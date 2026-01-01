Танкер Bella 1, який переслідували США, змінив реєстрацію на російську. Це ускладнить затримання, - ЗМІ

Нафтовий танкер, який з 15 грудня намагається втекти від берегової охорони США в Атлантичному океані, раптово був офіційно перейменований і змінив реєстрацію на російську. Це може ускладнити затримання судна.

Про це пишуть Insider та New York Times, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Берегова охорона США намагалася перехопити нафтовий танкер, що прямував для забору нафти з Венесуели, останні два тижні.

Як зазначається, коли американські війська наблизилися до судна, воно не мало валідного національного прапора. Це робило його судном без держави, на яке згідно з міжнародним правом, можна висадитися в морі.

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Американська влада отримала ордер на арешт, який дозволив би їм затримати судно. Ордер був запрошений через попередню участь Bella 1 у торгівлі іранською нафтою, а не через його зв’язки з Венесуелою.

Перейменування танкера

Однак судно не виконало вимогу для висадки й рушило далі. Співрозмовник видання назвав ситуацію "активним переслідуванням" нафтового танкера. Надалі судно почало транслювати сигнали лиха сусіднім суднам, надіславши майже сотню сповіщень.

30 грудня стало відомо, що на борту судна недбало намалювали російський прапор, очевидно, намагаючись вимагати захисту від Москви. А вже 31-го танкер був офіційно перейменований з Bella 1 на Marinera та зареєстрований у росії. Його порт приписки — Сочі.

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NYT пише, що російська реєстрація може ускладнити спроби США взяти судно на абордаж. Позиція російського уряду щодо корабля незрозуміла.

Посольство РФ у Вашингтоні не відповіло на запит журналістів про коментар. Білий дім, Пентагон та Міністерство внутрішньої безпеки США також не відповіли на запити.