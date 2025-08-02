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Новости Повреждения кабелей в Балтийском море
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НАТО ищет способы защитить инфраструктуру в Балтийском море

НАТО хочет защитить Балтийское море

Ученые Центра морских исследований и экспериментов НАТО опускали на дно современные акустические сенсоры. Они хотели выяснить, как с их помощью союзники могли бы выявлять повреждения подводных трубопроводов и кабелей в Балтийском море и как предотвратить такие случаи в будущем.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет LRT.

"Уже были случаи саботажа важной инфраструктуры, например, трубопроводов, линий связи, оптоволоконных кабелей. Мы пытаемся понять среду, в которой возникает эта проблема. Поэтому мы смотрим, что происходит под водой - точнее, слушаем, что происходит под водой, и совмещаем это с изображением. Мы пытаемся понять, как справляться с такими ситуациями", - сказал Роберт Бин, ученый Центра морских исследований и экспериментов НАТО.

Корабль Alliance обычно базируется в порту Ла Специя в Италии. Он оборудован как лаборатория, где работают ученые Центра морских исследований и экспериментов, а также международные эксперты в области подводных исследований.

В Балтийском море недавно были повреждены важные для нескольких стран кабели. В ряде случаев саботажа использовались якоря, которые суда тащили по дну, повреждая стратегическую инфраструктуру.

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НАТО (10235) Балтийское море (9)


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НАТО не знає, що кращою запорукою захисту є знищення ворога?
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02.08.2025 14:15 Ответить
Як запобігти? - не пускати кацапські кораблі які тягнуть якорі по дну
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02.08.2025 14:16 Ответить
Припиніть запускати в море кацапські кораблі, як військові, так і цивільні, і проблема гвидуо вирішитьця! Балтійське море повинно бути внутрігеім морем країн НАТО! 😁
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02.08.2025 14:32 Ответить
гібрідно знищувати ці тральщікі
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02.08.2025 14:34 Ответить
Як малі діти..
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02.08.2025 14:44 Ответить
Можна запустити дрейфуючі морські міни, які реагують на рускі матюки. Як варіант.
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02.08.2025 14:54 Ответить
Коли вже до нихдійде, що лише єдиним чином можна захистити всю інфраструктуру Балтіки: щоб і духу кацапського там не було. Закрийте то "вікно в Європу", що вони 300 років назад "прорубили", і буде там спокій.
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02.08.2025 16:10 Ответить
 
 