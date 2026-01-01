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Новини Тіньовий флот Росії Пошкодження кабелів у Балтійському морі
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Євросоюз інвестуватиме в нові кабелі та посилить протидію "тіньовому флоту" РФ, - Каллас

Каллас

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що ЄС посилить захист своєї критичної інфраструктури та протидіятиме "тіньовому флоту" Росії.

Про це Каллас написала в соцмережі X після пошкодженні телекомунікаційного кабелю у Фінській затоці, інформує Цензор.НЕТ.

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Реакція ЄС

Вона заявила, що з початку війни Росії проти України в Балтійському морі спостерігається "чітка тенденція" до порушення роботи критичної інфраструктури Європи, з'явився високий ризик саботажу.

Каллас подякувала Фінляндії за швидкі та рішучі дії щодо затримання судна та екіпажу, яких підозрюють у пошкодженні підводних кабелів вчора.

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Європа залишається пильною та підтримує тісний контакт з Фінляндією та Естонією, зазначила дипломатка ЄС.

"ЄС продовжуватиме зміцнювати свою критично важливу інфраструктуру, зокрема шляхом інвестування в нові кабелі, посилення спостереження, забезпечення більших ремонтних потужностей та протидії "тіньовому флоту" Москви, який також виступає плацдармом для гібридних атак", - додала Каллас.

Що передувало?

  • Компанія Elisa Oyj повідомила, що у Фінській затоці пошкоджено один із підводних телекомунікаційних кабелів, що з’єднує Фінляндію та Естонію. 
  • Фінська влада через це затримала судно Fitburg, яке пливло з російського порту Санкт-Петербург до Ізраїлю, і членами екіпажу якого є громадяни Росії, Грузії, Азербайджану та Казахстану. Фінська поліція вже опитала екіпаж вантажного судна.

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