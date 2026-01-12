Путін не нападатиме повторно на Україну, - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що впевнений у готовності Володимира Путіна до завершення війни в Україні та повторного вторгнення не буде.

Про це він сказав в інтерв’ю The New York Times, передає Цензор.НЕТ.

Трамп зазначив, що без його участі мирна угода не мала б шансів на укладення, і на початковому етапі Росія прагнула захопити всю Україну. Президент США висловив розчарування, що дату завершення війни доводилося неодноразово змінювати.

На питання про "мирний план" Трамп повідомив, що обговорював його з Путіним і вважає, що російський лідер прагне укласти угоду. "Я твердо переконаний, що росіяни не вторгнуться знову, інакше б я не погоджувався на угоду", - підкреслив він.

Трамп додав, що у минулому виникали ситуації, коли Україна чи Росія не хотіли підписувати угоду, і це його шокувало. "Зараз, на мою думку, обидві сторони хочуть укласти угоду, але ми ще дізнаємося", - резюмував президент США.

Кончене. Коли ти вже **** здохнеш разом зі своїм ******
12.01.2026 15:07 Відповісти
***** не буде нападати на Україну за однієї умови - коли здохне
12.01.2026 15:05 Відповісти
Так він і перший раз не нападав🤣
12.01.2026 15:08 Відповісти
Там і без нього багато бажаючих. Підарашка має бути знищена☝️
12.01.2026 15:09 Відповісти
Все істина до останнього слова. Підарашка має бути знищена. Знищуйте.
12.01.2026 15:13 Відповісти
ти знов тут, цапе? Повторимо минуле навчання - Чий Крим?
12.01.2026 16:02 Відповісти
Ваш? Чий?
13.01.2026 19:46 Відповісти
Значить США повинні визнати Україну головним своїм созником !
12.01.2026 17:29 Відповісти
не повторно, а в третій раз після 2014-го та 2022-гого....

нападе !
ще при трампі нападе

.
12.01.2026 20:42 Відповісти
ВОНО ДУРНЕ....його лікувати треба
12.01.2026 15:08 Відповісти
Тільки евтаназія може допомогти.
12.01.2026 16:53 Відповісти
Коли здохне, тоді так, не нападатиме.
12.01.2026 15:08 Відповісти
кретин, а цей напад коли зупиниш? сам же обіцяв, 24-48 годин, не те що Байден...
12.01.2026 15:08 Відповісти
Путін не нападатиме повторно на Україну заявив шулер, уголовник з вироком суду, який хоче загарбати Гренландію та розпочати війни з іншими країнами. Люди довибиралися до ручки. Які вибори, такі й лідери люмпену
12.01.2026 15:10 Відповісти
Трамп ставить на те що путін не нападе свою Нобелевську премію миру
12.01.2026 15:10 Відповісти
"доки я буде президентом, доки й ***** не нападатиме на Україну" )
12.01.2026 15:11 Відповісти
путлєр готовий до миру заморозивши Україну - де Трамп бачить хоть якісь натяки на мир?
12.01.2026 15:11 Відповісти
рудий довбоклюй так розуму і не отримав. шкода але ей покидьок і справді може знищити НАТО. і тоді Пуйла вже нічого не зупине в марші по Европі
12.01.2026 15:11 Відповісти
Да воно здохне ще до того, як його армія убійц, мародерів та насильникив буде знищена і без США
12.01.2026 15:19 Відповісти
Адійот!
12.01.2026 15:12 Відповісти
Маразм міцнішає .
12.01.2026 15:13 Відповісти
Повторного вторгнення путіна не буде, він залишиться в Україні?
12.01.2026 15:16 Відповісти
Ху...ло так і сказало трампонутому, що, повторного нападу не буде? Це кто так вирішив
12.01.2026 15:16 Відповісти
Подивимося, одні цяцянки
12.01.2026 15:17 Відповісти
Повторного вторгнення не буде. Бо повторне вторгнення вже було.
12.01.2026 15:19 Відповісти
не ну если Трамп сказал то теперь я спокоен
12.01.2026 15:27 Відповісти
З таким IQ незрозуміло, ні як він став президентом, ні потенційним Красновим. Дебіл.
12.01.2026 15:30 Відповісти
ІДІОТ! ТЬФУ!
12.01.2026 15:32 Відповісти
«расіяни теж люди. Вони не будуть
повторно нападати на Україну»
12.01.2026 15:39 Відповісти
Обіцянка - цяцянка.
12.01.2026 15:41 Відповісти
Бо отримає те, що хоче, ще з першого разу?
12.01.2026 15:50 Відповісти
@не нападатиме@

как обычно, назовет это "заблудились", "уехали в отпуск", "нас там нет" и т.д.
12.01.2026 15:50 Відповісти
повторно не буде. Він ще цей раз не закінчив
12.01.2026 15:55 Відповісти
Авжеж, навіщо йому ще раз нападати, якщо він вже тут робить свою чорну роботу?
12.01.2026 19:16 Відповісти
доні йди на...й ...
12.01.2026 15:57 Відповісти
А які гарантії, що після того як це ***** здохне, не прийде ще гірше *****? Або після тампона до влади в США прийде ще один гандон?
12.01.2026 16:00 Відповісти
Але це не точно
12.01.2026 16:03 Відповісти
а казав що це війна Байдена? якщо ні, то це якийсь фейк
12.01.2026 16:07 Відповісти
Зуб даю, - Трамп
12.01.2026 16:11 Відповісти
Повторно він вже напав у 22-му. Дивує інше, що деякі видання досі перепечатують таку галіматью від "краснова". Це -- як слухати малюка до 2-х років, або ж п'яного.
12.01.2026 16:32 Відповісти
Звичайно не нападатиме. Бо сидітиме у в'язниці. Або здохне.
12.01.2026 18:12 Відповісти
У цьому маренні цінно тілтки одне - Трамп таки добре усвідомлює хто агресор, а хто жертва.
12.01.2026 18:22 Відповісти
Чудово! Тепер з наданням гарантій аналогічних п'ятій статті НАТО і закріпленням угоди через голосування в сенаті проблем точно не буде!
12.01.2026 20:28 Відповісти
Це тобі "видіння" було, ідіот ти старий?
12.01.2026 22:19 Відповісти
 
 