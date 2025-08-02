НАТО ищет способы защитить инфраструктуру в Балтийском море
Ученые Центра морских исследований и экспериментов НАТО опускали на дно современные акустические сенсоры. Они хотели выяснить, как с их помощью союзники могли бы выявлять повреждения подводных трубопроводов и кабелей в Балтийском море и как предотвратить такие случаи в будущем.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет LRT.
"Уже были случаи саботажа важной инфраструктуры, например, трубопроводов, линий связи, оптоволоконных кабелей. Мы пытаемся понять среду, в которой возникает эта проблема. Поэтому мы смотрим, что происходит под водой - точнее, слушаем, что происходит под водой, и совмещаем это с изображением. Мы пытаемся понять, как справляться с такими ситуациями", - сказал Роберт Бин, ученый Центра морских исследований и экспериментов НАТО.
Корабль Alliance обычно базируется в порту Ла Специя в Италии. Он оборудован как лаборатория, где работают ученые Центра морских исследований и экспериментов, а также международные эксперты в области подводных исследований.
В Балтийском море недавно были повреждены важные для нескольких стран кабели. В ряде случаев саботажа использовались якоря, которые суда тащили по дну, повреждая стратегическую инфраструктуру.
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