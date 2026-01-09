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Трамп не відповів, чи спілкувався з Путіним після захоплення танкера Marinera
Президент США Дональд Трамп відмовився відповідати, чи телефонував йому диктатор Путін після захоплення нафтового танкера Marinera.
Про це він сказав в інтерв'ю Fox News, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, Трампа запитали, чи дзвонив йому російський диктатор після того, як США затримали танкер РФ.
"Я не хочу цього говорити. Але справа в тому, що російські кораблі, а саме підводний човен та есмінець, вони обидва дуже швидко відійшли, коли ми прибули. І ми захопили корабель, а нафта розвантажується прямо зараз", - відповів лідер США.
Що передувало?
- Раніше стало відомо що 7 січня США захопили у Північній Атлантиці танкер під російським прапором Bella-1/Marinera. Танкер йшов з Венесуели до Росії.
- МЗС РФ підтвердило, що на танкері перебували громадяни Росії. Там вимагали від США забезпечити "гуманне та гідне поводження" з їх громадянами на судні, поважати їхні права та інтереси, а також не перешкоджати якнайшвидшому поверненню росіян з судна на Батьківщину.
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Тобто - втекли . !! Від гріха подалі !
Кацапи мабуть побоялися що американці разом з танкером відіжмуть ще й підводний човен з есмінцем ..