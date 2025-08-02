НАТО шукає способи захистити інфраструктуру в Балтійському морі

Вчені Центру морських досліджень і експериментів НАТО опускали на дно сучасні акустичні сенсори. Вони хотіли з'ясувати, як за їх допомогою союзники могли б виявляти пошкодження підводних трубопроводів і кабелів у Балтійському морі та як запобігти таким випадкам у майбутньому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише LRT.

"Вже були випадки саботажу важливої інфраструктури, наприклад, трубопроводів, ліній зв'язку, оптоволоконних кабелів. Ми намагаємося зрозуміти середовище, в якому виникає ця проблема. Тому ми дивимося, що відбувається під водою – точніше, слухаємо, що відбувається під водою, і поєднуємо це із зображенням. Ми намагаємося зрозуміти, як справлятися з такими ситуаціями", – сказав Роберт Бін, вчений Центру морських досліджень і експериментів НАТО.

Корабель Alliance зазвичай базується в порту Ла Спеція в Італії. Він обладнаний як лабораторія, де працюють вчені Центру морських досліджень і експериментів, а також міжнародні експерти в галузі підводних досліджень.

У Балтійському морі нещодавно були пошкоджені важливі для кількох країн кабелі. У ряді випадків саботажу використовувалися якорі, які судна тягли по дну, пошкоджуючи стратегічну інфраструктуру.

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