Новости Теневой флот России
Пять подсанкционных нефтяных танкеров у Венесуэлы перешли под российский флаг, - NYT

теневой флот

Еще пять танкеров, находившихся под санкциями США и у берегов Венесуэлы, официально перешли под российский флаг, что позволяет Москве легализовать часть своего "теневого флота" для обхода международных ограничений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times.

Суда, которые ранее скрывали свое происхождение под флагами других стран, теперь официально находятся под российской юрисдикцией. Перерегистрация произошла во время пребывания танкеров на рейде у берегов Венесуэлы, которая также находится под жесткими санкциями Запада.

Согласно данным Российского морского реестра судоходства, под флаг РФ перешли суда Bella 1 и Hyperion. Еще три танкера, находившиеся в венесуэльских водах, аналогичным образом изменили регистрацию за последние дни.

Все пять судов находятся под санкциями США из-за транспортировки иранской или российской нефти. После смены флага они объявили портами приписки российские города Сочи и Таганрог.

По данным издания, один из танкеров уже покинул территориальные воды Венесуэлы, несмотря на американскую морскую блокаду, установленную в отношении подсанкционных судов.

Что предшествовало?

  • 30 декабря стало известно, что на борту судна небрежно нарисовали российский флаг, очевидно, пытаясь требовать защиты от Москвы. А уже 31-го танкер был официально переименован с Bella 1 на Marinera и зарегистрирован в России. Его порт приписки — Сочи.

  • Правительство России направило официальную дипломатическую ноту с просьбой к США прекратить преследование нефтяного танкера Bella 1, который направлялся в Венесуэлу и сейчас убегает от американской береговой охраны в Атлантическом океане. Москва заявила, что судно сейчас плавает под российским флагом.

Венесуэла (270) россия (98607) США (28880) флот (864) танкер (193)
Ніхрена не зрозуміло. На засрашку наклали санкції тому вона власне і використовувала "тіньовий флот" а тепер виводить флот із тіні щоб обійти санкції? Шо це за херня?
07.01.2026 14:47 Ответить
Ну тобо я вчинив злочин, мене розшукують - я змінюю прописку і посилаю ментів подалі? Куди котиться цей світ?
07.01.2026 14:45 Ответить
Працює "гіпноз слова "росія". Хоча вже і в курвській, і "Павутиною", і тими ж підірваними танкерами показали, що їх можна довбати, нічого катастрофічного не станеться.
07.01.2026 14:48 Ответить
Ну тобо я вчинив злочин, мене розшукують - я змінюю прописку і посилаю ментів подалі? Куди котиться цей світ?
07.01.2026 14:45 Ответить
Приблизно як і наші депутати з недоторканністю.
07.01.2026 14:47 Ответить
показать весь комментарий
Навіть не так)Я вчинив злочин і до мене в квартиру стукає поліція,але я прямо в квартирі міняю свій паспорт,і вони мене не можуть арештувати,бо я вже не той на кого дало ордер на арешт)Як звучить?))
показать весь комментарий
07.01.2026 15:18 Ответить
07.01.2026 15:31 Ответить
а шо так можна було?
07.01.2026 14:46 Ответить
Ніхрена не зрозуміло. На засрашку наклали санкції тому вона власне і використовувала "тіньовий флот" а тепер виводить флот із тіні щоб обійти санкції? Шо це за херня?
07.01.2026 14:47 Ответить
Кораблі рашки, України і багатьох інших країн, де дозволяє законодавство, ходять під прапорами Панами/Ліберії/ets. для економічної вигоди: простіша реєстрація, менші податки. Це робилося і до війни. І "тіньовий" цей флот тому, що важко визначити кому насправді належить судно. При зміні прапора міняється юрисдикція, тобто для захисту сваіх, каторих нікагда нє брасают можуть послати навіть авіаносєц "адмірал кузнєцов" або крєйсєр "мацква". Правда вони потонули.
А танкери тепер по новому потрібно заносити в санкційний список.
07.01.2026 15:08 Ответить
Дякую Вам, розумний чоловіче!
07.01.2026 15:33 Ответить
Так, це у цій півкулі, а на тій США наклала санкції саме на венесуельску нафту. Ось тут вони чогось й вирішили що якщо це буде вже російська нафта то її пропустять. Пропоную вислати п'ять морських малюків. Або навіть хай намалюють жовто-блакитний на торпедах та не паряться.
07.01.2026 15:15 Ответить
Працює "гіпноз слова "росія". Хоча вже і в курвській, і "Павутиною", і тими ж підірваними танкерами показали, що їх можна довбати, нічого катастрофічного не станеться.
07.01.2026 14:48 Ответить
Перестали їх довбати, а того хто довбав, зняли з посади. Напевно Краснов наказав.
07.01.2026 14:54 Ответить
Уражено нафтобазу в Бєлгородській області РФ та склад рашистів на ТОТ Донеччини, - Генштаб ЗСУ
У Росії після атаки дронів горить нафтобаза в Липецькій області. ВIДЕО
Це вже після усунення Малюка з посади глави СБУ (але не звільнення з СБУ взагалі, на відміну від Залужного).
07.01.2026 15:00 Ответить
Я про танкери.
07.01.2026 15:01 Ответить
А я - ні.
07.01.2026 15:04 Ответить
до чого тут малюк?
лупашать СБС, як і лупашило більшість об'єктів на **********
07.01.2026 15:04 Ответить
Та я взагалі до того, що сцють росії отвєтку дать, хоча вже не раз доведено: реально нічого вони зробити не можуть, крім як ядеркою довбанути, але цього вони теж сцють.
07.01.2026 15:06 Ответить
просто навели результати бойової роботи СБС ЗСУ, а згадали Службу та її відстороненого голову
07.01.2026 15:09 Ответить
Моє слово "довбати" не відносилось лише до танкерів. Але написав я неоднозначно, і тому одразу ж прийшли продвігать правільниє тєзіси.
07.01.2026 15:11 Ответить
07.01.2026 15:12 Ответить
Буває.
07.01.2026 15:14 Ответить
Колообіг плаваючого лайна у природі
07.01.2026 14:50 Ответить
Так 1300 танкерів змінять власників на паРашинські і порти прописки на болотні.Трамп,де твої "зуби? Що ж це за санкції коли ху...до тебе за нос як лоха розводить?
07.01.2026 14:50 Ответить
Санкції забороняють заправляти ці танкери, ремонтувати тощо. Затримувати їх і раніше було не можна.
07.01.2026 14:58 Ответить
- Опа опа стоять стоять. Ану ану показуй шо в кишенях?
- Ее пацани, та я Васю Акулу знаю, я з ним мутки мутю!
- Ааа, не ну Акула пацан авторитетний, базару ноль, вали фраєрок.

Як воно в житті, так воно і в глобальному плані)
07.01.2026 14:52 Ответить
Це плювок рудому лайну в їб@льник!
07.01.2026 14:52 Ответить
Недоімперія #уйла знову провела фалосом по губах наддержаві Трампа?

А можливо, Трамп вже закінчив "війну з танкерами тіньового флоту".🤔
Закінчив беззаперечною перемогою....(не уточнюючи хто переміг).
07.01.2026 14:53 Ответить
Трамп в ****
07.01.2026 14:54 Ответить
Малюки гарно топлять лоханки з триколорною ганчіркою
07.01.2026 14:58 Ответить
❗️Американський десант захопив російський танкер "Маринер", - Reuters
Берегова охорона США переслідувала цей танкер більше 2 тижнів.
07.01.2026 14:59 Ответить
Переслідувала на черепахах?
07.01.2026 15:09 Ответить
Підіймайте в Каракасі цей прапор, а Мадуро та його дружині російське громадянство.
07.01.2026 15:00 Ответить
Мадура ще може намалювати на стіні камери орківський прапор і вимагати фуйла захистити їхню територію.
07.01.2026 15:10 Ответить
а чому б американському флоту не перейти під український прапор і не вгасити тих щойно перехрещєних?
07.01.2026 15:00 Ответить
В часи каперів і флібустьєрів за зміну прапора капітана могли і повісить!
07.01.2026 15:01 Ответить
Пірати середньовіччя робили так само...ніхто не вівішував веселого роджера...діяли під прапорами інших країн...Висновок: танкери захопити (затотопити), екіпажі повісити на реях як піратів
07.01.2026 15:02 Ответить
ПОЯСНЮЮ. Трамп не троне свого боса. ОТ І ВСЕ
07.01.2026 15:02 Ответить
Вже тронув
07.01.2026 15:14 Ответить
а що так можливо було ??? чекаемо що флот ірана зміне прапори
07.01.2026 15:05 Ответить
Sea Baby у помощ. Той добре санкції вводить
07.01.2026 15:10 Ответить
такі да США перехватили бігунця ...
07.01.2026 15:14 Ответить
ні#уя не зрозуміло.... під прапорами інших держав вони ховалися від санкцій, а тепер навіщо начепили прапор козляндії ?
07.01.2026 15:15 Ответить
зрадойобы дали фальстарт)))

"Сообщается, что около берегов Великобритании американский спецназ только что захватил танкер Marinera, шедший под российским флагом. Его пытались досмотреть ещё 21 декабря у берегов Венесуэлы когда он носил название Bella 1, и шёл под флагом Гайаны.

Ранее, прямо на ходу моряки перекрасили его название (как это было с танкером Kairos (https://t.me/supernova_plus/46033)), и судно сменило порт прописки на Сочи, надеясь на защиту со стороны ВМФ РФ, который, якобы, даже отправил в его сторону подводную лодку.

Всё это время танкер преследовал патрульный корабль дальнего действия Береговой охраны США класса «Legend» и британский противолодочный самолёт."
07.01.2026 15:17 Ответить
Тоді це вже законна ціль для наших SeaBaby
07.01.2026 15:29 Ответить
Запасаемся покорном.

Береговая охрана США совместно с американскими вооруженными силами проводят операцию по задержанию нефтяного танкера Marinera («Маринера»), который шел под российским флагом в Северной Атлантике. Об этом https://www.reuters.com/business/energy/us-seizing-venezuela-linked-oil-tanker-after-weeks-long-pursuit-2026-01-07/ сообщает Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.

Американские военные проводят операцию по захвату танкера Marinera, для охраны которого Россия направила в Атлантику военные корабли
07.01.2026 15:31 Ответить
07.01.2026 15:36 Ответить
 
 