Путин в новогоднем обращении призвал идти на войну и замолчал о потерях российской армии
Диктатор РФ Владимир Путин в новогоднем обращении снова сосредоточил внимание на теме войны. В своих словах он завуалированно коснулся вопроса Украины, одновременно обойдя ключевой аспект, о котором предпочитает не говорить.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle.
Что говорил Путин?
Нынешнее новогоднее обращение Путина было непродолжительным - оно длилось 3 минуты 20 секунд. По устоявшейся традиции, первыми его увидели зрители на Дальнем Востоке России.
В своей речи диктатор отдельно обратился к военным и командному составу армии РФ, заявив, что они, по его словам, взяли на себя ответственность воевать "за родную землю".
В частности, Путин агитировал население к участию в войне и цинично заявил, что российские войска якобы "борются за правду и справедливость".
Кроме того, диктатор мечтал о победе.
"Верим в вас и нашу победу. Мы вместе одна большая семья... Идти только вперед ради наших детей и внуков, ради нашей великой России".
Избегание сложных тем
Впрочем, он решил не упоминать потери армии РФ, которые россияне понесли за 2025 год или за все годы полномасштабной войны.
В остальном текст обращения Путина был вполне стандартным. Ничего особенного, очередные фразы о "тысячелетней истории России" и прочее.
Звучало гордо...
Теперь за "я русский" -
Просто бьют в морду...".
Наприклад, Молдова 1992, Азербайджан 90-ті та 2020, Чечня та Чеченська рестубліка Ічкерія, Дагестан 1999, Грузія 91, 93, 2008, Сирія 2011, країни Африки, Україна 2014 по цей день.
Можливо, я щось пропустив. Щось я не бачив міжнародного права в дії, крім глибокої стурбованості та занепокоєння.
Ось такі хача б:
https://youtu.be/mAgAQvN_szw?si=_c7nC24dfZ2zY7GB
Промова Степана Бандери "У 25-ліття ОУН". 1954 р. aoun 031 002 0001 01
https://youtu.be/jD1znG8_XtE?si=apNz8O42S2Zj4nvk
Промова Степана Бандери. 1959 р. Частина 1. aoun 031 001 0001 01
а, чому обрали саме малороса чайковського, сповіщати весели новини?
ПРАВИЛЬНОЙ ДОРОГОЙ ИДЕТЕ ТОВАРИЩИ !
СССРрф (правка не авторська) и будут по собственным планам устанавливать новый строй в освобожденных от коммунизма странах. Такую войну западные государства не хотят и идут на все возможные уступки для Москвы, чтобы ее избежать. Если же Москва навяжет войну Западу, но оставит возможность вести ее в ограниченном виде и закончить полезным для нее компромисом, то Запад, скорее всего, и дальше будет уступать и идти путем, который ведет в глухой угол."
Стаття "Питанн атомової війни і визвольна революція", С.А. Бандера, часопис "Визвольний Шлях", Лондон, лютий 1958 р.