока является лишь "возможностью", - Карни

Гарантии безопасности для Украины: что планируют в Канаде?

Премьер-министр Канады Марк Карни предположил, что его страна может разместить военных на территории Украины после завершения войны.

Заявление премьера Канады

Так, по словам Карни, размещение канадских войск на местах пока является лишь "возможностью".

Он отметил, что участие в многонациональных силах будет иметь "гораздо больший эффект, чем если бы мы действовали самостоятельно".

Читайте также: США помогут гарантировать прекращение огня в Украине разведкой и логистикой, - проект заявления "Коалиции желающих"

Первоначальный вклад Канады в Украину может начаться с обучения. Канадские солдаты сейчас обучают украинские войска в Польше в рамках операции "Unifier".

Ранее во вторник Карни заявил, что усилия его правительства по наращиванию военных сил помогут Канаде сыграть определенную роль в обеспечении безопасности Украины после войны.

Представитель правительства Канады во время брифинга заявил, что Канада уже несколько месяцев ведет переговоры о "соответствующем и серьезном вкладе" в гарантии безопасности Украины

Читайте также: Швеция готова предоставить истребители Gripen для гарантий безопасности Украины, но есть условие, - Кристерссон

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, "Коалиция желающих" заключила Парижскую декларацию о гарантиях безопасности для мира в Украине.
  • Напомним, по результатам встречи "Коалиции желающих" в Париже президент Украины Владимир Зеленский подписал с лидерами Франции и Великобритании Декларацию о намерениях развернуть в Украине многонациональный военный контингент после достижения прекращения огня.

Читайте также: Послевоенные гарантии безопасности для Украины: Бельгия сосредоточится на обеспечении воздушных и морских возможностей

Разместите на Чукотке. Вам туда ближе.
07.01.2026 08:56 Ответить
Потужнічання "коаліції чуханів" продовжується.
07.01.2026 09:04 Ответить
Цього ніколи не буде але поговорити треба якщо цього бажає Зеля.
07.01.2026 10:10 Ответить
 
 