Сенатор-демократ Кунс призвал Трампа перехватывать "теневые" танкеры РФ по примеру венесуэльских

Сенатор Кунс призвал Трампа применить "венесуэльскую практику" перехвата танкеров к российской нефти

Сенатор от Демократической партии США Крис Кунс призвал президента США Дональда Трампа к перехвату танкеров "теневого флота" РФ.

Об этом он сказал в интервью MSNBC, сообщает Цензор.НЕТ.

По примеру венесуэльских

Кунс отметил, что администрация Трампа уже использует вооруженные силы США для перехвата нефтяных танкеров "теневого флота", которые служат для поддержания венесуэльского режима.

Сенатор считает, что такие же инструменты следует применить и к "флоту, который помогает финансировать жестокую военную машину России, поддерживает иранский режим и способствует Северной Корее".

Законодатель убежден, что такой шаг поддержали бы в Конгрессе.

"Трамп получил бы двухпартийную поддержку для более жестких действий в отношении Путина и для того, чтобы начать замедлять приток денег в военную путинскую машину убийств, направленную против Украины", - заявил Кунс.

В то же время Кунс раскритиковал внешнюю политику Трампа, отметив, что президент шел на выборы с обещанием "избегать глупых новых войн за рубежом", однако без четкой политической позиции фактически втянулся в противостояние с одним из самых сильных авторитарных режимов в Западном полушарии, имея в виду Венесуэлу.

Он добавил, что главе США стоит сосредоточиться на войне РФ против Украины и других направлениях внешней политики, "где он не использовал инструменты, которые имеет в своем распоряжении".

Читайте также: Евросоюз будет инвестировать в новые кабели и усилит противодействие "теневому флоту" РФ, - Каллас

Захват танкеров у Венесуэлы 

  • Напомним, 10 декабря сообщалось, что Соединенные Штаты перехватили большой нефтяной танкер у берегов Венесуэлы.
  • Судно Skipper находилось под пристальным вниманием Вашингтона из-за связей с иранскими энергетическими операциями.
  • В субботу, 20 декабря, США захватили еще один нефтяной танкер у побережья Венесуэлы.
  • Впоследствии сообщалось о захвате еще одного - третьего танкера.

Читайте также: РФ официально попросила США прекратить преследовать нефтяной танкер Bella 1, - NYT

+7
До чого ці заклики?

НЕ ПІДЕ ТРАМП ПРОТИ РФ. Це ясно як білий день. Незнаю що там вони на нього мають - педофілію, гроші, чи гейське щось але суть така що ще 3 роки США буде паралізоване.

....А далі цілком можливо Венс, або який супермега лівак як відповідь на Трампа. так чи так ера США може закінчитись
показать весь комментарий
03.01.2026 02:08
+7
Танкер Bella1 який переслідувала берегова охорона США ймовірно перевозив зброю з Ірану до Венесуели.
показать весь комментарий
03.01.2026 02:39
+5
Якшо закликав демократ, то Трамп точно цього не зробить або навпаки ще й військовий супровід кацапським коритам надасть.
показать весь комментарий
03.01.2026 02:16
03.01.2026 02:08
Венс не має жодного шансу, він втрачає політичні очки разом з рудим пєдофілом і буде злитий разом із ним. Обрання демократки Александрії Окасіо-Кортес президенткою в 2028 буде спасінням штатам.

А заклики ці до того, що трамп там не цар і його імпічмент залежить в тому числі від його зашквара перед різними республіканцями, які там далеко не всі є поїхавшою МАГою. Тому всі ці заклики потрібні для фіксації зливу політики США під рашку в парламенті.
показать весь комментарий
03.01.2026 06:53
03.01.2026 02:16
і це така МАГА, яка не може впоратись у власному Американському заливі?

спитають американські виборці-магівці трампа

#а прі чьом здєсь ЗЄлєнскій ?
це єдиний випадок, коли ЗЄлєнський дійсно ні прі чьом

.
показать весь комментарий
03.01.2026 02:27
Магівців більше цікавить шпекав Доня вагітних малоліток чи ні.
Зовнішня політика їм взагалі пох.
показать весь комментарий
03.01.2026 02:30
МАГА !!!!!

вона ж така магіста їхня реднеківська МАГА !

атомний авіаносець біля Венесуели пихтить, мазут казьонний палить, дим пускає, а танкера шниряють туди-сюди.

.
.
показать весь комментарий
03.01.2026 02:45
Магівці самі шпекають малоліток, бо вони правопівні.
показать весь комментарий
03.01.2026 06:55
03.01.2026 02:39
Хорошая идея. Но лилипутин запретит трампу это делать...
показать весь комментарий
03.01.2026 03:52
рудий в штани наделаль
показать весь комментарий
03.01.2026 06:19
https://www.youtube.com/watch?v=5UIKLY5d2Dw&t=2s

цінна інфа про Будаова

цінна інфа про Будаова
показать весь комментарий
03.01.2026 05:35
Тут цікаво тільки одне. Нарід взнав що таке танкер. Якщо тільки чорний -повний. Чорний з червоним-порожній.
показать весь комментарий
03.01.2026 05:46
а якщо путін нападе
показать весь комментарий
03.01.2026 06:17
coons - єнот
показать весь комментарий
03.01.2026 06:50
везли зброю шоб піндосів мочить
показать весь комментарий
03.01.2026 07:07
Трамп скорее всего даст томагавки россии, чем будет их судна преследовать.
показать весь комментарий
03.01.2026 07:27
тим гірше для піндосів
показать весь комментарий
03.01.2026 07:29
а росія передасть Венесуелі
показать весь комментарий
03.01.2026 07:30
та скажіть уже прямо - трамп загроза національній безпеці
показать весь комментарий
03.01.2026 07:34
Дії Трампа і США це наслідки їх виборів в минулому році і наслідки виборів в Україні 2019 року. Це бездіяльність української влади на світовій арені, особливо в стосунках зі США. Складається таке враження, що українська влада діє так, щоб ще дужче посваритися з американцями.
Хтось думає, що Трамп і його команда забули, як їх підставили Зе і єлдак у минулій каденції? А корупція на самих верхах української влади так просто відбилася на відносинах? Звичайно ні. Ніхто не хоче маратися з корупціонерами і давати їм гроші платників податків своїх громадян, щоб міндічі їх переводили в крипту і вивозили для свого шобла.
показать весь комментарий
03.01.2026 08:28
Кунс підступно хоче посварити трампа з путіним.
показать весь комментарий
03.01.2026 09:15
 
 