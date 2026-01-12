Путін не нападатиме повторно на Україну, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що впевнений у готовності Володимира Путіна до завершення війни в Україні та повторного вторгнення не буде.

Про це він сказав в інтерв'ю The New York Times.

Трамп зазначив, що без його участі мирна угода не мала б шансів на укладення, і на початковому етапі Росія прагнула захопити всю Україну. Президент США висловив розчарування, що дату завершення війни доводилося неодноразово змінювати.

На питання про "мирний план" Трамп повідомив, що обговорював його з Путіним і вважає, що російський лідер прагне укласти угоду. "Я твердо переконаний, що росіяни не вторгнуться знову, інакше б я не погоджувався на угоду", - підкреслив він.

Трамп додав, що у минулому виникали ситуації, коли Україна чи Росія не хотіли підписувати угоду, і це його шокувало. "Зараз, на мою думку, обидві сторони хочуть укласти угоду, але ми ще дізнаємося", - резюмував президент США.

