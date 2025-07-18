Росія збільшує кількість гібридних атак у Європі, цілі – енергетика, транспорт і зв’язок, – розвідка

Кількість гібридних атак Росії в Європі стрімко зросла після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Так, за період 2014-2024 років було задокументовано понад 200 інцидентів – від саботажу і дезінформації до кібератак та електронного глушіння GPS.

Про це йдеться в повідомленні Служби зовнішньої розвідки України.

Як зазначається, понад 86% таких інцидентів сталися після 2022 року, а лише в 2024 році – в шість разів більше, ніж попереднього року.

Основними мішенями залишаються енергетика, транспорт та зв'язок. Від початку 2025 року зафіксовано атаки на підводні кабелі, об'єкти водопостачання, та спроби впливу на повітряні перевезення на території країн Європейського Союзу.

"Активність російських агентів має системний характер: у середньому 20 країн щорічно зазнавали нападів у 2022-2024 роках. Найчастіше атак зазнають держави, що активно підтримують Україну, – зокрема Польща, країни Балтії, Фінляндія, Німеччина, Велика Британія та Норвегія", – заявили в Службі розвідки.

Там додали, що мета таких операцій – провокування внутрішніх проблем для послаблення європейської солідарності та зменшення підтримки України.

Нагадаємо, на початку січня цього року національний оператор електромереж Фінляндії Fingrid звернувся до суду Гельсінкі з вимогою заарештувати танкер Eagle S, який пошкодив підводний кабель з Естонією.

Згодом керівник підрозділу фінського системного оператора Fingrid Кіммо Непола сказав, що ремонтні роботи на пошкодженому 25 грудня в Балтійському морі електричному кабелі Estlink 2 триватимуть сім місяців і обійдуться в десятки мільйонів євро.

Перед тим стало відомо, що країни Об'єднаного експедиційного корпусу (JEF) – формату, що об'єднує Північну Європу, Велику Британію та Нідерланди, – запустили посилений моніторинг підводної інфраструктури.