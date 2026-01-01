Оценка американских спецслужб опровергла утверждение Кремля о якобы атаке Украины на резиденцию российского диктатора Путина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных чиновников США.

Выводы американских разведчиков

Агентство национальной безопасности США установило, что Киев не планировал нападение на загородную резиденцию российского правителя. Эту позицию подтверждает и Центральное разведывательное управление, которое не обнаружило признаков подготовки покушения.

Представители ЦРУ воздержались от официальных комментариев, однако источники, знакомые с разведданными, подтвердили выводы журналистам.

"Украина пыталась нанести удар по военной цели, которую Киев уже атаковал ранее. Она расположена в том же регионе, что и загородная резиденция Путина, но не вблизи нее, заявил американский чиновник", - говорится в публикации.

Реакция Трампа и сомнения по поводу Кремля

Президент США Дональд Трамп публично выразил сомнение в правдивости заявлений Москвы. В соцсети Truth Social он распространил редакционную статью New York Post, где отмечалось, что именно Россия блокирует мирные процессы.

В материале NYP отмечалось, что Кремль регулярно атакует украинские города, похищает детей и пытает пленных, тогда как доказательств атаки на Путина нет.

29 декабря Путин во время телефонного разговора заявил Трампу о якобы атаке дронами на его резиденцию "Ужин" в Новгородской области. Впрочем, позже Трамп признал, что атаки могло и не быть.

