США приостановили штурм танкера Bella 1 после того, как на его борту появился флаг РФ, - NYT

Береговая охрана Соединенных Штатов приостановила операцию по захвату подсанкционного нефтяного танкера Bella 1. Все из-за того, что на его борту появилось изображение российского флага.

Об этом говорится в материале The Wall Street Journal

Подробности

21 декабря береговая охрана США попыталась перехватить судно Bella 1 в Карибском море, которое направлялось в Венесуэлу за нефтью.

По данным американских чиновников, пишет The New York Times, члены экипажа Bella 1 впоследствии нарисовали российский флаг на танкере во время побега и теперь претендуют на российский статус.

Танкер находится под санкциями США с прошлого года за транспортировку иранской нефти, которую, по словам федеральных властей, продают для финансирования терроризма.

Военные говорят о полной готовности к силовому захвату судна, однако пока ждут разрешения от Белого дома.

Однако ситуация осложнилась после того, как на корпусе танкера небрежно нарисовали российский триколор.

Береговая охрана может захватывать суда, если они не имеют государственной принадлежности или подозреваются в мошенничестве, свидетельствует Конвенция ООН по морскому праву.

США считали, что судно Bella 1 использует фальшивый флаг, поэтому его можно арестовать.

Однако эксперты говорят, что если судно действительно успели легально перерегистрировать в РФ, силовой захват может стать дипломатическим обострением.

Сейчас США пытаются выяснить статус танкера по дипломатическим каналам.

Белый дом отказался комментировать эту информацию. Пентагон и Министерство внутренней безопасности также отказались от комментариев. А посольство России в Вашингтоне не ответило на запросы о комментариях.

Что предшествовало?

Напомним, 10 декабря сообщалось, что Соединенные Штаты перехватили большой нефтяной танкер у берегов Венесуэлы.

Судно Skipper находилось под пристальным вниманием Вашингтона из-за связей с иранскими энергетическими операциями.

В субботу, 20 декабря, США захватили еще один нефтяной танкер у побережья Венесуэлы.

21 декабря стало известно, что США задержали третий танкер у Венесуэлы.

