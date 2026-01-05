РУС
4 349 40

США не нашли доказательств атаки Украины на резиденцию Путина, - Трамп

США отвергли заявления РФ об атаке Украины на Путина

Президент США Дональд Трамп сообщил, что американские спецслужбы не подтвердили российские обвинения в атаке дронов на резиденцию Путина в Новгородской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Associated Press.

Глава Белого дома во время общения с журналистами заявил, что после проверки официальными лицами США установлено: Украина не атаковала резиденцию.

"Мы не верим, что это произошло, теперь, когда нам удалось это проверить", - отметил Трамп.

Что известно об "атаке" дронов на резиденцию Путина?

  • Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина дронами ударила по резиденции Путина в Новгородской области РФ в ночь на 29 декабря. По его словам, РФ уже готовит ответный удар, а переговорную позицию страна пересмотрит.
  • Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии опроверг информацию о якобы украинском ударе по госрезиденции Путина.
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что эта информация вызвала у него "большое возмущение" и назвал возможную атаку "несвоевременной" в нынешних условиях.
  • В МИД Украины обратили внимание, что РФ до сих пор не предоставила никаких доказательств атаки.
  • В Кремле считают, что доказательства не нужны.
  • Также у Путина заявили, что позиция РФ в отношении Украины после "атаки" станет более жесткой.

путин владимир (32653) Трамп Дональд (7387)
+8
Додіку, то тебе ***** у дурні пошило.
05.01.2026 07:06 Ответить
+8
Американці ******** Мадуро, а ми ******** єнота з Херсона", - кацапські Z блогери (c)
05.01.2026 07:18 Ответить
+5
А де лендліз для України, доречі? Де томагавки?
05.01.2026 06:53 Ответить
І шо?
05.01.2026 06:52 Ответить
І те що сьогодні стратегам кацапів наказали не стріляти - москва боїться
05.01.2026 06:54 Ответить
Знову прокинолусь. Ти під обстрвлами посидь спочатку. Й не вилазь звідти, куди послане. Відвали, зайвехромосомне.
05.01.2026 07:48 Ответить
Ти незадоволена тим що ту-95 не обстріляли Україну?
показать весь комментарий
"Ми не віримо, що це сталося, тепер, коли нам вдалося це перевірити", - зазначив Трамп.
Іншими словами, пуйло знов набрехав тобі.
05.01.2026 07:50 Ответить
Нн мені, а тобі, васюсику))
05.01.2026 07:51 Ответить
А де лендліз для України, доречі? Де томагавки?
05.01.2026 06:53 Ответить
Томагавки на складах в Луизиане
05.01.2026 07:03 Ответить
А чого не в Неваді, розумнику ❓
05.01.2026 07:05 Ответить
Щодо лендлізу - питання до Байдена.
05.01.2026 07:10 Ответить
Не тільки. Його ж весь конгрес голосував.
05.01.2026 07:11 Ответить
Де? В країні ОЗ!
05.01.2026 07:33 Ответить
Від ленд-лізу відмовилися Зеленський і Єрмак. Не чули?
05.01.2026 08:34 Ответить
не бреши !
05.01.2026 08:43 Ответить
брешеш ти; інакше показав би проект міждержавного договору на лендліз, направленого ОПою в БД.
05.01.2026 08:52 Ответить
я так розумію ти в ермака під столом сидів ? сонний Джо не збирався по справжньому озброювати Україну , все давалось з піпетки зі зривами строків постачання . наведу приклад з Абрамсами коли 30 іржавих танків їхали більше 9 місяців .
05.01.2026 09:18 Ответить
шо перший раз він тебе дурить
05.01.2026 07:01 Ответить
Це перша констатація від Трампа того факту, що пуцин його таки дурить.
05.01.2026 07:38 Ответить
Якби він був Президентом, він би не був лохом
05.01.2026 07:47 Ответить
Куба заявила, що 32 її громадян загинули під час вивезення Мадуро з Венесуели
05.01.2026 07:03 Ответить
а кацапів скільки ?
05.01.2026 07:04 Ответить
двері металеві порізали газовими різаками
05.01.2026 07:06 Ответить
Мадура своє отримав від США!
1. ему объяснили что он и его жена крышевали наркотрафик используя государственную власть
2. ему предложили оставить пост в обмен на снятие обвинений
3. его не похитили, а задержали после предупреждения и доставили в суд.
4. ему дали время на ознакомление с обвинениями с его адвокатами.
5. ещё в 2015 году при Обаме, Венесуэла была объявлена угрозой нац. безопасности США из за крышевания наркотрафика

Да, соглашусь что есть нарушение международного права.

Однако страну не захватывали, власть передана легитимному вице-президенту, войск США на территории Венесуэлы нет,
разрушений городов нет, жертв среди гражданского населения нет.
Главное что в ходе СВО США Унитазы, стиральные машины, ТВ итп не тронуты
--
PS
За всю историю войн США потеряли меньше человеческих жизней чем из за передозировок
сегодня теряются жизни людей средний возраст которых 32 года.
Если Ковид унёс жизни людей средний возраст которых более 65 лет ( т.е. по сути пенсионеров),
то 32- это возраст работоспособного челове
05.01.2026 08:52 Ответить
Додіку, то тебе ***** у дурні пошило.
05.01.2026 07:06 Ответить
багато разів
05.01.2026 07:07 Ответить
Віцепрезидентка Венесуели змінила тон і закликала США до "співпраці"
05.01.2026 07:08 Ответить
Американці ******** Мадуро, а ми ******** єнота з Херсона", - кацапські Z блогери (c)
05.01.2026 07:18 Ответить
...сначала был унитаз....
05.01.2026 08:59 Ответить
Бл. цирк містечкових унтерменшів з Кривого Рога. Виявляється, зеленим хенералам не можна атакувати самого Путіна, тому що, е-е-е, ну тому що комплекс меншовартості потомственних малоросів.
05.01.2026 07:52 Ответить
Керівник меморіалу пам'яті жертв Голокосту 🇮🇱 "Яд Вашем" Дані Даян заявив, що "в Україні були не лише жертви Голокосту, українці також були співучасниками, а в деяких випадках і Головними Винуватцями". Посол нашої 🇺🇦 країни в Ізраїлі Євген Корнійчук https://www.obozrevatel.com/ukr/politics-news/**********-slova-posol-v-izraili-vidreaguvav-na-antiukrainsku-zayavu-golovi-memorialu-golokostu.htm відреагував
05.01.2026 08:29 Ответить
Ну вони таке і про поляків, наприклад, теж казали...
05.01.2026 08:57 Ответить
Таки видавив з себе, що ка@апи тебе намахали
05.01.2026 08:42 Ответить
теж мені, спитали б радницю з комунікацій, судячи з тексту вона знає де шукати:
Можна було б ще гірше використати Буданова. Але цинічніше навряд чи. І після істерики на болотах про наші дрони над валдайським бункером фюрера. Джерело: https://censor.net/ua/b3593584
05.01.2026 08:52 Ответить
я правильно понимаю, что Трамп "был шокирован" информацией о нападении украинских дронов на резиденцию пуйла (и даже инициировал целую проверку этой информации), но уже через несколько дней сам бомбил Каракас и похищал Президента другой страны ?
05.01.2026 08:54 Ответить
05.01.2026 09:14 Ответить
Странно, а зачем он менял главу Пентагона? Раз друг сказал была - значит в чипе координаты совпадают
05.01.2026 08:56 Ответить
Так нахіба ти це озвучував на весь світ??? А на питання про докази казав, що тобі про це розповів *****??? Не міг дочекатися підтвердження?

Але найбезглуздіше у цій ситуації виглядають індія, пакистан та оае
05.01.2026 09:12 Ответить
Ах ты лживое *****.
Это врешь ты мне на зло?
05.01.2026 09:16 Ответить
Ну то й що? Все одно Путлер "гарний хлопець, який прагне миру". Славімо його...
05.01.2026 09:22 Ответить
 
 