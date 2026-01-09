РУС
Новости Теневой флот России
Трамп не ответил, общался ли он с Путиным после захвата танкера Marinera

Звонил ли Путин после захвата танкера Трампу? Что сказал лидер США?

Президент США Дональд Трамп отказался отвечать, звонил ли ему диктатор Путин после захвата нефтяного танкера Marinera.

Об этом он сказал в интервью Fox News, информирует Цензор.НЕТ.

Подробности

Так, Трампа спросили, звонил ли ему российский диктатор после того, как США задержали танкер РФ.

"Я не хочу об этом говорить. Но дело в том, что российские корабли, а именно подводная лодка и эсминец, они оба очень быстро отошли, когда мы прибыли. И мы захватили корабль, а нефть разгружается прямо сейчас", - ответил лидер США.

Что предшествовало?

  • Ранее стало известно, что 7 января США захватили в Северной Атлантике танкер под российским флагом Bella-1/Marinera. Танкер шел из Венесуэлы в Россию.
  • МИД РФ подтвердил, что на танкере находились граждане России. Там потребовали от США обеспечить "гуманное и достойное обращение" с их гражданами на судне, уважать их права и интересы, а также не препятствовать скорейшему возвращению россиян с судна на Родину.

https://youtube.com/shorts/r4Eu4O18JYY?si=sRDwxsVk3Dx79ZF0

Забастовка учителей по всей России
09.01.2026 10:17 Ответить
Кацапам треба тупе і хворе стадо. ***** робе в цьому напрямку все можливе.неможливе.
09.01.2026 10:21 Ответить
***** з чемодану не злізає.
09.01.2026 10:18 Ответить
👉 . справа в тому, що російські кораблі, а саме підводний човен та есмінець, вони обидва дуже швидко відійшли, коли ми прибули ..Джерело: https://censor.net/ua/n3594568
Тобто - втекли . !! Від гріха подалі !
Кацапи мабуть побоялися що американці разом з танкером відіжмуть ще й підводний човен з есмінцем ..
09.01.2026 10:28 Ответить
09.01.2026 10:29 Ответить
І віддадуть їх Україні в рахунок репарацій
09.01.2026 10:30 Ответить
Это сегодня Трамп не ответил, но отвечать один хрен придётся и возможно что очень скоро...
09.01.2026 10:30 Ответить
"а нафта розвантажується прямо зараз" ....знову руде триндить? Адже весь цей час казали що це корито бовталося порожнім
09.01.2026 10:52 Ответить
 
 