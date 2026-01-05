США не нашли доказательств атаки Украины на резиденцию Путина, - Трамп
Президент США Дональд Трамп сообщил, что американские спецслужбы не подтвердили российские обвинения в атаке дронов на резиденцию Путина в Новгородской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Associated Press.
Глава Белого дома во время общения с журналистами заявил, что после проверки официальными лицами США установлено: Украина не атаковала резиденцию.
"Мы не верим, что это произошло, теперь, когда нам удалось это проверить", - отметил Трамп.
Что известно об "атаке" дронов на резиденцию Путина?
- Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина дронами ударила по резиденции Путина в Новгородской области РФ в ночь на 29 декабря. По его словам, РФ уже готовит ответный удар, а переговорную позицию страна пересмотрит.
- Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии опроверг информацию о якобы украинском ударе по госрезиденции Путина.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что эта информация вызвала у него "большое возмущение" и назвал возможную атаку "несвоевременной" в нынешних условиях.
- В МИД Украины обратили внимание, что РФ до сих пор не предоставила никаких доказательств атаки.
- В Кремле считают, что доказательства не нужны.
- Также у Путина заявили, что позиция РФ в отношении Украины после "атаки" станет более жесткой.
