Гарантии безопасности для Украины не предусматривают "ядерного зонтика", - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос ядерного оружия в рамках гарантий безопасности для Украины не обсуждается.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"О ядерном оружии речи не идет. Что касается гарантий безопасности от наших европейских партнеров и от Соединенных Штатов Америки, то мы обсуждаем и контингент, и защиту на земле, в небе, на море, а также отдельный трек "противовоздушная оборона"", - отметил Зеленский.
Зеленский также отметил, что обсуждается усиление украинской армии и дополнительное финансирование личного состава. Ключевым вопросом он назвал укомплектованность боевых бригад и обеспечение их высокой боеспособности.
Напомним, что Украина проинформировала европейских партнеров о потребностях в ракетах для систем ПВО, от США новые системы не поступали, ракеты идут, но Украина хочет ускорить их поставку.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
P.S. це скоріше гарантії майбуньої НЕБЕЗПЕКИ
Це якась гарантія ніхера не гарантувати ))
zельона потужність
тільки ядерна зброя утримує від нападу ворога
Чи коаліція охочих чекає, коли ЯЗ РФ буде розміщена путлєром на ТОТ України? Так вона, кажуть, вже розміщена на анексованій території українського Криму.