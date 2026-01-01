РУС
Новости Резиденция Путина на Валдае Атака БПЛА на резиденцию Путина
5 061 54

АНБ и ЦРУ опровергли заявления Кремля об атаке на резиденцию Путина, - WSJ

АНБ и ЦРУ не нашли доказательств атаки Украины на резиденцию Путина

Оценка американских спецслужб опровергла утверждение Кремля о якобы атаке Украины на резиденцию российского диктатора Путина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных чиновников США.

Выводы американских разведчиков

Агентство национальной безопасности США установило, что Киев не планировал нападение на загородную резиденцию российского правителя. Эту позицию подтверждает и Центральное разведывательное управление, которое не обнаружило признаков подготовки покушения.
Представители ЦРУ воздержались от официальных комментариев, однако источники, знакомые с разведданными, подтвердили выводы журналистам.

"Украина пыталась нанести удар по военной цели, которую Киев уже атаковал ранее. Она расположена в том же регионе, что и загородная резиденция Путина, но не вблизи нее, заявил американский чиновник", - говорится в публикации.

Реакция Трампа и сомнения по поводу Кремля

Президент США Дональд Трамп публично выразил сомнение в правдивости заявлений Москвы. В соцсети Truth Social он распространил редакционную статью New York Post, где отмечалось, что именно Россия блокирует мирные процессы.

  • В материале NYP отмечалось, что Кремль регулярно атакует украинские города, похищает детей и пытает пленных, тогда как доказательств атаки на Путина нет.

29 декабря Путин во время телефонного разговора заявил Трампу о якобы атаке дронами на его резиденцию "Ужин" в Новгородской области. Впрочем, позже Трамп признал, что атаки могло и не быть.

Топ комментарии
+22
Трамп в **** - як- так - валодья його наїбав
01.01.2026 09:36 Ответить
+14
Знову кацапська пихатість та високомірство, зіграли з ними злий жарт... Їм НЕ ПОВІРИЛИ!!! І сталася ситуація, викладена у казці Андерсена: "А король - ГОЛИЙ!!!"
01.01.2026 09:38 Ответить
+10
Хотілося щоб з кацапами сталася ситуація як у притчі про хлопчика і вовків.
01.01.2026 09:47 Ответить
Трамп в **** - як- так - валодья його наїбав
01.01.2026 09:36 Ответить
рудий не афуї, він, як завжди, схитродупив
згадайте но, шо заліпив (приблизно): може було, а може й ні, ***** мені шось таке казав, але чи було - не знаю
рудий ніколи не вірив та вірить *****, він його просто боїться
певно є за шо...
01.01.2026 10:10 Ответить
Знову кацапська пихатість та високомірство, зіграли з ними злий жарт... Їм НЕ ПОВІРИЛИ!!! І сталася ситуація, викладена у казці Андерсена: "А король - ГОЛИЙ!!!"
01.01.2026 09:38 Ответить
Хотілося щоб з кацапами сталася ситуація як у притчі про хлопчика і вовків.
01.01.2026 09:47 Ответить
Гулять так гулять. Тоді вже краще згадати казку про Гамельнського крисолова.
Дуже багато на кацапетівці щурів розвелося...
І фінал тієї легенди теж просто чудовий, коли все місто позбавляють майбутнього.
01.01.2026 10:21 Ответить
То не пихатімть, то деменція вошьдя. Продублюю свій вчорашній пост:
Rostyslav Komarnytsky

У ніч на 28 грудня 2025 року українські дрони атакували та уразили російський засіб РЕБ/РЛС «Валдай», а також пункт управління і базу морських дронів у Чорноморському (Крим), що підтвердив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді «Мадяр». «Валдай» - це новітній комплекс для виявлення та боротьби з БПЛА, і це вже не перше ураження таких систем в Криму цього року.
От і все, що відбулося насправді. Тупі хенерали доповіли уцину, що ЗСУ атакувавли Валдай. Тупий дєд не розібрався у ситуації і поспішив плакатися Трампу. Це ще раз показує, яку інформацію від своїх бандюків отримує пуцин, як цю інформацію сприймає і як на неї реагує. Яу видно, деменція для пуцина стає близькою подружкою.
01.01.2026 10:05 Ответить
Ви такий наївний. Х@йло само розробило цю інформпровокацію. Йому генерали не потрібні. Він сам кгб шник і знає, як це робиться. А Трумп - баран типу нашого клована.
01.01.2026 10:20 Ответить
більш точно - нахабний кацапський звіZдьож із тупими наїздами
звичайна гопницька тема - наслідки виховання ***** у підері
01.01.2026 10:11 Ответить
Було б що спростовувати.
01.01.2026 09:40 Ответить
Підуть у відставку керівники ЦРУ та АНБ бо дружбан Трампа не може брехати
01.01.2026 09:44 Ответить
Чи трамп у вікно з верхнього поверху ...
01.01.2026 09:47 Ответить
нинішні керівники ЦРУ та АНБ повністю залежні від рудого
раз таке видали - означає, шо отримали дозвіл
01.01.2026 10:13 Ответить
Керівники, які залежні від рудого, зазвичай тупі, як пробка і можуть навіть не знати, що їх підлеглі це перевірили і злили журналістам)
01.01.2026 10:35 Ответить
не факт
тим більше при встановленому рудим режимі повних залежності й холуйства, а також негайного покарання ініціативних
01.01.2026 10:37 Ответить
Козломорді знову насрали самі собі у штани.
01.01.2026 09:48 Ответить
01.01.2026 09:52 Ответить
Ну таке собі. Вони мали чітко заявити, що їх апаратура не зафіксувала там жодних "атакуючих безпилотників". Замість цього кажуть : "безпилотники якраз були, але хтіли атакувати іншу ціль, поруч". А оце: "ми не помітили, щоб Україна готувалися", ну а Ху?ло скаже: "а я помітив! Це дєтскій лєпєт на лужайке!". З такими союзниками ворогів не треба.
01.01.2026 09:52 Ответить
Їх апаратура якраз зафіксувала там українські безпілотники. Але лише деквлька. І ті рухалися не до нори бункерного пуйла, а до розташовпного на значній відстані військового об'єкту. Тобто на пуцина за аєу не було - безпілотники атакували цілком легітимну військову ціль. Хоча як на мене пуйло - теж ціль легітимна, як терорист і воєнний злочинець, на якого виписано ордер МКС у Гаазі.
01.01.2026 10:12 Ответить
верховний головком ворожого війська - абсолютно законна військова ціль № 1
01.01.2026 10:14 Ответить
Гідрант мабуть і почав розганути шо то не він, бо раніше його обіцяли не чіпати .
01.01.2026 10:23 Ответить
Так не прийнято в середовищі джентльменів...
Але чомусь США про це забули, ліквідовуючи бен Ладена разом з сім'єю. Їм можна.
01.01.2026 10:28 Ответить
усім не тіки можна, але й треба
уявіть но - ***** забаранений, стане значно легше
принаймі рудому не буде на кого кивати
01.01.2026 10:31 Ответить
Якщо коротко:
01.01.2026 10:37 Ответить
Тобто, знаючи скільки засобів ППО та ПРО охороняють бункер ху#ла, маршрут безпілотників проклали поряд з ним, "транзитом"? Щось тут ну зовсім не сходиться.
01.01.2026 10:26 Ответить
Новгородська область велика - близько 55 300 квадратних кілометрів (км²), а бункер фюрера - це лише крапка на мапі. Українці атакували військовий об'єкт у іншій локації і вже не вперше. Тільки перші два ращи кацапи шуму не піднімали.
01.01.2026 10:47 Ответить
В сухому залишку, із доповідей американців виходить, що орки дійсно відбивали атаку бпла "в тому регіоні", але невірно зрозуміли реальний задум атаки та кінцеву мету. Ну тупьіє орки, що Ви хочете.
01.01.2026 10:28 Ответить
Але набрехали про реальний задум і кінцеву мету, бо резиденція була далеко звідти.
01.01.2026 10:41 Ответить
"в тому ж регіоні" - отак там написано. Обидва об'єкти далеко від Києва, але по відношенню один до одного - "в тому ж регіоні". Ну й що Ви тепер доведете індусам? Це ж який слабкий інтелект треба мати, щоб тут на форумі цензора щось доводити один одному, з піною біля роту.
01.01.2026 10:46 Ответить
США нам ніколи не були союзниками, ми щє не вступили в НАТО.
01.01.2026 10:39 Ответить
дарма таке пишете, саме Штати з лютого-березня 22-го впряглися так, шо від кацапів шмаття полетіло
без Штатів ми б цього не зробили
не варто отожнювати Штати та окремих їхніх керівних персонажів
Штати вічні, а блазні на найвищих посадах - тимчасові
01.01.2026 10:42 Ответить
Отак ненав'язливо маніяк-вбивця просунув наратив, що його атакувати не можна, хоча він все це почав.

Правильною реакцією Світу, незалежно від правдивості цієї заяви, було б нуль реакції або схвалення.

Бо дебіл, що розпалив війну, повинен знати, що і сам може у ній згоріти.
01.01.2026 09:53 Ответить
Пакистан та Індія вже засудили дії ЗСУ. Про Китай навіть не згадуватиму, то ще ті лицеміри.
01.01.2026 10:31 Ответить
А ЧТО НЕ ПОХЙ !?
01.01.2026 09:57 Ответить
а шо тепер казахи таджики азери і індуси ?
01.01.2026 09:58 Ответить
скотомасі рот не приказували відкривати
01.01.2026 10:05 Ответить
Цікаво, як обтиратимуть лайно з писків президент індусів Моуді, пакистанський рем'єр Шаріфк, і ціле МЗС Об'єднадовбаних Арабських Еміратів, які "гнівно засудили терористичний акт" України? І чи знімуть клоунські ковпаки? 🤔
01.01.2026 10:00 Ответить
АНБ та ЦРУ, мабуть, бачили, як зєлєнской відводив війська з позицій перед нападом в 2022 році? І чи літав в Оман, коли там був головний гебіст? Може тому таке зневажливе ставлення до бєніного скомороха?
01.01.2026 10:01 Ответить
Запитай у свого Єрмака , Міндіча, Цукермана, Юзіка і тд. Ви всі під наглядом, і все, що ви награбили в українців рано чи пізно доведеться повертати.
01.01.2026 10:24 Ответить
}{уйло сейчас скажет: это не я, это дебил Чмоня скиздел. А я вообще не при делах...
01.01.2026 10:09 Ответить
ЦРУ знає все.
01.01.2026 10:15 Ответить
Путлер знову скаже що Піськов щось наплутав, а рижий йому повірить.
01.01.2026 10:16 Ответить
***** рыжего как лошару разводит. Такого позорища в США у руля ещё небыло.
01.01.2026 10:17 Ответить
Адік Гитлер телефонує до Швейцарії - ви уявляєтє, союзники ******** мою рейхсканцелярію!
01.01.2026 10:18 Ответить
А хоча б і була атака,то що?
Йосип джугашвілі і адольф шількгрубеп всю 2 світову намагалися знищити один одного.
01.01.2026 10:21 Ответить
Бл. цирк. Потужно обісравшись з переляку, малороси та мєстєчкові хуторяни зеленої влади спростовують, спростовують.. А що спростовують? Що йде війна а ці зрадники Батьківщіни бережуть Путіна. Товарищ Сталін Боневтика та його шоблу розстріляв, но у нас банана ріпаблік.
01.01.2026 10:22 Ответить
А як себе почувають керівники Індії, казахи, таджики та інші,тяжкі засудили дії України?
01.01.2026 10:29 Ответить
Ну як почувають, обісраними. Їм не звикати, фюрер свинорейху *****, як справжній кацап, не спроможний говорити правду, це аксіома. А ця зграя під*****вників не меє своїх мізків, для них ***** - істина в останній інстанції. Правда, дещо дивують індійці, я не думав що вони так опустилися до рівня ***** і його орди.
01.01.2026 10:38 Ответить
Пакистан туди ж . . .
Цікаво навіть не як себе почувають, а чи будуть якісь заяви, вибачення . . . Мол, поспішили з коментарями. Навіть в умовах цинічності геополітики такий собі тест на елементарну адекватність і порядність.
Вангую, що промовчать. Ок, але треба робити висновки. І взагалі, за наслідками подій 2022-2026 потрібно буде на десятиліття вперед переосмислити ставлення України до тих чи інших регіонів, країн, політичних сил. Звичайно, показово ображатися і ставати в позу - тупо буде. Але з люб'язною посмішкою на обличчі "мочити" (в економічному, політичному, дипломатичному, технічному і будь-якому іншому подібному вимірі) тих, хто в негативному ключі відзначився в цих подіях (аж до хренового голосування в ООН) - потрібно буде обов'язково.
Міжнародна політика - з одного боку штука цинічна і іноді з колишнім ворогом або колишнім другом ворогувати. Але все ж таки певна злопам'ятність не повадить.
01.01.2026 11:04 Ответить
щас пуйло все на коня сопрьоть
01.01.2026 10:32 Ответить
Нєєє, ***** пожаліється свому другу, старому пирдуну Трампидлу, і рудий шизофреник розжене ЦРУ і АНБ.
01.01.2026 10:40 Ответить
01.01.2026 11:04 Ответить
 
 