РФ направила подводную лодку, чтобы сопровождать танкер "теневого флота", который убегает от США, - WSJ

Россия направила подводную лодку и другие военно-морские средства для сопровождения пустого нефтяного танкера, пытающегося скрыться от американской береговой охраны в Атлантическом океане.

Издание отмечает, что речь идет о танкере, который ранее назывался Bella 1.

Судно не смогло найти порты Венесуэлы для загрузки нефти, поэтому сейчас находится пустым.

Береговая охрана США начала преследование судна в Атлантическом океане, пытаясь арестовать "теневой флот", транспортирующий нелегальную нефть по всему миру, в частности нефть из РФ.

В декабре экипаж отбил попытку США подняться на борт и вышел в открытый океан, экипаж нарисовал флаг РФ на борту, сменил регистрацию на российскую и ходит под названием Marinera.

Эксперты рассказали о беспокойстве РФ тем, что США задерживают танкеры, которые перевозят ее контрабандную нефть по всему миру и питают ее экономику. Москва сделала необычный шаг, позволив танкерам зарегистрироваться в России без проверки или других формальностей.

Россия обратилась к США с просьбой прекратить преследование судна, сообщили трое других американских чиновников. Во вторник Министерство иностранных дел России заявило, что "с беспокойством" следит за ситуацией вокруг танкера.

Данные системы автоматической идентификации судов (AIS) свидетельствуют, что Береговая охрана продолжает следить за кораблем в восточной Атлантике, где он сейчас плывет примерно в 300 милях к югу от Исландии в направлении Северного моря к российскому порту Мурманска.

Что предшествовало?

30 декабря стало известно, что на борту судна небрежно нарисовали российский флаг, очевидно, пытаясь требовать защиты от Москвы. А уже 31-го танкер был официально переименован с Bella 1 на Marinera и зарегистрирован в России. Его порт приписки — Сочи.

Правительство России направило официальную дипломатическую ноту с просьбой к США прекратить преследование нефтяного танкера Bella 1, который направлялся в Венесуэлу и сейчас убегает от американской береговой охраны в Атлантическом океане. Москва заявила, что судно сейчас плавает под российским флагом.

