РФ передала США дані про нібито український дрон, який "атакував" резиденцію Путіна
Начальник російського ГРУ Ігор Костюков провів зустріч із представниками США, на якій передав нібито докази "атаки" дрона України на резиденцію кремлівського диктатора Володимира Путіна.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві Міноборони РФ, цитує російський "Інтерфакс".
Що каже РФ
Костюков зустрівся з представником апарату військового аташе при посольстві США в Москві.
У відомстві країни-агресорки стверджують, що американському чиновнику передали "матеріали з розшифрованими даними маршрутизації й контролер українського дрона", який "був збитий під час відбиття атаки на резиденцію Путіна".
Там зазначили, що розшифровку контенту пам'яті навігаційних контролерів, мовляв, українських дронів проводили представники спецслужб РФ. За їхніми даними, це "точно підтвердило, що метою атаки був комплекс будівель резиденції президента Російської Федерації в Новгородській області".
"Ми хочемо вам передати контролер і опис цього контролера, зроблений нашими фахівцями. Вважаємо, що цей крок дасть змогу зняти всі питання і сприятиме встановленню істини", - додав Костюков.
Що відомо про "атаку" дронів на резиденцію Путіна?
- Нагадаємо, глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Україна дронами вдарила по резиденції Путіна у Новгородській області РФ в ніч проти 29 грудня. За його словами, РФ уже готує удар у відповідь, а переговорну позицію країна перегляне.
- Президент України Володимир Зеленський згодом заперечив інформацію про нібито український удар по держрезиденції Путіна.
- Президент США Дональд Трамп заявив, що ця інформація викликала у нього "велике обурення" і назвав можливу атаку "невчасною" в нинішніх умовах.
- У МЗС України звернули увагу, що РФ досі не надала жодних доказів атаки.
- У Кремлі вважають, що докази не потрібні.
- Також у Путіна заявили, що позиція РФ щодо України після "атаки" стане жорсткішою.
- Оцінка американських спецслужб спростувала твердження Кремля про нібито атаку України на резиденцію російського диктатора Путіна.
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