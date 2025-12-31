У Фінській затоці пошкодили підводний кабель зв’язку між Фінляндією та Естонією

У Фінській затоці пошкоджено один із підводних телекомунікаційних кабелів, що з’єднує Фінляндію та Естонію. За даними телекомунікаційної компанії Elisa, інцидент не вплинув на стабільність зв’язку завдяки резервним мережам.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ERR, про це повідомила компанія Elisa.

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Пошкодження не впливає на надання послуг

Несправність була виявлена в середу вранці. У компанії зазначили, що завдяки резервованій структурі мережі пошкодження не впливає на послуги Elisa ні у Фінляндії, ні в Естонії.

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"Пошкодження могло торкнутися деяких клієнтів, які орендують по цьому кабелю прямі канальні з'єднання. Ми з цими клієнтами на зв'язку і використовуємо для відновлення їх з'єднань інші кабелі", – повідомили в Elisa.

Компанія додала, що підготовка до усунення несправності вже ведеться.

Реакція влади

Тим часом представники фінської влади повідомили, що у пошкодженні кабелю підозрюється судно.

Зокрема, президент Фінляндії Александер Стубб повідомив, що влада провела огляд судна, яке підозрюється у пошкодженні кабелю у Фінській затоці.

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Стубб додав, що Фінляндія уважно стежить за ситуацією у тісній співпраці.