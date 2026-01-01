РФ офіційно попросила США припинити переслідувати нафтовий танкер Bella 1, - NYT

Уряд Росії направив офіційну дипломатичну ноту з проханням до США припинити переслідування нафтового танкера Bella 1, який прямував до Венесуели й зараз втікає від американської берегової охорони в Атлантичному океані. Москва заявила, що судно зараз плаває під російським прапором.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання The New York Times із посиланням на два джерела.

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Подробиці

За словами співрозмовників видання, запит був переданий в Державний департамент США пізно ввечері в новорічну ніч. Вони обговорювали дипломатичне повідомлення на умовах анонімності.

Йдеться про танкер Bella 1, який США переслідували майже два тижні. Судно прямувало з Ірану до Венесуели за нафтою, коли американська берегова охорона спробувала перехопити його в Карибському морі — Вашингтон заявив, що судно не має дійсного національного прапора, що дає право конфіскувати його.

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Однак екіпаж судна відмовився підкоритися і попрямував назад до Атлантичного океану.

З того часу судно намагалося отримати захист Росії: екіпаж намалював на борту російський прапор і повідомив береговій охороні по радіо, що судно тепер плаває під російським прапором. Нещодавно Bella 1 з'явилася в офіційному реєстрі суден Росії під новою назвою Marinera з портом приписки в Сочі на Чорному морі.

Про це Цензор.НЕТ писав напередодні.

Реакція США

У Вашингтоні вважають термінове надання російської реєстрації судну незаконним і продовжують наполягати на конфіскації танкера, однак дипломатичне втручання Москви може ускладнити спробу захоплення судна.

Білий дім відмовився від офіційних коментарів. Але американський чиновник, який на умовах анонімності обговорив поточну правоохоронну справу, сказав, що адміністрація Трампа продовжує вважати танкер "без громадянства", оскільки він плавав під фальшивим прапором, коли до нього вперше підійшла берегова охорона.

Посадовець США додав, що судно-утікач залишається об'єктом санкцій, пов'язаних з іранськими поставками нафти до Венесуели.

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