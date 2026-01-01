РФ официально попросила США прекратить преследование нефтяного танкера Bella 1, - NYT

Правительство России направило официальную дипломатическую ноту с просьбой к США прекратить преследование нефтяного танкера Bella 1, который направлялся в Венесуэлу и сейчас скрывается от американской береговой охраны в Атлантическом океане. Москва заявила, что судно сейчас плавает под российским флагом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на два источника.

Подробности

По словам собеседников издания, запрос был передан в Государственный департамент США поздно вечером в новогоднюю ночь. Они обсуждали дипломатическое сообщение на условиях анонимности.

Речь идет о танкере Bella 1, который США преследовали почти две недели. Судно направлялось из Ирана в Венесуэлу за нефтью, когда американская береговая охрана попыталась перехватить его в Карибском море — Вашингтон заявил, что судно не имеет действительного национального флага, что дает право конфисковать его.

Однако экипаж судна отказался подчиниться и направился обратно в Атлантический океан.

С тех пор судно пыталось получить защиту России: экипаж нарисовал на борту российский флаг и сообщил береговой охране по радио, что судно теперь плавает под российским флагом. Недавно Bella 1 появилась в официальном реестре судов России под новым названием Marinera с портом приписки в Сочи на Черном море.

Реакция США

В Вашингтоне считают срочное предоставление российской регистрации судну незаконным и продолжают настаивать на конфискации танкера, однако дипломатическое вмешательство Москвы может осложнить попытку захвата судна.

Белый дом отказался от официальных комментариев. Но американский чиновник, который на условиях анонимности обсудил текущее правоохранительное дело, сказал, что администрация Трампа продолжает считать танкер "без гражданства", поскольку он плавал под фальшивым флагом, когда к нему впервые подошла береговая охрана.

Чиновник США добавил, что судно-беглец остается объектом санкций, связанных с иранскими поставками нефти в Венесуэлу.

