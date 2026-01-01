РУС
Новости
2 081 36

Танкер Bella 1, который преследовали США, сменил регистрацию на российскую. Это затруднит задержание, - СМИ

Нефтяной танкер Bella 1

Нефтяной танкер, который с 15 декабря пытается скрыться от береговой охраны США в Атлантическом океане, внезапно был официально переименован и сменил регистрацию на российскую, отметил он. Это может осложнить попытки задержания судна.

Об этом пишут Insider и New York Times, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Береговая охрана США пыталась перехватить нефтяной танкер, направлявшийся для забора нефти из Венесуэлы, последние две недели.

Как отмечается, когда американские войска приблизились к судну, оно не имело действительного национального флага. Это делало его судном без государства, на которое согласно международному праву, можно высадиться в море.

Американские власти получили ордер на арест, который позволил бы им задержать судно. Ордер был запрошен из-за предыдущего участия Bella 1 в торговле иранской нефтью, а не из-за его связей с Венесуэлой.

Однако судно не выполнило требование о высадке и продолжило свой путь. Собеседник издания назвал ситуацию "активным преследованием" нефтяного танкера. В дальнейшем судно начало транслировать сигналы бедствия соседним судам, отправив почти сотню уведомлений.

  • 30 декабря стало известно, что на борту судна небрежно нарисовали российский флаг, очевидно, пытаясь требовать защиты от Москвы. А уже 31-го танкер был официально переименован с Bella 1 на Marinera и зарегистрирован в России. Его порт приписки - Сочи.

NYT пишет, что российская регистрация может осложнить попытки США взять судно на абордаж.Позиция российского правительства в отношении корабля непонятна.

Посольство РФ в Вашингтоне не ответило на запрос журналистов о комментарии. Белый дом, Пентагон и Министерство внутренней безопасности США также не ответили на запросы.

+14
Чесно кажучи, якась муйня. Тобто, злочинець Джо, змінює ім'я на Боба і він вже чистий які ангел? Якщо судна будуть заносити до ,,чорного списку,, по назві то це просто пшик. Бо це можна змінювати від порту до порту. Чому не банять по IMO, яке неможливо змінити НІКОЛИ?
01.01.2026 17:43 Ответить
+13
Пропозиція: У склад ескадр, які блокують танкери, що рухаються до Венесуели, та звідти, варто приєднать корабель з українськими "Магурами" на борту... (Або просто на одному з кораблів ВМС США, піднімать прапор України... ). Венесуела до України не дотягнеться, а от "хитросраким" відразу "відіб"є охоту" граться з національною належністю...
01.01.2026 17:44 Ответить
+6
Ну так тепер це закона військова ціль для Малюка,підкинте його бекі і він вирішить це питання
01.01.2026 17:45 Ответить
Чесно кажучи, якась муйня. Тобто, злочинець Джо, змінює ім'я на Боба і він вже чистий які ангел? Якщо судна будуть заносити до ,,чорного списку,, по назві то це просто пшик. Бо це можна змінювати від порту до порту. Чому не банять по IMO, яке неможливо змінити НІКОЛИ?
01.01.2026 17:43 Ответить
Нічого ти не розумієш!
Джо потрібно не просто змінити ім'я на Боба, а й стати лгбт нігером з "особливими потребами" - тоді все проканає!
01.01.2026 18:05 Ответить
Чергова маячня для ДУРНІВ, від оточення Трампа!!! Американців, така возня за гроші ******, це насторожує!!
Далі, ще буде🤑🤑🤑🤑….
01.01.2026 18:16 Ответить
Президент Сполучених Штатів Америки Джон Кеннеді свого часу клав на офіційний прапор се-ре-сер кораблів, які намагались прорвати блокаду Куби.

"Да, были люди
В наше время,
Не то что нынешнее племя"

.
01.01.2026 18:19 Ответить
Бздо рудого стоїть на весь Мексиканський Американський залів !

донні, ти навіщо залів перейменував ?
щоб обісратись в американському ?

.
01.01.2026 18:45 Ответить
Флаг что болтается в жопе судна - это скорее традиция. сейчас на практике флаги нахер не нужны - есть радио и базы данных с интернетом. флаг судна (который определяется портом приписки) - это по сути твоя прописка в паспорте. никому не нужна, но должна быть. при том, что по факту ты можешь жить в другом месте, в другом городе или даже стране. абсолютно аналогично и тут. то, что на бумаге там Мальта, панама, Либерия, ну или ещё какой удобный флаг - это вообще пофигу. подняв флаг рф (истинных хозяев) судно как бы говорит: можете меня остановить, но это судно российской федерации, которое она будет защищать. вы ходите по ******* тонкому льду.

(я канеш был бы рад, чтоб судно с экипажем арестовали, но просто пояснил логику)
01.01.2026 17:43 Ответить
То треба креативно. Дрона під ватерлінію та сказати, ми рятуємо а не висаджуємо десант
01.01.2026 17:45 Ответить
Типу, все ,розходьтеся.
Прєдмєта спора нє сущєствуєт
01.01.2026 17:44 Ответить
Не знаю, як там буде "на паруском єзикє", але українською фрази "вимагати захисту від Москви" та "вимагати від Москви захисту" будуть сприйматися по різному.
01.01.2026 17:44 Ответить
Пропозиція: У склад ескадр, які блокують танкери, що рухаються до Венесуели, та звідти, варто приєднать корабель з українськими "Магурами" на борту... (Або просто на одному з кораблів ВМС США, піднімать прапор України... ). Венесуела до України не дотягнеться, а от "хитросраким" відразу "відіб"є охоту" граться з національною належністю...
01.01.2026 17:44 Ответить
Корвет " Гетьман Іван Мазепа" міг би пройти зодові випробування океанами...
01.01.2026 17:56 Ответить
И в каком порту его вооружать?
01.01.2026 17:58 Ответить
Навіщо? Будь-якого "суховантажу" достатньо...Трюм великий, сховать БЕКи туди. Там же (або в надбудові, чи просто в "морських" контейнерах на палубі), розвернуть "технічну позицію", для передстартової підготовки. Там же, на палубі, поставить кранову установку для спуску БЕК, на воду. На тому ж судні поставить комплекс управління...
01.01.2026 18:36 Ответить
Ну так тепер це закона військова ціль для Малюка,підкинте його бекі і він вирішить це питання
01.01.2026 17:45 Ответить
>Берегова охорона США намагалася перехопити нафтовий танкер, що прямував для забору нафти з Венесуели, останні два тижні.

на якій підставі?
01.01.2026 17:47 Ответить
На підставі підозри про перевезення наркоти, здається.
01.01.2026 17:53 Ответить
хіба юрисдикція берегової охорони сша дозволяє їм захоплювати танкери біля кордонів інших країн?
01.01.2026 17:58 Ответить
Не знаю. Але Україні вигідно. Бо друг нашого ворога нам ворог. Мадуро голосує завжди в унісон з кацапами.
01.01.2026 18:04 Ответить
Україна від цього нічого не отримує, бо це знов те саме використання сили замість права. Просто зараз це сша замість русні, а принципової різниці немає.
01.01.2026 18:09 Ответить
Так а нахєра тоді вся ця муйня із прапорами? Ходили б під правором раїсі і ніхто б не чіпав.
Хтось дуже сильно бреше.
01.01.2026 17:47 Ответить
Піднімайте прапор України, команда сама тей танкер втопить.
01.01.2026 17:52 Ответить
Буданга! Давай своїм БЕКом ****! Ціль жирна і пуста!
01.01.2026 17:53 Ответить
якась чергова маячня-відмазка. Достатньо з'ясувати дату реєстрації цього "Маринера", бо реєстація можлива лише після виконання цілого возу вимог. А параша як завжди, срати хотіла на морське право. Добре що сомалійськи пірати не такі кончені як росіянці
01.01.2026 17:53 Ответить
Достатньо вивісити на корить старі труселя у формі росйського триколору і могутня США пустить потужного шептуна.
01.01.2026 18:04 Ответить
От і подивимося, чи Трамп президент сильної країни, чи фіговий листочок для ху"ла.
01.01.2026 18:14 Ответить
вовын корабль трамп усрется трогать.
Пора уже и за Трампом носить чемодан, как носят за пуйлом.
01.01.2026 18:20 Ответить
Фіни затримали ,а піндоси всрались
01.01.2026 18:15 Ответить
Так вони не ходять під ху....лом, а трампонутий від нього залежить
01.01.2026 18:18 Ответить
Це дуже ускладнює, бо ху....ло трампонутому дозволу не дасть, а без дозволу від шефа, трампонутий нічого зробити не може
01.01.2026 18:17 Ответить
Пусть американский корабль поднимет флаг Украины и изменит порт приписки на Одессу.
01.01.2026 18:19 Ответить
Для смены регистрации на подводную достаточно одной торпеды.
01.01.2026 18:22 Ответить
Це як чувак якого везуть здавати у навчальний центр, а його по дорозі бронює якась мутна компанія з сусідньої області бо він "внізапна влаштувався там на роботу".
01.01.2026 18:25 Ответить
Зате це не ускладнить прой@б оцієї всієї трампонівської шобли на проміжних виборах до Конгресу США.
01.01.2026 18:33 Ответить
СЛУХАЙ КУЙЛО,МИ ТУТ ВРОДІ БИ БУДЕМО ДОГАНЯТИ.АЛЕ ПОКИ МИ ДОГАНЯЄМО ПЕРЕПИШИ КОРИТО НА 3,14ДЕРАЦІЮ( ТВІЙ ТАМПОН ІЗ США"
01.01.2026 18:37 Ответить
А стать він не змінив?
01.01.2026 18:42 Ответить
 
 