Повреждения кабелей в Балтийском море
455 8

В Финском заливе повредили подводный кабель связи между Финляндией и Эстонией

фінляндія

В Финском заливе поврежден один из подводных телекоммуникационных кабелей, соединяющий Финляндию и Эстонию. По данным телекоммуникационной компании Elisa, инцидент не повлиял на стабильность связи благодаря резервным сетям.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR, об этом сообщила компания Elisa.

Повреждение не влияет на предоставление услуг

Неисправность была обнаружена в среду утром. В компании отметили, что благодаря резервированной структуре сети повреждение не влияет на услуги Elisa ни в Финляндии, ни в Эстонии.

"Повреждение могло коснуться некоторых клиентов, которые арендуют по этому кабелю прямые канальные соединения. Мы с этими клиентами на связи и используем для восстановления их соединений другие кабели", – сообщили в Elisa.

Компания добавила, что подготовка к устранению неисправности уже ведется.

Реакция властей

Между тем представители финских властей сообщили, что в повреждении кабеля подозревается судно.

В частности, президент Финляндии Александер Стубб сообщил, что власти провели осмотр судна, которое подозревается в повреждении кабеля в Финском заливе.

Стубб добавил, что Финляндия внимательно следит за ситуацией в тесном сотрудничестве.

Финляндия готова к различным вызовам в сфере безопасности и мы будем реагировать на них в случае необходимости", – подчеркнул он.

связь (329) Финляндия (1069) кабель (36)
Це не війна. Може якийсь краб знічев'я перерізав клешнею.

Просто треба кинути новий кабель.

І не шукати краба. І точно не шукати людей-виконавців.

Як шукали винуватців вибуху на північному_потоці.
31.12.2025 14:43 Ответить
Спецрозслідування дійде висновку, що це вітром пошкоджено. Бо більше немає кому. І ніхто в тому не зацікавлений.
31.12.2025 14:46 Ответить
31.12.2025 14:47 Ответить
100% це не русня - скадкть у НАТО та ЄС.

31.12.2025 14:47 Ответить
Терпілоїди
31.12.2025 14:51 Ответить
Хіба не можна вислідкувати яке кацапське судно проходило в той час, та арештувати його вбо потопити?
31.12.2025 14:51 Ответить
31.12.2025 14:52 Ответить
це який вже раз за рік?
31.12.2025 14:56 Ответить
 
 