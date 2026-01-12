Путін не нападатиме повторно на Україну, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що впевнений у готовності Володимира Путіна до завершення війни в Україні та повторного вторгнення не буде.
Про це він сказав в інтерв’ю The New York Times, передає Цензор.НЕТ.
Трамп зазначив, що без його участі мирна угода не мала б шансів на укладення, і на початковому етапі Росія прагнула захопити всю Україну. Президент США висловив розчарування, що дату завершення війни доводилося неодноразово змінювати.
На питання про "мирний план" Трамп повідомив, що обговорював його з Путіним і вважає, що російський лідер прагне укласти угоду. "Я твердо переконаний, що росіяни не вторгнуться знову, інакше б я не погоджувався на угоду", - підкреслив він.
Трамп додав, що у минулому виникали ситуації, коли Україна чи Росія не хотіли підписувати угоду, і це його шокувало. "Зараз, на мою думку, обидві сторони хочуть укласти угоду, але ми ще дізнаємося", - резюмував президент США.
нападе !
ще при трампі нападе
.
как обычно, назовет это "заблудились", "уехали в отпуск", "нас там нет" и т.д.