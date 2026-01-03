Сенатор-демократ Кунс призвал Трампа перехватывать "теневые" танкеры РФ по примеру венесуэльских
Сенатор от Демократической партии США Крис Кунс призвал президента США Дональда Трампа к перехвату танкеров "теневого флота" РФ.
Об этом он сказал в интервью MSNBC, сообщает Цензор.НЕТ.
По примеру венесуэльских
Кунс отметил, что администрация Трампа уже использует вооруженные силы США для перехвата нефтяных танкеров "теневого флота", которые служат для поддержания венесуэльского режима.
Сенатор считает, что такие же инструменты следует применить и к "флоту, который помогает финансировать жестокую военную машину России, поддерживает иранский режим и способствует Северной Корее".
Законодатель убежден, что такой шаг поддержали бы в Конгрессе.
"Трамп получил бы двухпартийную поддержку для более жестких действий в отношении Путина и для того, чтобы начать замедлять приток денег в военную путинскую машину убийств, направленную против Украины", - заявил Кунс.
В то же время Кунс раскритиковал внешнюю политику Трампа, отметив, что президент шел на выборы с обещанием "избегать глупых новых войн за рубежом", однако без четкой политической позиции фактически втянулся в противостояние с одним из самых сильных авторитарных режимов в Западном полушарии, имея в виду Венесуэлу.
Он добавил, что главе США стоит сосредоточиться на войне РФ против Украины и других направлениях внешней политики, "где он не использовал инструменты, которые имеет в своем распоряжении".
Захват танкеров у Венесуэлы
- Напомним, 10 декабря сообщалось, что Соединенные Штаты перехватили большой нефтяной танкер у берегов Венесуэлы.
- Судно Skipper находилось под пристальным вниманием Вашингтона из-за связей с иранскими энергетическими операциями.
- В субботу, 20 декабря, США захватили еще один нефтяной танкер у побережья Венесуэлы.
- Впоследствии сообщалось о захвате еще одного - третьего танкера.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
НЕ ПІДЕ ТРАМП ПРОТИ РФ. Це ясно як білий день. Незнаю що там вони на нього мають - педофілію, гроші, чи гейське щось але суть така що ще 3 роки США буде паралізоване.
....А далі цілком можливо Венс, або який супермега лівак як відповідь на Трампа. так чи так ера США може закінчитись
А заклики ці до того, що трамп там не цар і його імпічмент залежить в тому числі від його зашквара перед різними республіканцями, які там далеко не всі є поїхавшою МАГою. Тому всі ці заклики потрібні для фіксації зливу політики США під рашку в парламенті.
спитають американські виборці-магівці трампа
#а прі чьом здєсь ЗЄлєнскій ?
це єдиний випадок, коли ЗЄлєнський дійсно ні прі чьом
.
Зовнішня політика їм взагалі пох.
вона ж така магіста їхня реднеківська МАГА !
атомний авіаносець біля Венесуели пихтить, мазут казьонний палить, дим пускає, а танкера шниряють туди-сюди.
.
.
цінна інфа про Будаова
Хтось думає, що Трамп і його команда забули, як їх підставили Зе і єлдак у минулій каденції? А корупція на самих верхах української влади так просто відбилася на відносинах? Звичайно ні. Ніхто не хоче маратися з корупціонерами і давати їм гроші платників податків своїх громадян, щоб міндічі їх переводили в крипту і вивозили для свого шобла.