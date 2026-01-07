США захопили танкер Bella-1, поряд були російські кораблі та підводний човен. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сполучені Штати захопили нафтовий танкер Marinera, пов'язаний з Венесуелою.

Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Видання зазначає, що це може посилити напруженість у відносинах США та Росії. Танкер Bella-1 прослизнув крізь морську "блокаду".

Посадовці, які говорили на умовах анонімності, повідомили, що операцію проводять Берегова охорона та американські військові.

Вони додали, що під час операції поблизу перебували російські військові кораблі, зокрема російський підводний човен.

Танкер пізніше перейменували на Marinera та зареєстрували під російським прапором.

Окремо, як повідомили агентству Reuters офіційні особи США, Берегова охорона США перехопила ще один танкер, пов'язаний з Венесуелою, у водах Латинської Америки/

Російські пропагандистські ЗМІ також оприлюднили фото під час операції.





Також у ЗМІ оприлюднили фото військових кораблів РФ та підводного човна, що перебували біля танкера під час операції.

Згодом інформацію офіційно підтвердили у європейському командуванні ЗС США.

Мін'юст США, Міністерство нацбезпеки США та Пентагон затримали Bella 1 за порушення санкцій США.

Судно перехопили у Північній Атлантиці.





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Що передувало?

30 грудня стало відомо, що на борту судна недбало намалювали російський прапор, очевидно, намагаючись вимагати захисту від Москви. А вже 31-го танкер був офіційно перейменований з Bella 1 на Marinera та зареєстрований у росії. Його порт приписки — Сочі.

Уряд Росії направив офіційну дипломатичну ноту з проханням до США припинити переслідування нафтового танкера Bella 1, який прямував до Венесуели й зараз втікає від американської берегової охорони в Атлантичному океані. Москва заявила, що судно зараз плаває під російським прапором.

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