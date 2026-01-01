Танкер Bella 1, который преследовали США, сменил регистрацию на российскую. Это затруднит задержание, - СМИ

Нефтяной танкер, который с 15 декабря пытается скрыться от береговой охраны США в Атлантическом океане, внезапно был официально переименован и сменил регистрацию на российскую, отметил он. Это может осложнить попытки задержания судна.

Об этом пишут Insider и New York Times, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Береговая охрана США пыталась перехватить нефтяной танкер, направлявшийся для забора нефти из Венесуэлы, последние две недели.

Как отмечается, когда американские войска приблизились к судну, оно не имело действительного национального флага. Это делало его судном без государства, на которое согласно международному праву, можно высадиться в море.

Американские власти получили ордер на арест, который позволил бы им задержать судно. Ордер был запрошен из-за предыдущего участия Bella 1 в торговле иранской нефтью, а не из-за его связей с Венесуэлой.

Однако судно не выполнило требование о высадке и продолжило свой путь. Собеседник издания назвал ситуацию "активным преследованием" нефтяного танкера. В дальнейшем судно начало транслировать сигналы бедствия соседним судам, отправив почти сотню уведомлений.

30 декабря стало известно, что на борту судна небрежно нарисовали российский флаг, очевидно, пытаясь требовать защиты от Москвы. А уже 31-го танкер был официально переименован с Bella 1 на Marinera и зарегистрирован в России. Его порт приписки - Сочи.

NYT пишет, что российская регистрация может осложнить попытки США взять судно на абордаж.Позиция российского правительства в отношении корабля непонятна.

Посольство РФ в Вашингтоне не ответило на запрос журналистов о комментарии. Белый дом, Пентагон и Министерство внутренней безопасности США также не ответили на запросы.