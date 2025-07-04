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Боротьба з російським "тіньовим" флотом: Швеція та Данія посилять перевірку нафтових танкерів

Швеція та Данія посилять перевірку нафтових танкерів

Швеція та Данія слідом за Німеччиною запровадили вимоги про обов'язкові страхові документи для танкерів, які проходять через їхні територіальні води в Балтійському морі.

Про це повідомляє Foreign Policy, передає LIGA.net.

Як зазначається, такий крок спрямований на боротьбу з так званим "тіньовим флотом" Росії – старими суднами із сумнівним страхуванням і непрозорою власністю, що допомагають Росії обходити західні санкції проти енергетичного сектору та фінансувати війну проти України.

У разі відсутності належного страхування танкери можуть бути внесені до чорних списків США, Великої Британії та Європейськог Союзу, що суттєво ускладнить їхню подальшу діяльність.

"Якщо ми шукаємо того, хто є реальною проблемою, то це ті, хто не хоче показувати свої документи", – сказала професорка морського права Південного університету Данії Крістіна Сіг.

Судна тіньового флоту часто ходять під іноземними прапорами, не користуються послугами лоцманів і уникають перевірок.

Данія та Швеція остерігаються, що такі танкери можуть спровокувати серйозний розлив нафти, що спричинить екологічну катастрофу в Балтійському регіоні.

Крім того, в країнах Балтії зростають підозри, що Росія використовує тіньовий флот не лише для обходу санкцій, а й для підривної діяльності – зокрема, для пошкодження підводної інфраструктури, як-от кабелів зв'язку.

Раніше стало відомо, що Німеччина вживатиме додаткових заходів для подальшої протидії так званому "тіньовому флоту" Росії, що діє в Балтійському та Північному морях.

До того 19 європейських країн, що мають вихід до моря, домовилися вжити подальших заходів, аби протидіяти "тіньовому" флоту Росії, зокрема, у Північному та Балтійському морях.

Представники 12 країн ЄС (країн Балтії, Бельгії, Данії, Німеччини, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Фінляндії, Франції та Швеції), а також Великої Британії та Ісландії закликали до "спільних і скоординованих дій з метою ефективної протидії спробам Росії обійти міжнародні санкції".

На початку липня стало відомо, що кількість танкерів "тіньового" флоту Росії зросла з менш ніж 100 танкерів на початку 2022 року до приблизно 300-600 на початку 2025 року, залежно від методу підрахунку.

До того уряд Австралії запровадив цільові санкції проти 60 суден, пов'язаних із тіньовим флотом Росії, і це перший випадок, коли Австралія запроваджує санкції проти російського тіньового флоту.

Нагадаємо, 10 січня цього року Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США оголосило про запровадження нових санкцій проти "тіньового" флоту танкерів, який дозволяє Росії експортувати нафти в обхід запроваджених країнами "Великої сімки" обмежень.

Наприкінці травня стало відомо, що Росія почала використовувати військовий супровід своїх танкерів "тіньового" флоту у Фінській затоці.

Автор: 

Німеччина (1906) Данія (243) нафта (4899) росія (14618) санкції (4552) страхування (674) флот (95) Швеція (181) танкер (214) Балтійське море (3)


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