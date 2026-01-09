Трамп не ответил, общался ли он с Путиным после захвата танкера Marinera

Президент США Дональд Трамп отказался отвечать, звонил ли ему диктатор Путин после захвата нефтяного танкера Marinera.

Об этом он сказал в интервью Fox News, информирует Цензор.НЕТ.

Подробности

Так, Трампа спросили, звонил ли ему российский диктатор после того, как США задержали танкер РФ.

"Я не хочу об этом говорить. Но дело в том, что российские корабли, а именно подводная лодка и эсминец, они оба очень быстро отошли, когда мы прибыли. И мы захватили корабль, а нефть разгружается прямо сейчас", - ответил лидер США.

Что предшествовало?

Ранее стало известно, что 7 января США захватили в Северной Атлантике танкер под российским флагом Bella-1/Marinera. Танкер шел из Венесуэлы в Россию.

МИД РФ подтвердил, что на танкере находились граждане России. Там потребовали от США обеспечить "гуманное и достойное обращение" с их гражданами на судне, уважать их права и интересы, а также не препятствовать скорейшему возвращению россиян с судна на Родину.

