Боротьба з російським "тіньовим" флотом: Швеція та Данія посилять перевірку нафтових танкерів

Швеція та Данія слідом за Німеччиною запровадили вимоги про обов'язкові страхові документи для танкерів, які проходять через їхні територіальні води в Балтійському морі.

Про це повідомляє Foreign Policy, передає LIGA.net.

Як зазначається, такий крок спрямований на боротьбу з так званим "тіньовим флотом" Росії – старими суднами із сумнівним страхуванням і непрозорою власністю, що допомагають Росії обходити західні санкції проти енергетичного сектору та фінансувати війну проти України.

У разі відсутності належного страхування танкери можуть бути внесені до чорних списків США, Великої Британії та Європейськог Союзу, що суттєво ускладнить їхню подальшу діяльність.

"Якщо ми шукаємо того, хто є реальною проблемою, то це ті, хто не хоче показувати свої документи", – сказала професорка морського права Південного університету Данії Крістіна Сіг.

Судна тіньового флоту часто ходять під іноземними прапорами, не користуються послугами лоцманів і уникають перевірок.

Данія та Швеція остерігаються, що такі танкери можуть спровокувати серйозний розлив нафти, що спричинить екологічну катастрофу в Балтійському регіоні.

Крім того, в країнах Балтії зростають підозри, що Росія використовує тіньовий флот не лише для обходу санкцій, а й для підривної діяльності – зокрема, для пошкодження підводної інфраструктури, як-от кабелів зв'язку.

Раніше стало відомо, що Німеччина вживатиме додаткових заходів для подальшої протидії так званому "тіньовому флоту" Росії, що діє в Балтійському та Північному морях.

До того 19 європейських країн, що мають вихід до моря, домовилися вжити подальших заходів, аби протидіяти "тіньовому" флоту Росії, зокрема, у Північному та Балтійському морях.

Представники 12 країн ЄС (країн Балтії, Бельгії, Данії, Німеччини, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Фінляндії, Франції та Швеції), а також Великої Британії та Ісландії закликали до "спільних і скоординованих дій з метою ефективної протидії спробам Росії обійти міжнародні санкції".

На початку липня стало відомо, що кількість танкерів "тіньового" флоту Росії зросла з менш ніж 100 танкерів на початку 2022 року до приблизно 300-600 на початку 2025 року, залежно від методу підрахунку.

До того уряд Австралії запровадив цільові санкції проти 60 суден, пов'язаних із тіньовим флотом Росії, і це перший випадок, коли Австралія запроваджує санкції проти російського тіньового флоту.

Нагадаємо, 10 січня цього року Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США оголосило про запровадження нових санкцій проти "тіньового" флоту танкерів, який дозволяє Росії експортувати нафти в обхід запроваджених країнами "Великої сімки" обмежень.

Наприкінці травня стало відомо, що Росія почала використовувати військовий супровід своїх танкерів "тіньового" флоту у Фінській затоці.