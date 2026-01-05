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США не знайшли доказів атаки України на резиденцію Путіна, - Трамп

США відкинули заяви РФ про атаку України на Путіна

Президент США Дональд Трамп повідомив, що американські спецслужби не підтвердили російські звинувачення щодо атаки дронів на резиденцію Путіна в Новгородській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише  Associated Press.

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Очільник Білого дому під час спілкування з журналістами заявив,  що після перевірки офіційними особами США встановлено: Україна не атакувала резиденцію.

"Ми не віримо, що це сталося, тепер, коли нам вдалося це перевірити",  - зазначив Трамп.

Що відомо про "атаку" дронів на резиденцію Путіна?

  • Нагадаємо, глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Україна дронами вдарила по резиденції Путіна у Новгородській області РФ в ніч проти 29 грудня. За його словами, РФ уже готує удар у відповідь, а переговорну позицію країна перегляне.
  • Президент України Володимир Зеленський згодом заперечив інформацію про нібито український удар по держрезиденції Путіна.
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що ця інформація викликала у нього "велике обурення" і назвав можливу атаку "невчасною" в нинішніх умовах.
  • У МЗС України звернули увагу, що РФ досі не надала жодних доказів атаки.
  • У Кремлі вважають, що докази не потрібні.
  • Також у Путіна заявили, що позиція РФ щодо України після "атаки" стане жорсткішою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ передала США дані про нібито український дрон, який "атакував" резиденцію Путіна

Автор: 

путін володимир (25592) Трамп Дональд (9081)
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Топ коментарі
+16
Американці ******** Мадуро, а ми ******** єнота з Херсона", - кацапські Z блогери (c)
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05.01.2026 07:18 Відповісти
+13
Додіку, то тебе ***** у дурні пошило.
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05.01.2026 07:06 Відповісти
+10
я правильно понимаю, что Трамп "был шокирован" информацией о нападении украинских дронов на резиденцию пуйла (и даже инициировал целую проверку этой информации), но уже через несколько дней сам бомбил Каракас и похищал Президента другой страны ?
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05.01.2026 08:54 Відповісти

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