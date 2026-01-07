Пять подсанкционных нефтяных танкеров у Венесуэлы перешли под российский флаг, - NYT

Еще пять танкеров, находившихся под санкциями США и у берегов Венесуэлы, официально перешли под российский флаг, что позволяет Москве легализовать часть своего "теневого флота" для обхода международных ограничений.

Суда, которые ранее скрывали свое происхождение под флагами других стран, теперь официально находятся под российской юрисдикцией. Перерегистрация произошла во время пребывания танкеров на рейде у берегов Венесуэлы, которая также находится под жесткими санкциями Запада.

Согласно данным Российского морского реестра судоходства, под флаг РФ перешли суда Bella 1 и Hyperion. Еще три танкера, находившиеся в венесуэльских водах, аналогичным образом изменили регистрацию за последние дни.

Все пять судов находятся под санкциями США из-за транспортировки иранской или российской нефти. После смены флага они объявили портами приписки российские города Сочи и Таганрог.

По данным издания, один из танкеров уже покинул территориальные воды Венесуэлы, несмотря на американскую морскую блокаду, установленную в отношении подсанкционных судов.

Что предшествовало?

30 декабря стало известно, что на борту судна небрежно нарисовали российский флаг, очевидно, пытаясь требовать защиты от Москвы. А уже 31-го танкер был официально переименован с Bella 1 на Marinera и зарегистрирован в России. Его порт приписки — Сочи.

Правительство России направило официальную дипломатическую ноту с просьбой к США прекратить преследование нефтяного танкера Bella 1, который направлялся в Венесуэлу и сейчас убегает от американской береговой охраны в Атлантическом океане. Москва заявила, что судно сейчас плавает под российским флагом.

