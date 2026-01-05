США не знайшли доказів атаки України на резиденцію Путіна, - Трамп

Президент США Дональд Трамп повідомив, що американські спецслужби не підтвердили російські звинувачення щодо атаки дронів на резиденцію Путіна в Новгородській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Associated Press.

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Очільник Білого дому під час спілкування з журналістами заявив, що після перевірки офіційними особами США встановлено: Україна не атакувала резиденцію.

"Ми не віримо, що це сталося, тепер, коли нам вдалося це перевірити", - зазначив Трамп.

Що відомо про "атаку" дронів на резиденцію Путіна?

Нагадаємо, глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Україна дронами вдарила по резиденції Путіна у Новгородській області РФ в ніч проти 29 грудня. За його словами, РФ уже готує удар у відповідь, а переговорну позицію країна перегляне.

Президент України Володимир Зеленський згодом заперечив інформацію про нібито український удар по держрезиденції Путіна.

Президент США Дональд Трамп заявив, що ця інформація викликала у нього "велике обурення" і назвав можливу атаку "невчасною" в нинішніх умовах.

У МЗС України звернули увагу, що РФ досі не надала жодних доказів атаки.

У Кремлі вважають, що докази не потрібні.

Також у Путіна заявили, що позиція РФ щодо України після "атаки" стане жорсткішою.

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