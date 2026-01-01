РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8195 посетителей онлайн
Новости Теневой флот России
2 883 30

РФ официально попросила США прекратить преследование нефтяного танкера Bella 1, - NYT

Нефтяной танкер Bella 1

Правительство России направило официальную дипломатическую ноту с просьбой к США прекратить преследование нефтяного танкера Bella 1, который направлялся в Венесуэлу и сейчас скрывается от американской береговой охраны в Атлантическом океане. Москва заявила, что судно сейчас плавает под российским флагом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на два источника.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

По словам собеседников издания, запрос был передан в Государственный департамент США поздно вечером в новогоднюю ночь. Они обсуждали дипломатическое сообщение на условиях анонимности.

Речь идет о танкере Bella 1, который США преследовали почти две недели. Судно направлялось из Ирана в Венесуэлу за нефтью, когда американская береговая охрана попыталась перехватить его в Карибском море — Вашингтон заявил, что судно не имеет действительного национального флага, что дает право конфисковать его.

Читайте также: Евросоюз будет инвестировать в новые кабели и усилит противодействие "теневому флоту" РФ, - Каллас

Однако экипаж судна отказался подчиниться и направился обратно в Атлантический океан.

  • С тех пор судно пыталось получить защиту России: экипаж нарисовал на борту российский флаг и сообщил береговой охране по радио, что судно теперь плавает под российским флагом. Недавно Bella 1 появилась в официальном реестре судов России под новым названием Marinera с портом приписки в Сочи на Черном море.

Об этом Цензор.НЕТ писал накануне.

Реакция США

В Вашингтоне считают срочное предоставление российской регистрации судну незаконным и продолжают настаивать на конфискации танкера, однако дипломатическое вмешательство Москвы может осложнить попытку захвата судна.

Белый дом отказался от официальных комментариев. Но американский чиновник, который на условиях анонимности обсудил текущее правоохранительное дело, сказал, что администрация Трампа продолжает считать танкер "без гражданства", поскольку он плавал под фальшивым флагом, когда к нему впервые подошла береговая охрана. 

Чиновник США добавил, что судно-беглец остается объектом санкций, связанных с иранскими поставками нефти в Венесуэлу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США приостановили штурм танкера Bella 1 после того, как на его борту появился флаг РФ, - NYT

Автор: 

Венесуэла (221) россия (98572) США (28815) танкер (190)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
ця "нота" ще один доказ, що це корито просто необхідно доглянути - у трюмах може бути багато "цікавого"!
показать весь комментарий
01.01.2026 21:48 Ответить
+7
Членом по губам трампа
показать весь комментарий
01.01.2026 21:54 Ответить
+5
тільки ми маємо право його втопити.
показать весь комментарий
01.01.2026 21:58 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ця "нота" ще один доказ, що це корито просто необхідно доглянути - у трюмах може бути багато "цікавого"!
показать весь комментарий
01.01.2026 21:48 Ответить
дядьку Сем проблему кацапського корита вирішемо нараз тчк
просимо забезпечення на вашому авіаносці місце для Баби Яги тчк

вже летимо тчк

щиро ваша тьотя ЗСУ

.
показать весь комментарий
01.01.2026 22:13 Ответить
під*да, гниле безхребетне лоховство. ****, по факту ГУР і ВМС ЗСУ , на озброєнні якиї є десяток безекіпажних катерів значно спроможніші ніж увесь галімий найнезламніший флот колись впливової країни.
показать весь комментарий
01.01.2026 22:18 Ответить
Більш того - ВМФ США 2 тижні ганяється за якимось довбаним тихоходним танкером, і ніяк не може його наздогнати!
Більш трешової характеристики для американського флоту і вигадати неможливо!
Це просто звіздець!
показать весь комментарий
01.01.2026 22:23 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ahK8CIXfUvM

Трамп зараз під враженням від прочитаної ЙОГО улюбленої газетки .
Так прямо в очі про крокодилові очі хйла йому ще ніхто не писав, вже не кжучи про усі інші прямі заклики до Трампа .
показать весь комментарий
01.01.2026 22:13 Ответить
кацапи уже заявили що передали Трампу докази у вигляді маршрутного контролера де чітко вказано що дрони летіли ***** в голову. Ось фото контролера

показать весь комментарий
01.01.2026 22:25 Ответить
краби доглянуть...

.
показать весь комментарий
01.01.2026 22:14 Ответить
И наверно - ДА , там есть что посмотреть ... Был-бы пустой - спокойно остановился-бы , а тут две недели "сваливать" и в конце "перекраситься" под кацапов ...
И что на это ответит "товарищ" Дональд ?
показать весь комментарий
01.01.2026 22:22 Ответить
Якби воно було російським, воно було би під російським прапором.
показать весь комментарий
01.01.2026 21:50 Ответить
Це "батраки", які працюють на того, хто платить... Питання в іншому: кацапи офіційно призналися в тому, що підтримують Мадуро, у протистоянні з США...
показать весь комментарий
01.01.2026 21:58 Ответить
Членом по губам трампа
показать весь комментарий
01.01.2026 21:54 Ответить
він кацап, а ти, мабуть, руцький піндос?
показать весь комментарий
01.01.2026 22:14 Ответить
Він вже звик до цього
показать весь комментарий
01.01.2026 22:10 Ответить
руде бздо на весь Мексиканський Американський залив

доня, нахіба ти його перейменував ?
аби тебе каци раком ставили ?

.
показать весь комментарий
01.01.2026 22:17 Ответить
Це вже Наказ! ,, чи ще ні??)
показать весь комментарий
01.01.2026 21:55 Ответить
тільки ми маємо право його втопити.
показать весь комментарий
01.01.2026 21:58 Ответить
Тільки після офіційного прохання з білго дому
Тільки краще б його общукати, а не втопити - така ситуація натякає на те, що там можна знайти щось цікавіше за нафту...
показать весь комментарий
01.01.2026 22:10 Ответить
Может они всю Венесуэлу переоформят на раху. Как федеральный округ. Вот был бы номер. Сразу все вопросы решились бы.
показать весь комментарий
01.01.2026 22:00 Ответить
терористи попросили щоб від них відчепилися?
показать весь комментарий
01.01.2026 22:00 Ответить
Терористи підняли прапор країни-терористки. А США соплі жують. Отака трумпівська МАГА...
показать весь комментарий
01.01.2026 22:05 Ответить
Там вже не MAGA a MASA (Make America Small Again)
показать весь комментарий
01.01.2026 22:21 Ответить
А що,так можна було?
показать весь комментарий
01.01.2026 22:08 Ответить
Sea Baby: Welcome to SochiV
показать весь комментарий
01.01.2026 22:15 Ответить
кажуть Бабою Ягою по трубопроводах на палубі елегантніше виходить

.
показать весь комментарий
01.01.2026 22:19 Ответить
це якийсь водевіл .Штати, з іх авіаносцями, підводними човнами, літаками берегової охорони не можуть наздогнати якесь корито? Ще одна сміхкраїна Трамбонія
показать весь комментарий
01.01.2026 22:18 Ответить
Момент істини.
показать весь комментарий
01.01.2026 22:19 Ответить
... через два трамповський тижня

буде жахлива розв'язка.
а може не буде

.
показать весь комментарий
01.01.2026 22:20 Ответить
наркоту везуть до московії
показать весь комментарий
01.01.2026 22:26 Ответить
Ну, якщо флот США відступиться, значить тепер всі контрабандисти і інші мразоти просто будуть платити мзду засрашинцям, щоб ті "направляли офіційні ноти" - і організували високошвидкісний сервіс з "перереєстрації" судна на будь-який засрашинський порт.

А в перекладі на звичайну мову: виставлять США недолугими прищелепкуватими членососами. Якими США і стали фактично за правління рудого лайна.
показать весь комментарий
01.01.2026 22:37 Ответить
 
 