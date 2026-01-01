США запровадили санкції проти китайських компаній та танкерів, пов’язаних з Венесуелою

Адміністрація Трампа активізувала тиск на експорт венесуельської нафти, запровадивши санкції проти компаній із Гонконгу та материкового Китаю, а також пов’язаних із ними танкерів, які, на думку США, ухилялися від установлених обмежень.

Про це повідомляє Bloomberg.

Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США внесло до списку спеціально визначених громадян та заблокованих осіб чотири компанії, пов’язані з нафтовим сектором Венесуели ‒ Corniola Ltd. із Чжецзяну, Aries Global Investment Ltd. з Гонконгу, Krape Myrtle Co та Winky International Ltd. Одночасно під санкції потрапили чотири танкери, пов’язані з цими структурами: Della, Nord Star, Rosalind та Valiant.

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США вже мають перелік компаній і суден, що перебувають під санкціями через участь у торгівлі венесуельською нафтою. Однак дії, спрямовані на китайські фірми, які працюють у цьому секторі, трапляються нечасто і можуть бути сигналом для Пекіна уникати конфронтації між адміністрацією Трампа та режимом Ніколаса Мадуро. Китай є найбільшим покупцем венесуельської нафти, що забезпечує близько 95% доходів країни.

"Ці судна, деякі з яких належать до тіньового флоту, що обслуговує Венесуелу, продовжують забезпечувати фінансові ресурси, які підживлюють незаконний наркотерористичний режим Мадуро", ‒ зазначило Міністерство фінансів.

Як повідомлялося, Білий дім доручив військовим протягом найближчих двох місяців зосередитися на "карантині" (блокаді) венесуельської нафти. Це рішення свідчить про те, що Вашингтон наразі віддає перевагу економічному тиску на Каракас, а не військовим крокам.

Нагадаємо, 10 грудня стало відомо, що США перехопили великий нафтовий танкер поблизу берегів Венесуели. Судно Skipper перебувало під ретельним наглядом Вашингтона через його зв’язки з іранськими енергетичними операціями.