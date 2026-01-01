РФ передала США данные о якобы украинском дроне, "атаковавшем" резиденцию Путина
Начальник российского ГРУ Игорь Костюков провел встречу с представителями США, на которой передал якобы доказательства "атаки" дрона Украины на резиденцию кремлевского диктатора Владимира Путина.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Минобороны РФ, цитирует российский "Интерфакс".
Что говорит РФ
Костюков встретился с представителем аппарата военного атташе при посольстве США в Москве.
В ведомстве страны-агрессора утверждают, что американскому чиновнику передали "материалы с расшифрованными данными маршрутизации и контроллер украинского дрона", который "был сбит во время отражения атаки на резиденцию Путина".
Там отметили, что расшифровку контента памяти навигационных контроллеров, мол, украинских дронов проводили представители спецслужб РФ. По их данным, это "точно подтвердило, что целью атаки был комплекс зданий резиденции президента Российской Федерации в Новгородской области".
"Мы хотим вам передать контроллер и описание этого контроллера, сделанное нашими специалистами. Считаем, что этот шаг позволит снять все вопросы и будет способствовать установлению истины", - добавил Костюков.
Что известно об "атаке" дронов на резиденцию Путина?
- Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина дронами ударила по резиденции Путина в Новгородской области РФ в ночь на 29 декабря. По его словам, РФ уже готовит ответный удар, а переговорную позицию страна пересмотрит.
- Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии опроверг информацию о якобы украинском ударе по госрезиденции Путина.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что эта информация вызвала у него "большое возмущение" и назвал возможную атаку "несвоевременной" в нынешних условиях.
- В МИД Украины обратили внимание, что РФ до сих пор не предоставила никаких доказательств атаки.
- В Кремле считают, что доказательства не нужны.
- Также у Путина заявили, что позиция РФ в отношении Украины после "атаки" станет более жесткой.
- Оценка американских спецслужб опровергла утверждение Кремля о якобы атаке Украины на резиденцию российского диктатора Путина.
