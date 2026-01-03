Сенатор-демократ Кунс призвал Трампа перехватывать "теневые" танкеры РФ по примеру венесуэльских

Сенатор от Демократической партии США Крис Кунс призвал президента США Дональда Трампа к перехвату танкеров "теневого флота" РФ.

Об этом он сказал в интервью MSNBC, сообщает Цензор.НЕТ.

По примеру венесуэльских

Кунс отметил, что администрация Трампа уже использует вооруженные силы США для перехвата нефтяных танкеров "теневого флота", которые служат для поддержания венесуэльского режима.

Сенатор считает, что такие же инструменты следует применить и к "флоту, который помогает финансировать жестокую военную машину России, поддерживает иранский режим и способствует Северной Корее".

Законодатель убежден, что такой шаг поддержали бы в Конгрессе.

"Трамп получил бы двухпартийную поддержку для более жестких действий в отношении Путина и для того, чтобы начать замедлять приток денег в военную путинскую машину убийств, направленную против Украины", - заявил Кунс.

В то же время Кунс раскритиковал внешнюю политику Трампа, отметив, что президент шел на выборы с обещанием "избегать глупых новых войн за рубежом", однако без четкой политической позиции фактически втянулся в противостояние с одним из самых сильных авторитарных режимов в Западном полушарии, имея в виду Венесуэлу.

Он добавил, что главе США стоит сосредоточиться на войне РФ против Украины и других направлениях внешней политики, "где он не использовал инструменты, которые имеет в своем распоряжении".

Захват танкеров у Венесуэлы

Напомним, 10 декабря сообщалось, что Соединенные Штаты перехватили большой нефтяной танкер у берегов Венесуэлы.

Судно Skipper находилось под пристальным вниманием Вашингтона из-за связей с иранскими энергетическими операциями.

В субботу, 20 декабря, США захватили еще один нефтяной танкер у побережья Венесуэлы.

Впоследствии сообщалось о захвате еще одного - третьего танкера.

