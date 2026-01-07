Гарантии безопасности для Украины не предусматривают "ядерного зонтика", - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос ядерного оружия в рамках гарантий безопасности для Украины не обсуждается.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"О ядерном оружии речи не идет. Что касается гарантий безопасности от наших европейских партнеров и от Соединенных Штатов Америки, то мы обсуждаем и контингент, и защиту на земле, в небе, на море, а также отдельный трек "противовоздушная оборона"", - отметил Зеленский.

Зеленский также отметил, что обсуждается усиление украинской армии и дополнительное финансирование личного состава. Ключевым вопросом он назвал укомплектованность боевых бригад и обеспечение их высокой боеспособности.

Напомним, что Украина проинформировала европейских партнеров о потребностях в ракетах для систем ПВО, от США новые системы не поступали, ракеты идут, но Украина хочет ускорить их поставку.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Размещение канадских войск в Украине пока является лишь "возможностью", - Карни