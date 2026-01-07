П’ять підсанкційних нафтових танкерів біля Венесуели перейшли під російський прапор, - NYT

Ще п’ять танкерів, що перебували під санкціями США та біля Венесуели, офіційно перейшли під російський прапор, що дозволяє Москві легалізувати частину свого "тіньового флоту" для обходу міжнародних обмежень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Times.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Судна, які раніше ховали своє походження під прапорами інших країн, тепер офіційно перебувають під російською юрисдикцією. Перереєстрація відбулася під час перебування танкерів на рейді біля берегів Венесуели, яка також знаходиться під жорсткими санкціями Заходу.

Згідно з даними Російського морського реєстру судноплавства, під прапор РФ перейшли судна Bella 1 та Hyperion. Ще три танкери, що перебували у венесуельських водах, аналогічним чином змінили реєстрацію за останні дні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ направила підводний човен, щоб супроводжувати танкер "тіньового флоту", який тікає від США, - WSJ

Усі п’ять суден перебувають під санкціями США через транспортування іранської або російської нафти. Після зміни прапора вони оголосили портами приписки російські міста Сочі та Таганрог.

За даними видання, один із танкерів вже залишив територіальні води Венесуели попри американську морську блокаду, встановлену щодо підсанкційних суден.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США планують перехоплення підсанкційного нафтового танкера Bella 1, - CNN

Що передувало?

30 грудня стало відомо, що на борту судна недбало намалювали російський прапор, очевидно, намагаючись вимагати захисту від Москви. А вже 31-го танкер був офіційно перейменований з Bella 1 на Marinera та зареєстрований у росії. Його порт приписки — Сочі.

Уряд Росії направив офіційну дипломатичну ноту з проханням до США припинити переслідування нафтового танкера Bella 1, який прямував до Венесуели й зараз втікає від американської берегової охорони в Атлантичному океані. Москва заявила, що судно зараз плаває під російським прапором.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сенатор-демократ Кунс закликав Трампа перехоплювати "тіньові" танкери РФ за прикладом венесуельських