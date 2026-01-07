Размещение канадских войск в Украине пока является лишь "возможностью", - Карни

Премьер-министр Канады Марк Карни предположил, что его страна может разместить военных на территории Украины после завершения войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CTV.

Заявление премьера Канады

Так, по словам Карни, размещение канадских войск на местах пока является лишь "возможностью".

Он отметил, что участие в многонациональных силах будет иметь "гораздо больший эффект, чем если бы мы действовали самостоятельно".

Первоначальный вклад Канады в Украину может начаться с обучения. Канадские солдаты сейчас обучают украинские войска в Польше в рамках операции "Unifier".

Ранее во вторник Карни заявил, что усилия его правительства по наращиванию военных сил помогут Канаде сыграть определенную роль в обеспечении безопасности Украины после войны.

Представитель правительства Канады во время брифинга заявил, что Канада уже несколько месяцев ведет переговоры о "соответствующем и серьезном вкладе" в гарантии безопасности Украины

Что предшествовало?

Как сообщалось, "Коалиция желающих" заключила Парижскую декларацию о гарантиях безопасности для мира в Украине.

Напомним, по результатам встречи "Коалиции желающих" в Париже президент Украины Владимир Зеленский подписал с лидерами Франции и Великобритании Декларацию о намерениях развернуть в Украине многонациональный военный контингент после достижения прекращения огня.

