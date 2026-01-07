Пять подсанкционных нефтяных танкеров у Венесуэлы перешли под российский флаг, - NYT
Еще пять танкеров, находившихся под санкциями США и у берегов Венесуэлы, официально перешли под российский флаг, что позволяет Москве легализовать часть своего "теневого флота" для обхода международных ограничений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times.
Суда, которые ранее скрывали свое происхождение под флагами других стран, теперь официально находятся под российской юрисдикцией. Перерегистрация произошла во время пребывания танкеров на рейде у берегов Венесуэлы, которая также находится под жесткими санкциями Запада.
Согласно данным Российского морского реестра судоходства, под флаг РФ перешли суда Bella 1 и Hyperion. Еще три танкера, находившиеся в венесуэльских водах, аналогичным образом изменили регистрацию за последние дни.
Все пять судов находятся под санкциями США из-за транспортировки иранской или российской нефти. После смены флага они объявили портами приписки российские города Сочи и Таганрог.
По данным издания, один из танкеров уже покинул территориальные воды Венесуэлы, несмотря на американскую морскую блокаду, установленную в отношении подсанкционных судов.
Что предшествовало?
- 30 декабря стало известно, что на борту судна небрежно нарисовали российский флаг, очевидно, пытаясь требовать защиты от Москвы. А уже 31-го танкер был официально переименован с Bella 1 на Marinera и зарегистрирован в России. Его порт приписки — Сочи.
-
Правительство России направило официальную дипломатическую ноту с просьбой к США прекратить преследование нефтяного танкера Bella 1, который направлялся в Венесуэлу и сейчас убегает от американской береговой охраны в Атлантическом океане. Москва заявила, что судно сейчас плавает под российским флагом.
А танкери тепер по новому потрібно заносити в санкційний список.
У Росії після атаки дронів горить нафтобаза в Липецькій області. ВIДЕО
Це вже після усунення Малюка з посади глави СБУ (але не звільнення з СБУ взагалі, на відміну від Залужного).
лупашать СБС, як і лупашило більшість об'єктів на **********
- Ее пацани, та я Васю Акулу знаю, я з ним мутки мутю!
- Ааа, не ну Акула пацан авторитетний, базару ноль, вали фраєрок.
Як воно в житті, так воно і в глобальному плані)
А можливо, Трамп вже закінчив "війну з танкерами тіньового флоту".🤔
Закінчив беззаперечною перемогою....(не уточнюючи хто переміг).
Берегова охорона США переслідувала цей танкер більше 2 тижнів.
"Сообщается, что около берегов Великобритании американский спецназ только что захватил танкер Marinera, шедший под российским флагом. Его пытались досмотреть ещё 21 декабря у берегов Венесуэлы когда он носил название Bella 1, и шёл под флагом Гайаны.
Ранее, прямо на ходу моряки перекрасили его название (как это было с танкером Kairos (https://t.me/supernova_plus/46033)), и судно сменило порт прописки на Сочи, надеясь на защиту со стороны ВМФ РФ, который, якобы, даже отправил в его сторону подводную лодку.
Всё это время танкер преследовал патрульный корабль дальнего действия Береговой охраны США класса «Legend» и британский противолодочный самолёт."
Береговая охрана США совместно с американскими вооруженными силами проводят операцию по задержанию нефтяного танкера Marinera («Маринера»), который шел под российским флагом в Северной Атлантике. Об этом https://www.reuters.com/business/energy/us-seizing-venezuela-linked-oil-tanker-after-weeks-long-pursuit-2026-01-07/ сообщает Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.
Американские военные проводят операцию по захвату танкера Marinera, для охраны которого Россия направила в Атлантику военные корабли