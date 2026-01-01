РУС
Новости путин о результатах СВО
5 000 34

Путин в новогоднем обращении призвал идти на войну и замолчал о потерях российской армии

путін

Диктатор РФ Владимир Путин в новогоднем обращении снова сосредоточил внимание на теме войны. В своих словах он завуалированно коснулся вопроса Украины, одновременно обойдя ключевой аспект, о котором предпочитает не говорить.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle.

Что говорил Путин?

Нынешнее новогоднее обращение Путина было непродолжительным - оно длилось 3 минуты 20 секунд. По устоявшейся традиции, первыми его увидели зрители на Дальнем Востоке России.

В своей речи диктатор отдельно обратился к военным и командному составу армии РФ, заявив, что они, по его словам, взяли на себя ответственность воевать "за родную землю".

В частности, Путин агитировал население к участию в войне и цинично заявил, что российские войска якобы "борются за правду и справедливость".

Кроме того, диктатор мечтал о победе.

"Верим в вас и нашу победу. Мы вместе одна большая семья... Идти только вперед ради наших детей и внуков, ради нашей великой России".

Избегание сложных тем

Впрочем, он решил не упоминать потери армии РФ, которые россияне понесли за 2025 год или за все годы полномасштабной войны.

В остальном текст обращения Путина был вполне стандартным. Ничего особенного, очередные фразы о "тысячелетней истории России" и прочее.

Автор: 

Новый год (936) путин владимир (32643)
Топ комментарии
+16
Здохни,проклятий ботоксний виродок.
01.01.2026 07:44 Ответить
+11
"Тэпер у меня две пути: или я её вэду в ЗАГС, ылы ана ведэт мэня к пракурору..."
01.01.2026 07:38 Ответить
+11
Блювотина та гівно людства з тавром"росиянин", нагадаю вам шо піднявши чарку або келих 1 січня, ви шороку празднуєтє день народження Степана Андрійовича Бандери.
01.01.2026 07:45 Ответить
"Тэпер у меня две пути: или я её вэду в ЗАГС, ылы ана ведэт мэня к пракурору..."
01.01.2026 07:38 Ответить
01.01.2026 07:44 Ответить
Насправді у нього одна путь - до пекла. Правда, цей шлях по незрозумілій прихоті історії не є ні прямим, ні коротким, але кінцевий пункт є на диво однозначним. Наша місія - попутний вітер пуцину у жопу.
01.01.2026 08:03 Ответить
Моя версія - "Путіна", як фізичної особи, вже давно нема... Існує "колективний Путін", який і "рулить", керуючи двійниками, що, по команді, "відкривають рот" і відтворюють написане в тихих кабінетах... Коли стане "жарко", вони, просто, оголосять "Путіна" померлим, і звалять на нього всі гріхи...
01.01.2026 08:21 Ответить
Шо він ше мав сказати? - вбивця
01.01.2026 07:43 Ответить
Я проти шоб воно от так просто здохло. Всі колись помремо. Воно повинно сісти на лаву підсудних а потім, після вироку сдохнуть у зашморгу на шибиніці
01.01.2026 07:49 Ответить
Ні, воно повинно здохнути як Кадаффі. Х..ло цього боїться більше за все- палка від лопати.
01.01.2026 07:59 Ответить
Ну, можно і так.
01.01.2026 08:01 Ответить
Блювотина та гівно людства з тавром"росиянин", нагадаю вам шо піднявши чарку або келих 1 січня, ви шороку празднуєтє день народження Степана Андрійовича Бандери.
01.01.2026 07:45 Ответить
Сегодня гордиться тем, что ты русский, всё равно что гордиться сифилисом, нормальный человек на такое может только жаловаться.
01.01.2026 08:00 Ответить
"Когда-то, "Я- русский"!
Звучало гордо...
Теперь за "я русский" -
Просто бьют в морду...".
01.01.2026 08:39 Ответить
Ну от хто читав статті Бандери? Та майже ніхто! В нього немає такого собі "програмного твору" як "Капітал" у Маркса. Поки ********* не ліз з війною Бандерою ніхто не цікавився. Зараз він так само непотрібний, бо ті методи якими він протистояв тоталітаризму в 20-му столітті ми, навіть при дуже великому бажанні!, не можемо застосовувати, бо вони суперечать ********* міжнародному праву. Іншими словами, Бандера пропонував "для перемоги над драконом самим стати драконом". Ця ідея мене особисто дуже напружує, але вже стає очевидним що єдина мораль психічно здорової людини це "око за око, зуб за зуб". Дрімучі кацапи потребують до себе дрімучого ставлення, тобто знищення... Треба буде перечитати публіцистику Бандери...
01.01.2026 08:05 Ответить
Межнародного права нема. Знищювати його почали *********** з лютого 2014 року, а 24.02.22 знищіли то право повністю.
показать весь комментарий
На мою профанну думку, що того так званого міжнародного права кацапи ніколи і не дотримувалися, а після 1991 року і поготів.
Наприклад, Молдова 1992, Азербайджан 90-ті та 2020, Чечня та Чеченська рестубліка Ічкерія, Дагестан 1999, Грузія 91, 93, 2008, Сирія 2011, країни Африки, Україна 2014 по цей день.
Можливо, я щось пропустив. Щось я не бачив міжнародного права в дії, крім глибокої стурбованості та занепокоєння.
01.01.2026 08:30 Ответить
Я маю саме таку як і Ви думку.
01.01.2026 09:05 Ответить
Ви можете послухати автентичні промови С. А. Бандери - записи живим голосом самого Степана Андрійовича, а також тексти записані і зачитані ***********. Я їх прослуховув не один раз.
Ось такі хача б:
https://youtu.be/mAgAQvN_szw?si=_c7nC24dfZ2zY7GB
Промова Степана Бандери "У 25-ліття ОУН". 1954 р. aoun 031 002 0001 01
https://youtu.be/jD1znG8_XtE?si=apNz8O42S2Zj4nvk
Промова Степана Бандери. 1959 р. Частина 1. aoun 031 001 0001 01
01.01.2026 08:20 Ответить
Ви невірно ссилаєтесь на міжнародне право ,коли іде геноцид націі а один із гарантів виступає на боці агресора. Плакати і заламувати руки будем потім,для початку треба вижити і закопати як можна більше тіх підарасів. А Степан Бандера все вірно писав , треба стати драконом,сталевим ,безжальним драконом.
01.01.2026 08:23 Ответить
рекомендую - "ПИТАННЯ АТОМОВОЇ ВІЙНИ І ВИЗВОЛЬНА РЕВОЛЮЦІЯ"
01.01.2026 08:29 Ответить
Це його останній рік. Потім в пекло.
показать весь комментарий
"Куда исчезло 1,5 млн наших военных, если потерь нет?"
показать весь комментарий
1,5 млн нет
показать весь комментарий
Ну нет,так нет Кацапам зайдёт.
показать весь комментарий
це значить у пуйла проблеми з м'ясом
показать весь комментарий
Я розую, що кацапстан, це колективний путлер, але все рівно хочеться, щоб кацаське ТБ прокрутило такі кадри
показать весь комментарий
І що? Кожний другий кацап чоловічої статі дивлячись на ці кадри обирав би собі "Фаворитку" які би "він вдув", якби не був п'яним та мав гроші... "Це ж вже було"!
показать весь комментарий
Так то воно так, але мені хотілось би подивитись на "Лебедине озеро", як атрибут смерті )(уйла - це мінімум, а максимум ось такі кадри. Думи мої, думи! Мрії мої, мрії ...
показать весь комментарий
01.01.2026 08:15 Ответить
питання!
а, чому обрали саме малороса чайковського, сповіщати весели новини?
показать весь комментарий
Допоки не вбють цю мерзоту війна не завершится ось чим мали зайнятись спец. служби ,ця мерзота живе в своєму вигаданому світі печерного шовінізму і нацизму ,це маняк убивця ,терорист,здохни погань .Там нема з ким говорити тільки ліквідація.
показать весь комментарий
Ідуть кацапи воювати за землю 2м×1м для ху...ла.
ПРАВИЛЬНОЙ ДОРОГОЙ ИДЕТЕ ТОВАРИЩИ !
показать весь комментарий
"В сегодняшнем международном укладе сил нет никаких основ для концепций, которые рассчитывают на то, что в ближайшей войне западные государства легко победят СССРрф (правка не авторська) и будут по собственным планам устанавливать новый строй в освобожденных от коммунизма странах. Такую войну западные государства не хотят и идут на все возможные уступки для Москвы, чтобы ее избежать. Если же Москва навяжет войну Западу, но оставит возможность вести ее в ограниченном виде и закончить полезным для нее компромисом, то Запад, скорее всего, и дальше будет уступать и идти путем, который ведет в глухой угол."

Стаття "Питанн атомової війни і визвольна революція", С.А. Бандера, часопис "Визвольний Шлях", Лондон, лютий 1958 р.
01.01.2026 09:12 Ответить
