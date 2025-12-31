США призупинили штурм танкера Bella 1 після того, як на його борту з’явився прапор РФ, - NYT

Берегова охорона Сполучених Штатів призупинила операцію із захоплення підсанкційного нафтового танкера Bella 1. Все через те, що на його борту з'явилося зображення російського прапора.

Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

21 грудня берегова охорона США спробувала перехопити судно Bella 1 у Карибському морі, яке прямувало до Венесуели за нафтою.

За даними американських посадовців, пише The New York Times, члени екіпажу Bella 1 згодом намалювали російський прапор на танкері під час втечі та тепер претендують на російський статус.

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Танкер перебуває під санкціями США з минулого року за транспортування іранської нафти, яку, за словами федеральної влади, продають для фінансування тероризму.

Військові кажуть про повну готовність до силового захоплення судна, проте наразі чекають на дозвіл від Білого дому.

Проте ситуація ускладнилася після того, як на корпусі танкера недбало намалювали російський триколор.

Берегова охорона може захоплювати судна, якщо вони не мають державної приналежності або підозрюються у шахрайстві, свідчить Конвенція ООН з морського права.

США вважали, що судно Bella 1 використовує фальшивий прапор, тому його можна арештувати.

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Проте експерти кажуть, що якщо судно справді встигли легально перереєструвати в РФ, силове захоплення може стати дипломатичним загостренням.

Наразі США намагаються з'ясувати статус танкера дипломатичними каналами.

Білий дім відмовився коментувати цю інформацію. Пентагон і Міністерство внутрішньої безпеки також відмовилися від коментарів. А посольство Росії у Вашингтоні не відповіло на запити про коментарі.

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Що передувало?

Нагадаємо, 10 грудня повідомлялося, що Сполучені Штати перехопили великий нафтовий танкер біля берегів Венесуели.

Судно Skipper перебувало під пильною увагою Вашингтона через зв’язки з іранськими енергетичними операціями.

У суботу, 20 грудня, США захопили ще один нафтовий танкер біля узбережжя Венесуели.

21 грудня стало відомо, що США затримали третій танкер біля Венесуели.

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