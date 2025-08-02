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Новини Пошкодження кабелів у Балтійському морі
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НАТО шукає способи захистити інфраструктуру в Балтійському морі

НАТО хоче захистити Балтійське море

Вчені Центру морських досліджень і експериментів НАТО опускали на дно сучасні акустичні сенсори. Вони хотіли з'ясувати, як за їх допомогою союзники могли б виявляти пошкодження підводних трубопроводів і кабелів у Балтійському морі та як запобігти таким випадкам у майбутньому.

Як  інформує Цензор.НЕТ, про це пише LRT.

"Вже були випадки саботажу важливої інфраструктури, наприклад, трубопроводів, ліній зв'язку, оптоволоконних кабелів. Ми намагаємося зрозуміти середовище, в якому виникає ця проблема. Тому ми дивимося, що відбувається під водою – точніше, слухаємо, що відбувається під водою, і поєднуємо це із зображенням. Ми намагаємося зрозуміти, як справлятися з такими ситуаціями", – сказав Роберт Бін, вчений Центру морських досліджень і експериментів НАТО.

Корабель Alliance зазвичай базується в порту Ла Спеція в Італії. Він обладнаний як лабораторія, де працюють вчені Центру морських досліджень і експериментів, а також міжнародні експерти в галузі підводних досліджень.

У Балтійському морі нещодавно були пошкоджені важливі для кількох країн кабелі. У ряді випадків саботажу використовувалися якорі, які судна тягли по дну, пошкоджуючи стратегічну інфраструктуру.

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Автор: 

НАТО (6697) Балтійське море (12)


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НАТО не знає, що кращою запорукою захисту є знищення ворога?
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02.08.2025 14:15 Відповісти
Як запобігти? - не пускати кацапські кораблі які тягнуть якорі по дну
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02.08.2025 14:16 Відповісти
Припиніть запускати в море кацапські кораблі, як військові, так і цивільні, і проблема гвидуо вирішитьця! Балтійське море повинно бути внутрігеім морем країн НАТО! 😁
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02.08.2025 14:32 Відповісти
гібрідно знищувати ці тральщікі
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02.08.2025 14:34 Відповісти
Як малі діти..
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02.08.2025 14:44 Відповісти
Можна запустити дрейфуючі морські міни, які реагують на рускі матюки. Як варіант.
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02.08.2025 14:54 Відповісти
Коли вже до нихдійде, що лише єдиним чином можна захистити всю інфраструктуру Балтіки: щоб і духу кацапського там не було. Закрийте то "вікно в Європу", що вони 300 років назад "прорубили", і буде там спокій.
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02.08.2025 16:10 Відповісти
 
 