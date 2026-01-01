АНБ і ЦРУ спростували заяви Кремля про атаку на резиденцію Путіна, - WSJ

Оцінка американських спецслужб спростувала твердження Кремля про нібито атаку України на резиденцію російського диктатора Путіна.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal з посиланням на високопосадовців США.

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Висновки американських розвідників

Агентство національної безпеки США встановило, що Київ не планував напад на заміську резиденцію російського правителя. Цю позицію підтверджує і Центральне розвідувальне управління, яке не виявило ознак підготовки замаху.

Представники ЦРУ утрималися від офіційних коментарів, однак джерела, знайомі з розвідданими, підтвердили висновки журналістам.

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"Україна намагалася завдати удару по військовій цілі, яку Київ уже атакував раніше. Вона розташована в тому самому регіоні, що й заміська резиденція Путіна, але не поблизу неї, заявив американський посадовець", - йдеться у публікації.

Реакція Трампа та сумніви щодо Кремля

Президент США Дональд Трамп публічно висловив сумнів у правдивості заяв Москви. У соцмережі Truth Social він поширив редакційну статтю New York Post, де наголошувалося, що саме Росія блокує мирні процеси.

У матеріалі NYP зазначалося, що Кремль регулярно атакує українські міста, викрадає дітей та катує полонених, тоді як доказів атаки на Путіна немає.

29 грудня Путін під час телефонної розмови заявив Трампу про нібито атаку дронами на його резиденцію "Ужин" у Новгородській області. Втім, пізніше Трамп визнав, що атаки могло й не бути.

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