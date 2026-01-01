Путін у новорічному зверненні закликав іти на війну та замовчав втрати російської армії

Диктатор РФ Володимир Путін у новорічному зверненні знову зосередив увагу на темі війни. У своїх словах він завуальовано торкнувся питання України, водночас оминувши ключовий аспект, про який воліє не говорити.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Deutsche Welle.

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Що казав Путін?

Цьогорічне новорічне звернення Путіна було нетривалим - воно тривало 3 хвилини 20 секунд. За усталеною традицією, першими його побачили глядачі на Далекому Сході Росії.

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У своїй промові диктатор окремо звернувся до військових та командного складу армії РФ, заявивши, що вони, за його словами, взяли на себе відповідальність воювати "за рідну землю".

Зокрема, Путін агітував населення до участі у війні та цинічно заявив, що російські війська нібито "борються за правду і справедливість".

Окрім того, диктатор розмріявся про перемогу.

"Віримо у вас і нашу перемогу. Ми разом одна велика родина... Йти тільки вперед заради наших дітей і онуків, заради нашої великої Росії".

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Уникнення складних тем

Втім, він вирішив не згадувати втрат армії РФ, яких росіяни зазнали за 2025 рік або ж за всі роки повномасштабної війни.

В іншому текст звернення Путіна був цілком стандартним. Нічого особливого, чергові фрази про "тисячолітню історію Росії" та інше.