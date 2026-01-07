РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14171 посетитель онлайн
Новости Теневой флот России
2 387 17

РФ направила подводную лодку, чтобы сопровождать танкер "теневого флота", который убегает от США, - WSJ

Танкер РФ убегает от США: россияне направили подводную лодку

Россия направила подводную лодку и другие военно-морские средства для сопровождения пустого нефтяного танкера, пытающегося скрыться от американской береговой охраны в Атлантическом океане.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Издание отмечает, что речь идет о танкере, который ранее назывался Bella 1.

Судно не смогло найти порты Венесуэлы для загрузки нефти, поэтому сейчас находится пустым.

Читайте также: Россия целенаправленно уничтожает производство и экспорт масла из Украины, – ассоциация

Береговая охрана США начала преследование судна в Атлантическом океане, пытаясь арестовать "теневой флот", транспортирующий нелегальную нефть по всему миру, в частности нефть из РФ.

В декабре экипаж отбил попытку США подняться на борт и вышел в открытый океан, экипаж нарисовал флаг РФ на борту, сменил регистрацию на российскую и ходит под названием Marinera.

Читайте также: Доходы Путина от экспорта нефти упали до минимума за годы полномасштабной войны, – Bloomberg

Эксперты рассказали о беспокойстве РФ тем, что США задерживают танкеры, которые перевозят ее контрабандную нефть по всему миру и питают ее экономику. Москва сделала необычный шаг, позволив танкерам зарегистрироваться в России без проверки или других формальностей.

Россия обратилась к США с просьбой прекратить преследование судна, сообщили трое других американских чиновников. Во вторник Министерство иностранных дел России заявило, что "с беспокойством" следит за ситуацией вокруг танкера.

Данные системы автоматической идентификации судов (AIS) свидетельствуют, что Береговая охрана продолжает следить за кораблем в восточной Атлантике, где он сейчас плывет примерно в 300 милях к югу от Исландии в направлении Северного моря к российскому порту Мурманска.

Читайте: США планируют перехват подсанкционного нефтяного танкера Bella 1, - CNN

Что предшествовало?

  • 30 декабря стало известно, что на борту судна небрежно нарисовали российский флаг, очевидно, пытаясь требовать защиты от Москвы. А уже 31-го танкер был официально переименован с Bella 1 на Marinera и зарегистрирован в России. Его порт приписки — Сочи.

  • Правительство России направило официальную дипломатическую ноту с просьбой к США прекратить преследование нефтяного танкера Bella 1, который направлялся в Венесуэлу и сейчас убегает от американской береговой охраны в Атлантическом океане. Москва заявила, что судно сейчас плавает под российским флагом.

Читайте также: Сенатор-демократ Кунс призвал Трампа перехватывать "теневые" танкеры РФ по примеру венесуэльских

Автор: 

россия (98607) США (28865) флот (864) танкер (193)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Значить, там точно не нафта. Ну, Трамп, покажи хто тут паперовий тигр.
показать весь комментарий
07.01.2026 08:38 Ответить
+8
Цікаво що за вантаж в тому "порожньому" танкері
показать весь комментарий
07.01.2026 08:40 Ответить
+5
Танкер - калошу не можуть військові кораблі догнати? - та ну нах!
показать весь комментарий
07.01.2026 08:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
потопити цих два ріпоїдних корита !!!
показать весь комментарий
07.01.2026 08:36 Ответить
А ну ну,посмотрим у кого яйца железнее.
показать весь комментарий
07.01.2026 08:37 Ответить
Танкер - калошу не можуть військові кораблі догнати? - та ну нах!
показать весь комментарий
07.01.2026 08:37 Ответить
Значить, там точно не нафта. Ну, Трамп, покажи хто тут паперовий тигр.
показать весь комментарий
07.01.2026 08:38 Ответить
Цікаво що за вантаж в тому "порожньому" танкері
показать весь комментарий
07.01.2026 08:40 Ответить
Судячи з опору, щось там є…
показать весь комментарий
07.01.2026 08:42 Ответить
все, нажите непосильною працею венесуельської верхівки? золотий запас...
показать весь комментарий
07.01.2026 08:58 Ответить
Мабуть, крім нафти, ще і немаленька партія "білого порошка"...
показать весь комментарий
07.01.2026 08:54 Ответить
Порошок для конячки ху...ла
показать весь комментарий
07.01.2026 09:05 Ответить
А де наші дрони? Чому це корито на поверхні ще?
показать весь комментарий
07.01.2026 08:41 Ответить
танкери давно перевозять не тільки нафту та нафтопродукти..
показать весь комментарий
07.01.2026 08:45 Ответить
Як цивільний екіпаж відбився від військових ?що приховують кацапи таке що ненаважуються американці захватити а кацапи відправили підводного човна для супроводу
показать весь комментарий
07.01.2026 08:50 Ответить
Якщо для затримання Мадуро було задіяно 152 літаки, то для затримання одного старого танкера, США повинні задіяти весь наявний флот, та всіх морських котиків.
показать весь комментарий
07.01.2026 08:53 Ответить
Нагадує карибсьаий конфлікт колисрср хотіли на кубі я з поставить сценарій дуже схожий бо американські підводні човни біля берегів кацапстана а кацапам треба або куба або венесуела для своїх я бомб
показать весь комментарий
07.01.2026 08:55 Ответить
Приймаю ставки хто скоріше його зможе потопити трампонутий або підводний човен ху.... лостану
показать весь комментарий
07.01.2026 09:07 Ответить
Америці потрібно повчитись у Сомалійських піратів. Ті на надувних човнах захоплюють любе судно, а тут цілий флот безпорадний перед старим танкером... За кого ці політикани нас вважають???
показать весь комментарий
07.01.2026 09:09 Ответить
Кто генерирует такой новостной бред? Скоростные американские военные корабли который день преследуют-догоняют здоровый танкер, у которого скорость узлов 12?
показать весь комментарий
07.01.2026 09:26 Ответить
 
 