В Финском заливе повредили подводный кабель связи между Финляндией и Эстонией
В Финском заливе поврежден один из подводных телекоммуникационных кабелей, соединяющий Финляндию и Эстонию. По данным телекоммуникационной компании Elisa, инцидент не повлиял на стабильность связи благодаря резервным сетям.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR, об этом сообщила компания Elisa.
Повреждение не влияет на предоставление услуг
Неисправность была обнаружена в среду утром. В компании отметили, что благодаря резервированной структуре сети повреждение не влияет на услуги Elisa ни в Финляндии, ни в Эстонии.
"Повреждение могло коснуться некоторых клиентов, которые арендуют по этому кабелю прямые канальные соединения. Мы с этими клиентами на связи и используем для восстановления их соединений другие кабели", – сообщили в Elisa.
Компания добавила, что подготовка к устранению неисправности уже ведется.
Реакция властей
Между тем представители финских властей сообщили, что в повреждении кабеля подозревается судно.
В частности, президент Финляндии Александер Стубб сообщил, что власти провели осмотр судна, которое подозревается в повреждении кабеля в Финском заливе.
Стубб добавил, что Финляндия внимательно следит за ситуацией в тесном сотрудничестве.
Финляндия готова к различным вызовам в сфере безопасности и мы будем реагировать на них в случае необходимости", – подчеркнул он.
Просто треба кинути новий кабель.
І не шукати краба. І точно не шукати людей-виконавців.
Як шукали винуватців вибуху на північному_потоці.