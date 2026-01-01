Путин в новогоднем обращении призвал идти на войну и замолчал о потерях российской армии

Диктатор РФ Владимир Путин в новогоднем обращении снова сосредоточил внимание на теме войны. В своих словах он завуалированно коснулся вопроса Украины, одновременно обойдя ключевой аспект, о котором предпочитает не говорить.

Что говорил Путин?

Нынешнее новогоднее обращение Путина было непродолжительным - оно длилось 3 минуты 20 секунд. По устоявшейся традиции, первыми его увидели зрители на Дальнем Востоке России.

В своей речи диктатор отдельно обратился к военным и командному составу армии РФ, заявив, что они, по его словам, взяли на себя ответственность воевать "за родную землю".

В частности, Путин агитировал население к участию в войне и цинично заявил, что российские войска якобы "борются за правду и справедливость".

Кроме того, диктатор мечтал о победе.

"Верим в вас и нашу победу. Мы вместе одна большая семья... Идти только вперед ради наших детей и внуков, ради нашей великой России".

Избегание сложных тем

Впрочем, он решил не упоминать потери армии РФ, которые россияне понесли за 2025 год или за все годы полномасштабной войны.

В остальном текст обращения Путина был вполне стандартным. Ничего особенного, очередные фразы о "тысячелетней истории России" и прочее.