РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12134 посетителя онлайн
Новости Ядерное оружие Гарантии безопасности для Украины
819 14

Гарантии безопасности для Украины не предусматривают "ядерного зонтика", - Зеленский

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос ядерного оружия в рамках гарантий безопасности для Украины не обсуждается.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

ядерном оружии речи не идет. Что касается гарантий безопасности от наших европейских партнеров и от Соединенных Штатов Америки, то мы обсуждаем и контингент, и защиту на земле, в небе, на море, а также отдельный трек "противовоздушная оборона"", - отметил Зеленский.

Зеленский также отметил, что обсуждается усиление украинской армии и дополнительное финансирование личного состава. Ключевым вопросом он назвал укомплектованность боевых бригад и обеспечение их высокой боеспособности.

Напомним, что Украина проинформировала европейских партнеров о потребностях в ракетах для систем ПВО, от США новые системы не поступали, ракеты идут, но Украина хочет ускорить их поставку.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Размещение канадских войск в Украине пока является лишь "возможностью", - Карни

Автор: 

Зеленский Владимир (23315) ядерное оружие (1443) гарантии безопасности (396)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Коротше кажучи, гарантії безпеки нічого не гарантують.
показать весь комментарий
07.01.2026 15:45 Ответить
+9
Будапештський міморандум -2
показать весь комментарий
07.01.2026 15:46 Ответить
+6
Та вже знаємо що "гарантії безпеки" цього разу пробивають дно до центру землі. Вони виглядають, прости господи, гірше ніж " агресивні" умови росії 22 року...🤬🤬😿😿😿
P.S. це скоріше гарантії майбуньої НЕБЕЗПЕКИ
показать весь комментарий
07.01.2026 15:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Коротше кажучи, гарантії безпеки нічого не гарантують.
показать весь комментарий
07.01.2026 15:45 Ответить
Та вже знаємо що "гарантії безпеки" цього разу пробивають дно до центру землі. Вони виглядають, прости господи, гірше ніж " агресивні" умови росії 22 року...🤬🤬😿😿😿
P.S. це скоріше гарантії майбуньої НЕБЕЗПЕКИ
показать весь комментарий
07.01.2026 15:46 Ответить
Будапештський міморандум -2
показать весь комментарий
07.01.2026 15:46 Ответить
та гірше )))

Це якась гарантія ніхера не гарантувати ))

zельона потужність
показать весь комментарий
07.01.2026 15:48 Ответить
Так звані "гарантії для України,найімовірніше,будуть гарантіями для Європи й США,гарантіями що у випадку повторного вторгнення воєнні дії ,як і нині,відбуватимуться на теренах України без участі військ "гарантів",без залучення США,без реальних зобов'язаннь Європи!
показать весь комментарий
07.01.2026 15:51 Ответить
Аве,новий будапешстський!!!!!
показать весь комментарий
07.01.2026 16:00 Ответить
значить, нова війна запрограмована
тільки ядерна зброя утримує від нападу ворога
показать весь комментарий
07.01.2026 16:00 Ответить
Але це не будуть Мінські угоди-3, нє, навіть не думайте.
показать весь комментарий
07.01.2026 16:01 Ответить
Їх немає і не буде, і бути не може.
показать весь комментарий
07.01.2026 16:14 Ответить
З фінального тексту Паризької декларації "коаліції рішучих" зникла фраза про зобов'язання США підтримати багатонаціональні сили в Україні у разі повторного вторгнення Росії.
показать весь комментарий
07.01.2026 16:21 Ответить
Чому путлєру можна розміщувати ЯЗ РФ на території Білорусі, а Великий Британії не можна розміщувати британську тактичну ЯЗ на території України?
Чи коаліція охочих чекає, коли ЯЗ РФ буде розміщена путлєром на ТОТ України? Так вона, кажуть, вже розміщена на анексованій території українського Криму.
показать весь комментарий
07.01.2026 16:22 Ответить
Тоді ті "гарантії" можна використати в якості туалетного паперу
показать весь комментарий
07.01.2026 16:24 Ответить
ну шо 🤡 поц ...тоді треба мати свою ЯО, принаймі нептунів з 3 тисячі ,які можуть нести шось цікавеньке ...а де ж вони ?!!! ...
показать весь комментарий
07.01.2026 16:48 Ответить
всі договори "зепоцріота складають МАЙБУТНІ ГАРАНТІЇ НЕБЕЗПЕКИ ДЛЯ УКРАЇНИ І ЇЇ НАРОДУ.
показать весь комментарий
07.01.2026 17:11 Ответить
 
 