АНБ и ЦРУ опровергли заявления Кремля об атаке на резиденцию Путина, - WSJ
Оценка американских спецслужб опровергла утверждение Кремля о якобы атаке Украины на резиденцию российского диктатора Путина.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных чиновников США.
Выводы американских разведчиков
Агентство национальной безопасности США установило, что Киев не планировал нападение на загородную резиденцию российского правителя. Эту позицию подтверждает и Центральное разведывательное управление, которое не обнаружило признаков подготовки покушения.
Представители ЦРУ воздержались от официальных комментариев, однако источники, знакомые с разведданными, подтвердили выводы журналистам.
"Украина пыталась нанести удар по военной цели, которую Киев уже атаковал ранее. Она расположена в том же регионе, что и загородная резиденция Путина, но не вблизи нее, заявил американский чиновник", - говорится в публикации.
Реакция Трампа и сомнения по поводу Кремля
Президент США Дональд Трамп публично выразил сомнение в правдивости заявлений Москвы. В соцсети Truth Social он распространил редакционную статью New York Post, где отмечалось, что именно Россия блокирует мирные процессы.
- В материале NYP отмечалось, что Кремль регулярно атакует украинские города, похищает детей и пытает пленных, тогда как доказательств атаки на Путина нет.
29 декабря Путин во время телефонного разговора заявил Трампу о якобы атаке дронами на его резиденцию "Ужин" в Новгородской области. Впрочем, позже Трамп признал, что атаки могло и не быть.
згадайте но, шо заліпив (приблизно): може було, а може й ні, ***** мені шось таке казав, але чи було - не знаю
рудий ніколи не вірив та вірить *****, він його просто боїться
певно є за шо...
Дуже багато на кацапетівці щурів розвелося...
І фінал тієї легенди теж просто чудовий, коли все місто позбавляють майбутнього.
Rostyslav Komarnytsky
У ніч на 28 грудня 2025 року українські дрони атакували та уразили російський засіб РЕБ/РЛС «Валдай», а також пункт управління і базу морських дронів у Чорноморському (Крим), що підтвердив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді «Мадяр». «Валдай» - це новітній комплекс для виявлення та боротьби з БПЛА, і це вже не перше ураження таких систем в Криму цього року.
От і все, що відбулося насправді. Тупі хенерали доповіли уцину, що ЗСУ атакувавли Валдай. Тупий дєд не розібрався у ситуації і поспішив плакатися Трампу. Це ще раз показує, яку інформацію від своїх бандюків отримує пуцин, як цю інформацію сприймає і як на неї реагує. Яу видно, деменція для пуцина стає близькою подружкою.
звичайна гопницька тема - наслідки виховання ***** у підері
раз таке видали - означає, шо отримали дозвіл
тим більше при встановленому рудим режимі повних залежності й холуйства, а також негайного покарання ініціативних
Але чомусь США про це забули, ліквідовуючи бен Ладена разом з сім'єю. Їм можна.
уявіть но - ***** забаранений, стане значно легше
принаймі рудому не буде на кого кивати
без Штатів ми б цього не зробили
не варто отожнювати Штати та окремих їхніх керівних персонажів
Штати вічні, а блазні на найвищих посадах - тимчасові
Правильною реакцією Світу, незалежно від правдивості цієї заяви, було б нуль реакції або схвалення.
Бо дебіл, що розпалив війну, повинен знати, що і сам може у ній згоріти.
оуді, пакистанський рем'єр Шарі фк, і ціле МЗС Об' єднадовбаних Арабських Еміратів, які "гнівно засудили терористичний акт" України? І чи знімуть клоунські ковпаки? 🤔
Йосип джугашвілі і адольф шількгрубеп всю 2 світову намагалися знищити один одного.
Цікаво навіть не як себе почувають, а чи будуть якісь заяви, вибачення . . . Мол, поспішили з коментарями. Навіть в умовах цинічності геополітики такий собі тест на елементарну адекватність і порядність.
Вангую, що промовчать. Ок, але треба робити висновки. І взагалі, за наслідками подій 2022-2026 потрібно буде на десятиліття вперед переосмислити ставлення України до тих чи інших регіонів, країн, політичних сил. Звичайно, показово ображатися і ставати в позу - тупо буде. Але з люб'язною посмішкою на обличчі "мочити" (в економічному, політичному, дипломатичному, технічному і будь-якому іншому подібному вимірі) тих, хто в негативному ключі відзначився в цих подіях (аж до хренового голосування в ООН) - потрібно буде обов'язково.
Міжнародна політика - з одного боку штука цинічна і іноді з колишнім ворогом або колишнім другом ворогувати. Але все ж таки певна злопам'ятність не повадить.