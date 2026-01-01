РУС
РФ передала США данные о якобы украинском дроне, "атаковавшем" резиденцию Путина

Начальник российского ГРУ Игорь Костюков провел встречу с представителями США, на которой передал якобы доказательства "атаки" дрона Украины на резиденцию кремлевского диктатора Владимира Путина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Минобороны РФ, цитирует российский "Интерфакс".

Что говорит РФ

Костюков встретился с представителем аппарата военного атташе при посольстве США в Москве.

В ведомстве страны-агрессора утверждают, что американскому чиновнику передали "материалы с расшифрованными данными маршрутизации и контроллер украинского дрона", который "был сбит во время отражения атаки на резиденцию Путина".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": АНБ и ЦРУ опровергли заявления Кремля об атаке на резиденцию Путина, - WSJ

Россия передала США сведения о якобы украинском дроне, который атаковал резиденцию Путина

Там отметили, что расшифровку контента памяти навигационных контроллеров, мол, украинских дронов проводили представители спецслужб РФ. По их данным, это "точно подтвердило, что целью атаки был комплекс зданий резиденции президента Российской Федерации в Новгородской области".

"Мы хотим вам передать контроллер и описание этого контроллера, сделанное нашими специалистами. Считаем, что этот шаг позволит снять все вопросы и будет способствовать установлению истины", - добавил Костюков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский об "атаке" на резиденцию Путина на Валдае: Это фейк, никто туда не бил


Россия передала США сведения о якобы украинском дроне, который атаковал резиденцию ПутинаРоссия передала США сведения о якобы украинском дроне, который атаковал резиденцию Путина

Что известно об "атаке" дронов на резиденцию Путина?

Читайте также: Трамп распространил статью The New York Post о том, что РФ придумала "атаку" Украины на резиденцию Путина

путин владимир (32650) резиденция (154) россия (98572) США (28815)
+3
Який гарненький... Сумніваюся, що він зі "збитого" БПЛА...
01.01.2026 21:19 Ответить
+2
І шо?
01.01.2026 21:18 Ответить
+2
01.01.2026 21:18 Ответить
І шо?
01.01.2026 21:18 Ответить
Та власне - нічо. Такої холєри в Ожесі на сьомому кілометрі можна сотнями купити. І навіть з маршрутом. А за 4 дні навіть без проблем переправити в ростов і мацкву. 😁
01.01.2026 21:21 Ответить
А те,що просто смішно як кацапня за допомогою фейку тупо намагається жалітися на Україну своєму (як вони самі визначили) стратегічному супротивнику.
01.01.2026 21:29 Ответить
Та ото незрозуміло з чого власне кіпіш. ***** є законною ціллю згідно навіть з міжнародними конвенціями на які Трамп срав і ссяв.
01.01.2026 21:35 Ответить
01.01.2026 21:18 Ответить
Не густо за 4 дні. Мабудь бухали, що так мало "доказів" наклепали. 😊
01.01.2026 21:19 Ответить
Який гарненький... Сумніваюся, що він зі "збитого" БПЛА...
01.01.2026 21:19 Ответить
Це копія, завірена нотаріусом.
01.01.2026 21:39 Ответить
Кацапи програматор купили
01.01.2026 21:19 Ответить
Це не запис підробити про транзакції біткойна, таке підробити ніби важко хакерам з фсб. Всі ось так візьмуть і повірять в ЦРУ і АНБ, ось цій брехні.
01.01.2026 21:20 Ответить
Без візитівки_яроша (с) чи мадяра "трамп" не повірить.

Думаю, що вона також буде. В секретному додатку.
01.01.2026 21:21 Ответить
Україна має законне право на будь-які замахи на вбивства педофіла-хуйла, бо він винен у загибелі сотень тисяч людей.
01.01.2026 21:22 Ответить
Ну то е..те в ответ по резиденции Хрипатого, многие будут не против. Хотя эта падла всё время в разъездах за гос.счёт.
01.01.2026 21:22 Ответить
Хоч би камінцем пом'яли той типу "український" контролер. Кацапи до такого ступеню отупіли, що якісно провокацію зробити не можуть. Та вони апріорі не можуть щось якісно робити - "рязанський цукор" завжди вилазить, як шило із лантуха.
01.01.2026 21:22 Ответить
Путлєр повинен здохнути з усіма його байстрюками. І так буде.
01.01.2026 21:23 Ответить
РФ - ВЕЛІЧІЕ це коли ти кажеш "ей дядя дядя оці злі люди які по населенню в 5 раз менші, а по території в 17 разів мене образили зроби щось"
01.01.2026 21:23 Ответить
А де автограф Мадьяра? Такі контролери на Темu ящиками продають
01.01.2026 21:24 Ответить
Тобто оце що на фото зараз повинно визначати світову політику з точки зору кацапні ? А чому українське ГУР ще й досі не передало в якості доказу нападу кацапні на Україну приставку Dendy.?
01.01.2026 21:25 Ответить
Трамп знову закипає?
01.01.2026 21:25 Ответить
спадкоємці КДБ перетворилися на тупих нікчем!
01.01.2026 21:27 Ответить
Ніхера не розумію, нам вже заборонили бити ворога нашого!? Кацапня запускає тисячі дронів, ні в кого не викликає запитань. Притягнули за вуха якусь залізяку і всі так сполошилися!? Я, можливо, щось пропустив, але для чого нам взагалі виправдовуватись?
01.01.2026 21:28 Ответить
Інформшум...пропаганда... дезінформація...фейки.. перекручування фактів....Нажаль кацапня доволі успішно заразила цим весь світ.
01.01.2026 21:32 Ответить
тобто не можна цей контроллер перепрограмувати?
01.01.2026 21:29 Ответить
Ясно що перепрограмували. Бо в оригіналі там через строчку напис "путін *****"
01.01.2026 21:34 Ответить
Вони тепер будуть передавати докази поступово, спостерігаючи за реакцією американців.
01.01.2026 21:30 Ответить
Після візиту у військовій формі на окуповану територію в Маріуполь ***** втратив дипломатичну недоторканість і перетворився на звичайного військового окупанта , тобто законну ціль. Все згідно Женевської конвенції.
01.01.2026 21:31 Ответить
Нікуди не підключайте його, там вірус, інфа 99,9999%
01.01.2026 21:32 Ответить
Побрехенька про нібито атаку на резиденцію путєна, але мінімум фактів про удар по Хорлах
https://www.youtube.com/watch?v=6M9jH5DR5kg
01.01.2026 21:36 Ответить
А ще восємь лєт дамбілі Бамбас. Там теж докази були💵
01.01.2026 21:43 Ответить
28 грудня 2025 року "Птахи Мадяра" вразили в Криму РЛС "Валдай" (посилання, наприклад, тут: https://www.ostro.org/news/urazheno-nyzku-vorozhyh-ob-yektiv-u-krymu-zokrema-rls-valdaj-i543484). Грусная лошадь якось про це дізналась, вочевидь, не зрозумла, про що йдеться, і 29 грудня "караул, путєна хатєлі убіть!". До речі, про це розповів Безсмертний на своєму Ютюб-каналі. Тепер от представили, можливо навіть свій контроллер, запрограмований ними ж, ну, трохи погнули контакти, типу, зі збитого ж безпілотника. Але, як казав один пацан з к/ф "Сємєро старіков і одна дєвушка": "Нічєво прійомчік - я тоже так умєю..." (с)
01.01.2026 21:48 Ответить
 
 