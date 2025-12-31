РУС
5 477 66

США приостановили штурм танкера Bella 1 после того, как на его борту появился флаг РФ, - NYT

США не захватывают танкер из-за флага РФ на борту: что известно?

Береговая охрана Соединенных Штатов приостановила операцию по захвату подсанкционного нефтяного танкера Bella 1. Все из-за того, что на его борту появилось изображение российского флага.

Об этом говорится в материале The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

21 декабря береговая охрана США попыталась перехватить судно Bella 1 в Карибском море, которое направлялось в Венесуэлу за нефтью.

По данным американских чиновников, пишет The New York Times, члены экипажа Bella 1 впоследствии нарисовали российский флаг на танкере во время побега и теперь претендуют на российский статус.

Танкер находится под санкциями США с прошлого года за транспортировку иранской нефти, которую, по словам федеральных властей, продают для финансирования терроризма.

Военные говорят о полной готовности к силовому захвату судна, однако пока ждут разрешения от Белого дома.

Однако ситуация осложнилась после того, как на корпусе танкера небрежно нарисовали российский триколор.

Береговая охрана может захватывать суда, если они не имеют государственной принадлежности или подозреваются в мошенничестве, свидетельствует Конвенция ООН по морскому праву.

США считали, что судно Bella 1 использует фальшивый флаг, поэтому его можно арестовать.

Однако эксперты говорят, что если судно действительно успели легально перерегистрировать в РФ, силовой захват может стать дипломатическим обострением.

Сейчас США пытаются выяснить статус танкера по дипломатическим каналам.

Белый дом отказался комментировать эту информацию. Пентагон и Министерство внутренней безопасности также отказались от комментариев. А посольство России в Вашингтоне не ответило на запросы о комментариях.

Что предшествовало?

  • Напомним, 10 декабря сообщалось, что Соединенные Штаты перехватили большой нефтяной танкер у берегов Венесуэлы.
  • Судно Skipper находилось под пристальным вниманием Вашингтона из-за связей с иранскими энергетическими операциями.
  • В субботу, 20 декабря, США захватили еще один нефтяной танкер у побережья Венесуэлы.
  • 21 декабря стало известно, что США задержали третий танкер у Венесуэлы.

+26
Ну так союзник як не як
31.12.2025 09:25 Ответить
+15
Коли цього чубатого педофіла, погонять обисцяною аквафрешною тряпкою? Зійшлися два педофіла, але по факту два під@ра
31.12.2025 09:42 Ответить
+13
МАЯЧОК ХЕГСЕТУ - ТРАМПУ
" МИ СВАІ МИ РУZZКІІ "?
31.12.2025 09:27 Ответить
Ну так союзник як не як
Коли цього чубатого педофіла, погонять обисцяною аквафрешною тряпкою? Зійшлися два педофіла, але по факту два під@ра
31.12.2025 09:42 Ответить
Влучний допис!!!!
31.12.2025 09:43 Ответить
Після того як намалювали російський прапор, потрібно було взагалі потопити це корито.
31.12.2025 10:20 Ответить
Та ну нах! - побачили прапор і почали мулити
31.12.2025 09:26 Ответить
Для Трампа сьогодні триколірна ганчірка страшніша за Ліщини, Посейдони та іншу кацапську херню.
31.12.2025 10:02 Ответить
МАЯЧОК ХЕГСЕТУ - ТРАМПУ
" МИ СВАІ МИ РУZZКІІ "?
31.12.2025 09:27 Ответить
ТРАМП НЕ МОЖЕ БУТИ НАСТІЛЬКИ НАЇВНИМ - THE TELEGRAPH

"Кремль розуміє лише силу й боїться її. Якщо для цього доведеться дозволити Україні застосувати ракети Tomahawk, яких Путін так глибоко остерігається, - що ж, нехай так і буде. А якщо кілька зруйнованих російських палаців допоможуть "протверезити" Москву, Трамп цілком може виявити, що домовлятися з набагато приборканішим російським лідером значно простіше", - підсумував військовий експерт Геміш де Бреттон-Гордон.
31.12.2025 09:31 Ответить
А занєте, що в цьому сюжеті радує - публікація WSJ магната Мердока , того самого, котрий володіє FOX й котрий є одним з головних інформаційних й партійни гаманців - стержнів РЕСПУБЛІКАНЦІВ
31.12.2025 09:51 Ответить
І це на т лі того, як Трамп покірно сприйняв новину від хйла про шахеди над його резиденцією...
31.12.2025 09:53 Ответить
Маячок Трампу та лайф-хак для ІДІЛ.
31.12.2025 09:41 Ответить
Цікаво, а "штурмовики" взяли з собою підгузники чи обісралися прямо в штанці?
31.12.2025 09:28 Ответить
і це через прапор рашистів...
а якщо це був би прапор Китаю?
31.12.2025 09:35 Ответить
Так море навколо. Лише до борту добігти.
31.12.2025 09:45 Ответить
Попугіваються
31.12.2025 09:28 Ответить
Це як капітан Врунгель висунув люльку і вигляді періскопа.
31.12.2025 09:29 Ответить
Пхахах, скільки ще штати будуть пробивати дно
31.12.2025 09:29 Ответить
На Лукойл санкції накласти США не побоялися, а жахнути якесь гниле корито під ганчіркою кацапстану - лячно! Дивні якісь вони...
31.12.2025 09:32 Ответить
союзнички пілять
31.12.2025 09:33 Ответить
Не показуйте нам цього
31.12.2025 09:35 Ответить
Анекдот - ************* над США ?
"21 грудня берегова охорона США спробувала перехопити судно Bella 1 у Карибському морі, яке прямувало до Венесуели за нафтою". Джерело: https://censor.net/ua/n3593207

... тепер усі танкери будуть малювати прапор рашки для захисту - ДОЦАРЮВАВСЯ МАГАЛІДЕР!!!
31.12.2025 09:36 Ответить
МАГАпідор
31.12.2025 09:44 Ответить
І сомалійські пірати приймуть "естафету".
31.12.2025 09:51 Ответить
А Ви знаєте що в 1992 році прапор Сомалі був таких кольорів як рф???? Погугліть !!
Зараз там пінZдець повний, ще й Ізраїль визнав (!!) Сомаліленд ( бунтівну провінцію піратів від Сомалі, яка вважає себе окремою державою. А колись це була Потужна бімба з триколором ))))) отак от, малята..
31.12.2025 10:09 Ответить
Погуглив.

Прапори Сомалі та Росії ніколи не були однаковими за кольорами, навіть у 1992 році, коли Сомалі переживала громадянську війну, але зберігала свій офіційний прапор.
31.12.2025 10:14 Ответить
Щось намалювали і того виявляється достатньо щоб спинити штурм чи що там штати називають штурмом. Тобто є ознаки, що штати перетворюються на пеперового тигра і в них також в картах мало козирів. Хат
31.12.2025 09:36 Ответить
Чим не прецедент для злочинців, маніяків, хакерів і наркокартелів всередині США?
31.12.2025 09:39 Ответить
Хотілося щоб ганчірка РФ сприймалася як білий прапор припинення опору. Мабуть малуріанці ще й списками Епштейна помахали перед береговою охороною. А що буде далі? США призупинили штурм наркокартелю в Нью-йорку після того, як на вході з'явився прапор РФ.
31.12.2025 09:37 Ответить
Скоро танкеры с флагом ********* , начнут захватывать военный флот США. Был бы Трамп при власти , такого позора не случилось бы.
31.12.2025 09:39 Ответить
А зараз кнр оточує о.Тайвань ( Китайська Республіка) . Під приводом "навчань" а це вже фактично блокада. Сумно і тривожно блін...
"Мілітарний" і "ВВС" пишуть що рекордні за масштабом "навчання".
І ублюдські "дипломати" комуняк вже роблять заяви які = фактично воєнним погрозам..
31.12.2025 10:05 Ответить
завтра усі танкери почнуть малювати цю ганчирку, а США як куколди будуть тільки дивтися
31.12.2025 09:40 Ответить
ссикотно стало.
31.12.2025 09:40 Ответить
Просто американці не дебіли на відміну від форумних обісцяних вояк🤣🤣🤣
31.12.2025 09:43 Ответить
Обгрунтування?
31.12.2025 09:49 Ответить
А навіщо? Головне какаху кинути.
31.12.2025 10:01 Ответить
Особливо трамп
31.12.2025 09:53 Ответить
звісно не дебіли, але кількість ідіотів в країні така ж сама як і в інших країнах - приблизно 40-50 відсотків.
31.12.2025 09:54 Ответить
Тут **** 73%
31.12.2025 10:17 Ответить
Усі наркоперевізники роздумують, щоб замалювати свої лодки россійскими триколорами - це діє на американців як часник на нечість!
Ну і верх дебілізма - можливість змінити реєстр судна в морі он-лайн. Це приблизно як змінювати номер свого авто по інтернету під час руху - наприклад коли тікаєш від гайців...
Світ зʼїхав з глузду!
31.12.2025 09:41 Ответить
так це не перший випадок - у територіальних водах Венесуели заблоковано кілька десятків танкерів, які перебувають під санкціями і чекають на безпечний момент для відплиття. Серед «завислих» танкерів виявилися 2 танкери, які доставили до Венесуели легку нафту і нафту, з Росії - Premier та Hyperion. Обидва судна останніми днями змінили прапори - замість Гамбії вони перейшли під прапор РФ. Найменший з 2 танкерів - танкер-продуктовоз Hyperion - залишив порт Амуай і води Венесуели взагалі, прямуючи до порту Картахена (Колумбія). Нафтоналивний танкер-Афрамакс Premier поки що залишається на якірній стоянці венесуельського порту Хосе, ймовірно, спостерігаючи за підсумками переходу Hyperion.
31.12.2025 10:20 Ответить
Це повідомлення чистої води - БРЕХНЯ !!!
31.12.2025 09:41 Ответить
Я так розумію що всі докази цьому-це CapsLock
31.12.2025 09:48 Ответить
Трампону прилюдно дали "за щоку"....
31.12.2025 09:42 Ответить
а завтра якісь вичхарки почнуть штурмувати Рудий Дім з прапорами сосії... захоплювати літаки, банки, резерви фрс... і все з триколорними ганчірками. запаси пампесів в країні швидко обнуляться...
31.12.2025 09:42 Ответить
Це The Wall Street Journal запустив мульку
31.12.2025 09:44 Ответить
ну да, і Bloomberg запустив мульку, і NYT запустив мульку... а правда тільки про позавчорашній Валдай.
31.12.2025 10:08 Ответить
Протухли в американців яйця від намальованого триколора .
31.12.2025 09:48 Ответить
Тут надо не захвативать, а сразу торпедировать
31.12.2025 09:48 Ответить
Цю ідею треба перейняти ІДІЛ та Хамаз.
31.12.2025 09:49 Ответить
Які нікчеми,фу!
31.12.2025 09:49 Ответить
31.12.2025 09:50 Ответить
Два молодцевитих молодца-удальца
31.12.2025 10:14 Ответить
31.12.2025 10:20 Ответить
Для трампістів дна немає.
31.12.2025 09:51 Ответить
Аха-ха-ха! Боже, яке дно... Отак буде і з їхніми "гарантіями безпеки".
31.12.2025 09:53 Ответить
А хтось сумнівався?
Хтось з колег на Ценсорі сумнівався що трамп кине? Що рашка прагне війни на знищення а не Клованських перемовин? Що тупий Лідар хоче злити Донбас і ОП придумали фразу "розведення сил" замість "відведення сил ( військ) " .... Просто з цією фразою легше уникнути Майдану-3, якщо він взагалі можливий...... Страшно і подумати про перспективи...
31.12.2025 10:01 Ответить
nothing personal just business
31.12.2025 09:55 Ответить
Тепер можна знімати екшн, як бравий солдат Трамп переміг венесуельський флот
31.12.2025 09:57 Ответить
Як все просто.
© Ну тупииє..
31.12.2025 09:58 Ответить
США бояться реальних морських піратів-терористів, от і все.
31.12.2025 10:07 Ответить
якась люта тупа хєрня!!!!
то, біля венесуели досі 17 століття?
там по прапору визнають належність корита?

а, як що веселий роджер вивісити, всі перелякано розбіжаться?

31.12.2025 10:09 Ответить
Ну це ж толерантні правачки-сикунці, що ти від них очікував?)
31.12.2025 10:17 Ответить
Як так сталося, що США із держави поліцейського перетворилася в державу куколда? Оце і є МАГА? ))))
31.12.2025 10:15 Ответить
А це вже точно amerika great again ?
31.12.2025 10:16 Ответить
Тобто толерантні куколди, це не ліваки, а правопівні? Оце так несподіванка.
31.12.2025 10:16 Ответить
 
 