РФ передала США данные о якобы украинском дроне, "атаковавшем" резиденцию Путина

Начальник российского ГРУ Игорь Костюков провел встречу с представителями США, на которой передал якобы доказательства "атаки" дрона Украины на резиденцию кремлевского диктатора Владимира Путина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Минобороны РФ, цитирует российский "Интерфакс".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что говорит РФ

Костюков встретился с представителем аппарата военного атташе при посольстве США в Москве.

В ведомстве страны-агрессора утверждают, что американскому чиновнику передали "материалы с расшифрованными данными маршрутизации и контроллер украинского дрона", который "был сбит во время отражения атаки на резиденцию Путина".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": АНБ и ЦРУ опровергли заявления Кремля об атаке на резиденцию Путина, - WSJ

Там отметили, что расшифровку контента памяти навигационных контроллеров, мол, украинских дронов проводили представители спецслужб РФ. По их данным, это "точно подтвердило, что целью атаки был комплекс зданий резиденции президента Российской Федерации в Новгородской области".

"Мы хотим вам передать контроллер и описание этого контроллера, сделанное нашими специалистами. Считаем, что этот шаг позволит снять все вопросы и будет способствовать установлению истины", - добавил Костюков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский об "атаке" на резиденцию Путина на Валдае: Это фейк, никто туда не бил









Что известно об "атаке" дронов на резиденцию Путина?

Читайте также: Трамп распространил статью The New York Post о том, что РФ придумала "атаку" Украины на резиденцию Путина