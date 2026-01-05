США не нашли доказательств атаки Украины на резиденцию Путина, - Трамп

Президент США Дональд Трамп сообщил, что американские спецслужбы не подтвердили российские обвинения в атаке дронов на резиденцию Путина в Новгородской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Associated Press.

Глава Белого дома во время общения с журналистами заявил, что после проверки официальными лицами США установлено: Украина не атаковала резиденцию.

"Мы не верим, что это произошло, теперь, когда нам удалось это проверить", - отметил Трамп.

Что известно об "атаке" дронов на резиденцию Путина?

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина дронами ударила по резиденции Путина в Новгородской области РФ в ночь на 29 декабря. По его словам, РФ уже готовит ответный удар, а переговорную позицию страна пересмотрит.

Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии опроверг информацию о якобы украинском ударе по госрезиденции Путина.

Президент США Дональд Трамп заявил, что эта информация вызвала у него "большое возмущение" и назвал возможную атаку "несвоевременной" в нынешних условиях.

В МИД Украины обратили внимание, что РФ до сих пор не предоставила никаких доказательств атаки.

В Кремле считают, что доказательства не нужны.

Также у Путина заявили, что позиция РФ в отношении Украины после "атаки" станет более жесткой.

