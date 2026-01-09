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Новини Тіньовий флот Росії
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Трамп не відповів, чи спілкувався з Путіним після захоплення танкера Marinera

Чи дзвонив Путін після захоплення танкера Трампу? Що сказав лідер США?

Президент США Дональд Трамп відмовився відповідати, чи телефонував йому диктатор Путін після захоплення нафтового танкера Marinera.

Про це він сказав в інтерв'ю Fox News, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, Трампа запитали, чи дзвонив йому російський диктатор після того, як США затримали танкер РФ.

"Я не хочу цього говорити. Але справа в тому, що російські кораблі, а саме підводний човен та есмінець, вони обидва дуже швидко відійшли, коли ми прибули. І ми захопили корабель, а нафта розвантажується прямо зараз", - відповів лідер США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС перевіряє інформацію про українців на борту захопленого США танкера Marinera

Що передувало?

  • Раніше стало відомо що 7 січня США захопили у Північній Атлантиці танкер під російським прапором Bella-1/Marinera. Танкер йшов з Венесуели до Росії.
  • МЗС РФ підтвердило, що на танкері перебували громадяни Росії. Там вимагали від США забезпечити "гуманне та гідне поводження" з їх громадянами на судні, поважати їхні права та інтереси, а також не перешкоджати якнайшвидшому поверненню росіян з судна на Батьківщину.

Також читайте: Танкером Marinera, який захопили США, володіє бізнесмен із окупованого Криму, - ЗМІ

Автор: 

путін володимир (25594) США (26975) танкер (606) Трамп Дональд (9086)
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Топ коментарі
+8
👉 . справа в тому, що російські кораблі, а саме підводний човен та есмінець, вони обидва дуже швидко відійшли, коли ми прибули ..Джерело: https://censor.net/ua/n3594568
Тобто - втекли . !! Від гріха подалі !
Кацапи мабуть побоялися що американці разом з танкером відіжмуть ще й підводний човен з есмінцем ..
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09.01.2026 10:28 Відповісти
+6
Кацапам треба тупе і хворе стадо. ***** робе в цьому напрямку все можливе.неможливе.
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09.01.2026 10:21 Відповісти
+2
***** з чемодану не злізає.
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09.01.2026 10:18 Відповісти

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