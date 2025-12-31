США приостановили штурм танкера Bella 1 после того, как на его борту появился флаг РФ, - NYT
Береговая охрана Соединенных Штатов приостановила операцию по захвату подсанкционного нефтяного танкера Bella 1. Все из-за того, что на его борту появилось изображение российского флага.
Об этом говорится в материале The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
21 декабря береговая охрана США попыталась перехватить судно Bella 1 в Карибском море, которое направлялось в Венесуэлу за нефтью.
По данным американских чиновников, пишет The New York Times, члены экипажа Bella 1 впоследствии нарисовали российский флаг на танкере во время побега и теперь претендуют на российский статус.
Танкер находится под санкциями США с прошлого года за транспортировку иранской нефти, которую, по словам федеральных властей, продают для финансирования терроризма.
Военные говорят о полной готовности к силовому захвату судна, однако пока ждут разрешения от Белого дома.
Однако ситуация осложнилась после того, как на корпусе танкера небрежно нарисовали российский триколор.
Береговая охрана может захватывать суда, если они не имеют государственной принадлежности или подозреваются в мошенничестве, свидетельствует Конвенция ООН по морскому праву.
США считали, что судно Bella 1 использует фальшивый флаг, поэтому его можно арестовать.
Однако эксперты говорят, что если судно действительно успели легально перерегистрировать в РФ, силовой захват может стать дипломатическим обострением.
Сейчас США пытаются выяснить статус танкера по дипломатическим каналам.
Белый дом отказался комментировать эту информацию. Пентагон и Министерство внутренней безопасности также отказались от комментариев. А посольство России в Вашингтоне не ответило на запросы о комментариях.
Что предшествовало?
- Напомним, 10 декабря сообщалось, что Соединенные Штаты перехватили большой нефтяной танкер у берегов Венесуэлы.
- Судно Skipper находилось под пристальным вниманием Вашингтона из-за связей с иранскими энергетическими операциями.
- В субботу, 20 декабря, США захватили еще один нефтяной танкер у побережья Венесуэлы.
- 21 декабря стало известно, что США задержали третий танкер у Венесуэлы.
" МИ СВАІ МИ РУZZКІІ "?
"Кремль розуміє лише силу й боїться її. Якщо для цього доведеться дозволити Україні застосувати ракети Tomahawk, яких Путін так глибоко остерігається, - що ж, нехай так і буде. А якщо кілька зруйнованих російських палаців допоможуть "протверезити" Москву, Трамп цілком може виявити, що домовлятися з набагато приборканішим російським лідером значно простіше", - підсумував військовий експерт Геміш де Бреттон-Гордон.
а якщо це був би прапор Китаю?
"21 грудня берегова охорона США спробувала перехопити судно Bella 1 у Карибському морі, яке прямувало до Венесуели за нафтою". Джерело: https://censor.net/ua/n3593207
... тепер усі танкери будуть малювати прапор рашки для захисту - ДОЦАРЮВАВСЯ МАГАЛІДЕР!!!
Зараз там пінZдець повний, ще й Ізраїль визнав (!!) Сомаліленд ( бунтівну провінцію
піратіввід Сомалі, яка вважає себе окремою державою. А колись це була Потужна бімба з триколором ))))) отак от, малята..
Прапори Сомалі та Росії ніколи не були однаковими за кольорами, навіть у 1992 році, коли Сомалі переживала громадянську війну, але зберігала свій офіційний прапор.
"Мілітарний" і "ВВС" пишуть що рекордні за масштабом "навчання".
І ублюдські "дипломати" комуняк вже роблять заяви які = фактично воєнним погрозам..
Ну і верх дебілізма - можливість змінити реєстр судна в морі он-лайн. Це приблизно як змінювати номер свого авто по інтернету під час руху - наприклад коли тікаєш від гайців...
Світ зʼїхав з глузду!
Хтось з колег на Ценсорі сумнівався що трамп кине? Що рашка прагне війни на знищення а не Клованських перемовин? Що тупий Лідар хоче злити Донбас і ОП придумали фразу "розведення сил" замість "відведення сил ( військ) " .... Просто з цією фразою легше уникнути Майдану-3, якщо він взагалі можливий...... Страшно і подумати про перспективи...
© Ну тупииє..
то, біля венесуели досі 17 століття?
там по прапору визнають належність корита?
а, як що веселий роджер вивісити, всі перелякано розбіжаться?